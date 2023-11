Deutsche Nationalelf nach dem 2:3 gegen die Türkei in der Einzelkritik

Julian Nagelsmann Heimdebüt als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ging zumindest auf dem Papier in die Hose: 2:3 verloren gegen die Nummer 39 der Welt Türkei. Doch er sah im Fernsehinterview danach taktische Fehler, aber dennoch war er nicht unzufrieden. Drei Gegentore seien zuviel, das sei allen klar: “Das erste Gegentor ist recht simpel gespielt, wo wir einen Tick zu aggressiv aus der Kette verteidigen. Ein zu einfaches Gegentor am Ende. Ein paar haben nicht das Emotionalitäts-Niveau erreicht, sind nicht an die Grenze gegangen. Wenn wir das Spiel in den ersten zehn Minuten zumachen, gibt es ein anderes Ergebnis. Kai Havertz hat ein herausragendes Spiel gemacht.” sagte er im RTL Interview. Hier der aktuelle DFB Kader. Das war die Aufstellung Deutschlands.

Detaillierte Spieleranalysen

Kevin Trapp – Solider Ersatz im Tor

Kevin Trapp, normalerweise die Nummer drei, war in diesem Spiel die erste Wahl. Trotz wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, zeigte er beim Elfmeter Geschick, blieb jedoch glücklos.

Benjamin Henrichs – Starkes Start, Schwächen im Spielverlauf

Henrichs begann stark, leitete den Führungstreffer ein, hatte aber Schwierigkeiten, dieses Niveau zu halten, und stand beim Ausgleich zu hoch.

Jonathan Tah – Anfängliche Stärke, später nachlassend

Jonathan Tah, der Leverkusener in Form, begann gut in der Innenverteidigung, bekam aber zunehmend Probleme, insbesondere als die Defensive unter Druck geriet.

Antonio Rüdiger – Ungewohnte Unsicherheit

Rüdiger zeigte zu Beginn ungewohnte Schwächen und konnte nicht die gewohnte Sicherheit ausstrahlen, was seine Rolle als Abwehrchef infrage stellte.

Kai Havertz – Neuer Versuch als Linksverteidiger

Havertz wurde ungewöhnlich als Linksverteidiger eingesetzt. Er integrierte sich gut in den Angriff und erzielte sogar ein Tor, verursachte jedoch auch einen Elfmeter.

Joshua Kimmich – Schwierigkeiten unter Druck

Als zentraler Mittelfeldspieler hatte Kimmich seine Momente, tat sich aber schwer, als die Türkei Druck aufbaute.

Ilkay Gündogan – Der Kapitän ohne große Akzente

Gündogan, der Kapitän, wurde konstant von den Fans ausgepfiffen und konnte nicht die entscheidenden Impulse setzen, die von ihm erwartet wurden.

Florian Wirtz – Dynamischer Start, dann unauffällig

Wirtz begann dynamisch und hatte Anteil am Treffer von Füllkrug, tauchte jedoch für eine Zeit lang unter.

Julian Brandt – Chancen genutzt und vergeben

Brandt, der für den verletzten Musiala spielte, zeigte gute Läufe, war aber im letzten Drittel nicht immer effektiv und vergab eine große Chance.

Leroy Sane – Ein Spiel der Kontraste

Sane startete stark, bereitete das erste Tor vor, hatte aber auch schwächere Momente, insbesondere in der Defensive.

Niclas Füllkrug – Effektiver Stürmer

Füllkrug war sehr aktiv, half in der Defensive und war vorne effektiv, was sich in seinem zehnten Tor im zwölften Länderspiel zeigte.

Leon Goretzka – Später, offensiver Einsatz

Goretzka kam spät für Kimmich und interpretierte seine Rolle offensiver, konnte aber keine wesentlichen Akzente mehr setzen.

Serge Gnabry – Kurze, aber aktive Zeit auf dem Feld

Gnabry kam für Wirtz und war in seiner kurzen Spielzeit aktiv, verpasste jedoch knapp eine große Chance.

Marvin Ducksch – Unauffälliges Debüt

Ducksch gab sein Nationalmannschaftsdebüt in den Schlussminuten, konnte aber keine merkliche Wirkung erzielen.