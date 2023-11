Der VfB Stuttgart hat ein ganz besonderes „StuttgART-Trikot“ vorgestellt, das in der Geschichte des Vereins einzigartig ist und vom Ausrüster JAKO kommt. Es zeichnet sich durch ein schwarz-weißes Design aus, das an den Querschnitt eines Filderkrautkopfs erinnert. Filderkraut ist eine spezielle Weißkohlart, die südlich von Stuttgart angebaut wird.

Das Trikot wurde von Tim Bengel, einem Künstler aus Esslingen, entworfen. Bengel, der schon seit seiner Kindheit ein großer Fan des VfB Stuttgart ist, empfindet es als große Ehre, für seinen Lieblingsverein ein Trikot gestalten zu dürfen. Er hofft, dass das Trikot nicht nur bei den Fans des VfB gut ankommt, sondern auch das Interesse an Kunst, Kultur und dem regionalen Superfood, dem Kraut, weckt.

Das Trikot ist auf 1893 Stück limitiert, in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins, und kostet 189,30 Euro. Es wird als Kunstwerk und Sammlerstück betrachtet. Die Spieler des VfB Stuttgart werden dieses besondere Trikot am 2. Dezember in einem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen tragen.

Das StuttgART-Trikot des VfB Stuttgart stellt eine außergewöhnliche Kreation in der Geschichte des Vereins dar. Entworfen vom weltbekannten Künstler Tim Bengel aus Esslingen, zeichnet sich das Trikot durch eine Gestaltung in Schwarz, Weiß und Gold aus, die Bengels künstlerischem Stil entspricht. Das markante schwarz-weiße Design repräsentiert den Querschnitt eines Filderkrautkopfs, einer regionalen Superfood-Sorte, die oft in Bengels Kunstwerken zu finden ist. Eine Besonderheit dieses Trikots ist, dass es in fünf verschiedenen Varianten erhältlich ist. Jede Variante zeigt einen anderen Ausschnitt eines größeren Kunstwerks, sodass jedes Trikot einzigartig ist. Diese Kombination aus Fußball und Kunst bietet eine innovative Verbindung beider Welten.

Jedes Exemplar des StuttgART-Trikots ist mit einer digitalen Signatur ausgestattet, die in einem NFT-Chip integriert ist. Zusätzlich wird jedes Trikot in einer edlen Sammlerbox geliefert, die ein handsigniertes Zertifikat der Echtheit enthält. Die Spieler des VfB Stuttgart werden dieses Trikot, zusammen mit schwarzen Hosen und Stutzen, in ihrem Heimspiel am 2. Dezember gegen Werder Bremen tragen.

Tobias Röschl, JAKO-Vorstand Marketing und Vertrieb, sagt: „Der Entstehungsprozess dieses Trikots war für alle Beteiligten ein ganz besonderes Projekt. Mit einem Künstler zusammenzuarbeiten und aus einem Trikot ein lebendiges Kunstwerk zu gestalten, ist einzigartig. Gemeinsam mit Tim Bengel und dem VfB Stuttgart ist hier ein Design entstanden, das nicht nur durch den Look Maßstäbe setzt, sondern auch mit einer tiefgreifenden Botschaft versehen ist.“

VFB Onlineshop quasi geschlossen

Bei nur 1893 Stück werden die meisten keine Chance haben, eines der Trikots zu kaufen, bei unserem Versuch waren schlappe 78.032 User vor uns. in der Warteschlange, das grenzt schon an die Ticketvergabe bei der UEFA.