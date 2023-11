DFB-Kader: Sané in Topform – Hoffnung auf eine gute Heim-EM

Leroy Sané, einst als Sorgenkind des FC Bayern München betitelt, hat sich in eine Schlüsselfigur verwandelt. Seine beeindruckende Leistungsbilanz in der aktuellen Saison, gekoppelt mit einer stabilen privaten Situation, stimmt sowohl Verein als auch Nationalmannschaft positiv. Die bevorstehende Heim-EM wirft ihre Schatten voraus, und Sané könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. In der laufenden Buli-Saison kommt er auf 14 Scorerpunkte in 11 Spielen – neun Tore und sieben Vorlagen.

Vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger

Leroy Sané, der einst als Unruheherd im Team des FC Bayern galt, hat eine beeindruckende Metamorphose durchlebt. Die Saison 2023/24 markiert einen Wendepunkt in seiner Karriere. Mit neun Toren und sieben Assists in 18 Pflichtspielen unterstreicht er seine immense Bedeutung für den Rekordmeister. Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, zeigte sich von der Konstanz und Qualität Sanés begeistert. Für den FC Bayern München ist er unverzichtbar.

Persönliche Entwicklung und Vereinskarriere

Sanés Aufstieg ist auch durch seine stabilisierte private Situation geprägt. Mit seiner Partnerin Candice und seinen Kindern an seiner Seite sowie zusätzlichen Trainingseinheiten hat er neue Leistungshöhen erreicht. Diese Entwicklung hat nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Heim-EM.

Sanés Leistungen haben das Interesse anderer europäischer Top-Klubs geweckt, darunter der FC Liverpool und Manchester City. Dennoch hat der FC Bayern deutlich gemacht, dass eine Vertragsverlängerung mit Sané eine hohe Priorität hat, um ihn als zentralen Baustein für die Zukunft des Teams zu sichern. Nach der Länderspielpause will sich das Management des FC Bayern mit Sané zusammensetzen. Sein Vertrag läuft 2025 aus, auch Hoeneß will ihn halten, schwärmt von ihm in den allerhöchsten Tönen.

Häufig gestellte Fragen

Wie hat sich Sanés Leistung in dieser Saison im Vergleich zu früheren Jahren entwickelt?

Sané hat in dieser Saison eine deutliche Steigerung gezeigt. Mit neun Toren und sieben Assists in 18 Spielen übertrifft er seine früheren Leistungen. Diese Entwicklung ist ein Resultat seines gesteigerten Engagements und seiner verbesserten persönlichen Situation.

Inwiefern beeinflusst Sanés aktuelle Form seine Rolle in der deutschen Nationalmannschaft?

Sanés Form macht ihn zu einem Schlüsselspieler für die deutsche Nationalmannschaft, insbesondere im Hinblick auf die Heim-EM. Seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden und wichtige Tore zu erzielen, wird ihm eine zentrale Rolle im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verschaffen.

Welche Auswirkungen haben die Transfergerüchte auf Sanés Zukunft beim FC Bayern?

Obwohl Interesse von anderen europäischen Top-Clubs besteht, ist der FC Bayern entschlossen, Sanés Vertrag zu verlängern. Die Münchner sehen ihn als wichtigen Bestandteil ihrer Zukunftspläne und sind bereit, sich für seine Verbleib zu engagieren. Sanés Zukunft scheint daher, zumindest vorerst, in München gesichert.