Neues DFB Deutschland Trikot 2022 zur Fußball WM 2022 in Katar

Es sind noch knapp 3 Monate bis zur Endrunde der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar, die am 21.11.2022 beginnen wird. Die deutsche Fußballnationalmannschaft „Die Mannschaft“ hat sich vorzeitig für die WM 2022 qualifizieren können und will Weltmeister 2022 mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick werden. Somit werden der DFB und Ausrüster adidas auch wieder neue DFB Trikots 2022 präsentieren. Während man die WM-Qualifikation noch im alten DFB Trikot 2020/2021 spielte, gibt es also bald neue DFB Trikots. Mit Stand 3.Juni 2022 gibt es allerdings noch nicht viele Infos zu den neuen Deutschlandtrikots. Wann wird es neue DFB Trikots geben?

Update 29.8. – Nun sind die neuen DFB Trikots da! Hier das neue DFB Heimtrikot 2022 und das neue DFB Awaytrikot 2022.

Update 7.6.2022: Die Männer-A-Nationalmannschaft spielt heute beim Länderspiel gegen England im neuen Deutschland Trikot für die Damen WM 2022

Das Länderspieljahr 2022 – in welchen DFB Trikots wird Deutschland spielen?

Bevor die Endrunde der WM 2022 in Katar angepfiffen werden, wird es noch allerhand Länderspiele 2022 geben. Zunächst wird die Nationalelf wohl im bekannten weißen EM Trikot 2021 oder im schwarzen Awaytrikot spielen müssen. Im März traf Deutschland auf Israel und die Niederlande. Im Juni stehen nun vier Länderspiele in der UEFA Nations League an. Die Fußball WM 2022 startet erst im November. Doch wann wird es die neuen DFB Trikots 2022 geben?

Das neue DFB Damen Trikot DFB Frauen Trikot 2022 kaufen

Design, Leaks und wie das neue DFB Trikot aussehen wird

Gibt es schon Leaks wie die neuen DFB Trikots 2022 aussehen werden?

Mit Stand Februar 2022 wissen wir noch nicht wie die neuen DFB Trikots aussehen. Auch sind aus den Fabriken in Asien von adidas noch keine Fotos oder Leaks durchgesickert wie die neuen WM Trikots aussehen werden. Die letzten Male war es immer so, dass vorher die ersten Fotos an die Öffentlichkeit drangen. Auch könnte es wegen der Corona-Pandemie und weltweiten Lieferengpässen dieses Mal zu Verspätungen der Lieferung kommen.

DFB Trikot Leak aufgetaucht

Update am 10.Februar 2022: Die Jungs von footy headlines mögen das deutsche WM Trikot gefunden zu haben! Es soll wieder weiß sein mit grauen Zick-Zack Muster auf der Vorderseite. Das Besondere: Das DFB Trikot hat viele schwarze und goldene Details. So sind die Ärmelenden nicht mehr schwarz-rot-gold wie beim letzten Trikot, sondern gold und scharz. Ebenso ist der Kragen gold und die Adidas-Streifen auf den Schultern ebenfalls. Das Adidas-Logo, das DFB Emblem und die 4 Weltmeister-Sterne sind ebenfalls in gold gehalten. Sehen wir hier das neue DFB Trikot? Wir wissen es noch nicht, Bestätigung seitens adidas gab es bisher nicht.

Wann kommt das neue DFB Trikot 2022 zur Fußball WM 2022?

Normalerweise gibt es die neuen DFB Trikots immer im Herbst als Heimtrikot und im März als Auswärtstrikot. Doch dieses Mal ist wegen dem verschobenen Start der Fußball-WM in Qatar auch der offizielle Veröffentlichungstermin der Trikots verschoben bzw. gar nicht bekannt. Man munkelt, dass die Trikots von adidas erst im September zu den Länderspielen der UEFA Nations League kommen werden. Die Ausrüster Puma und Nike werden ihre WM Trikots höchstwahrscheinlich schon im Sommer präsentieren.

In welchen Trikots spielt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022?

Spielt man die nächsten Länderspiele 2022 noch in den letzten EM-Trikots, so wird es zur Fußball WM natürlich neue WM Trikots geben. Bis es so weit ist, wird man in den weißen Fußballtrikots 2021 und den schwarzen Awaytrikots spielen.

Welche Farben haben die neuen DFB Trikots 2022?

Auch die Farben der neuen DFB Trikots von adidas für die Nationalmannschaft sind noch nicht bekannt. Klar ist, dass das Heimtrikot wieder weiß sein wird, eigentlich wie immer. So war es zur WM 2018 und zur EM 2020/2021 gewesen. Für die Auswärtstrikots hat sich der DFB immer etwas besonderes ausgesucht.

Wie wird das neue DFB Awaytrikot aussehen?

Zur EM 2021 waren die Awaytrikots der Nationalmannschaft schwarz, 2 Jahre früher in Russland zur WM 2018 war es ein grünes Trikot mit Rauten auf der Vorderseite. Und zur Fußball EM 2016 war es ein grau-grünes Wendetrikot gewesen. Lange Zeit hatte man also kein rotes WM Trikot mehr gehabt, zuletzt zur EM 2008 und zur WM 2014. Da waren es immer Kombinationen aus rot und schwarzen Querstreifen oder vertikalen Streifen.

Wer ist der Ausrüster des deutschen DFB Trikots 2022?

Adidas aus Herzogenaurach in Franken wird wieder das WM Trikot 2022 des DFB herstellen – vielleicht wird es das Trikot des Weltmeister 2022 sein? Denn schon 2016 verlängerte Adidas den Vertrag mit dem DFB. Anscheinend war auch nike an den deutschen Nationaltrikots dran, doch adidas zahlt mehr – 50 Mio. EUR pro Jahr sollen es sein. Adidas ist offizieller FIFA Sponsor und wird neben anderen Teams wie Argentinien, Belgien und Spanien auch den offiziellen WM-Spielball liefern. Es wird also weiterhin kein nike DFB Trikot geben, auch keines von Puma.

Wer trägt welche Rückennummer auf dem WM 2022 Trikot?

Hersteller adidas wird sicherlich wieder ein eigenes Design der Rückennummern zeigen, zur WM 2018 waren diese zum Beispiel sehr eckige Zahlen. Die WM-Rückennummern müssen die Trainer erst kurz vor Beginn des Turnieres bekannt geben und von 1 bis 23 durchnummerieren. Wahrscheinlich wird die FIFa wieder 26 Nationalspieler zulassen aufgrund der Corona Pandemie. Thomas Müller könnte also seine Nummer 25 bekommen, die er auch bei den Bayern trägt. Kimmich wird seine Nummer 6 behalten und Timo Werner die Nummer 9.

Replica oder Authentic? In welcher Version wird es das DFB Trikot 2022?

Bisher war es immer so, dass die Fußballfans die günstigen Replica-Trikots gekauft haben und nur wenige Fans die teuren Authentic Trikots gekauft haben. Gab es die Replica Trikots für 89,95 EUR im UVP, kosteten die Authentic DFB Trikots immer mindestens 129,95 EUR.

Was ist der Unterschied zwischen der Replica und Authentic Version des neuen DFB Trikots 2022?

Die Replica Version des DFB Trikots sind günstiger, bestehen aus Polyester und sind weiter geschnitten und in den normalen Größen erhältlich. Die Authentic Trikots sind körperbetonter und sportlicher geschnitten, also enganliegender. Auch ist der Stoff besser und atmungsaktiver, adidas nennt den Stoff Climachill.

Wie viele WM Sterne hat das neue DFB Trikot 2022?

Für jede gewonnene Fußball-Weltmeisterschaft gibt es einen Stern auf das Fußballtrikot. Deshalb hat Brasilien auch fünf WM-Sterne, Deutschland somit vier Sterne nach 1954, 1974, 1990 und 2014.

Was kosten die neuen DFB Trikot 2022?

Offizielle Preise gibt es noch nicht vom DFB und adidas. Die letzten WM Trikots 2018 kosteten regulär 89,95 EUR für das Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Das war der Anfangspreis, später konnte man das aktuelle Deutschlandtrikot schon für 69,95 EUR kaufen. Als die Fußball Europameisterschaft 2021 vorbei war und Deutschland im Achtelfinale gegen England ausschied, fielen die Preise bis auf 29,95 EUR. Denn die Shops und adidas bzw. der DFB saßen auf großen Bergen der Trikots, die Verkaufszahlen enttäuschten. Somit konnte man die EM Trikots mit großen Rabatten kaufen. Auch gaben die Fans wegen Corona weniger Geld für Trikots aus, es gab kein Public Viewing oder öffentliche Übertragungen.