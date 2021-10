RTL live heute: Fußball Länderspiel – Wo kann ich heute Deutschland anschauen? RTL Livestream + DAZN

Heute Abend findet in der Ära Hansi Flick das 5.Länderspiel statt. Nach vier Siegen winkt die vorzeitige WM-Qualifikation, Gegner ist Nordmazedonien um 20:45 Uhr in Skopje. Das Hinspiel verlor Deutschland mit 1:2, das sollte heute nicht passieren. Hansi Flick war nach dem 2:1 Sieg gegen Rumänien recht zufrieden und lobte vor allem die Mentalität seiner Mannschaft. Das Spiel läuft heute auf RTL, um 20:45 Uhr in Anpfiff. Das Interesse der Fans ist allerdings eher mau, nur 6,89 Mio Zuschauer sahen das letzte Länderspiel gegen Rumänien.

Deutschland Länderspiel heute gegen Nordmazedonien bei RTL

Gewinnt Deutschland heute, steht die deutsche Fußballnationalmannschaft so gut wie sicher im Spielplan der WM 2022 in Katar. Mit dann 21 Punkten und 6 Punkten Vorsprung hat man vor 2 ausstehenden November-Länderspielen nur theoretische Risiken von Platz 1 vertrieben zu werden.

Hansi Flick das gegen Rumänien viel Freude, aber auch einige Defizite, vor allem das frühe Gegentor schmerzte. Zu den guten Punkt: Goretzka war an beiden Toren involviert, zeigte eine große Moral und rannte jedem Ball hinterher. Doch negativ waren die vielen Fehlpässe und Ballverluste, die den Offensivdrang oftmals verlangsamte. Gespannt sind wir, wie viel Platz Nordmazedonien den deutschen Offensivkräften geben wird. Die vorläufige Aufstellung gibt es hier.

RTL live im Free-TV und im Livestream

Das Spiel läuft einmal mehr nicht in der ARD oder dem ZDF, sondern auf RTL. Natüröich im Free-TV, doch wer das Länderspiel unterwegs sehen will, muss ein TVNow-Abo abschließen, da der Livestream nicht ansonsten frei zugänglich ist.

Kommentatoren & Moderatoren bei RTL

Da Florian König krank ausfällt, ersetzt ihn Laura Papendick in der Berichterstattung. Zusammen mit dem Weltmeister Lothar Matthäus wird sie auf das Spiel einstimmen, Analyse und Hintergründe erläutern. Moderator des Spiels wird Marco Hagemann zusammen mit Ex-Nationalspieler Steffen Freund sein.

Weitere Länderspiele heute bei DAZN

Wie in unserer 11.10. Zusammenfassung zu lesen ist, spielen heute die Wm-Gruppen E,G,H und J ebenso. Diese Spiele werden alle bei DAZN gezeigt, entweder einzeln oder in der Konferenz. Das deutsche Spiel gegen Nordmazedonien wird dort übrigens auch gezeigt.