Neues Deutschland DFB Awaytrikot 2022 * Aussehen und Design * Wie sieht das DFB Auswärtstrikot aus?

Am Sonntag, den 20. November 2022, startet die 22. Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Nationalmannschaften bekommen wieder neue Trikots, die extra für die Fußball-WM in Katar hergestellt werden, so gibt es also auch ein neues Deutschland Trikot 2022. Die neuen WM 2022 Trikots in der Heim- und Auswärtsvariante der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kommen am 29. August 2022 auf den Markt. Hier gibts alle Infos zum Auswärtstrikot des DFB-Teams. Hier das neue Deutschland Heimtrikot 2022.



Deutschlands WM 2022 Away Trikot: Aussehen und Design

Das Deutschland WM 2022 Away Trikot ist komplett in Schwarz mit rötlich-braunen Prints und goldfarbenen Highlights.

Die Designprints auf dem deutschen WM 2022 Away Trikot sind in einem Rotton und bedecken das gesamte Shirt. Außerdem erinnern die Designs auf der Front an die Buchstaben des DFB-Logos, denn sie sind dreieckig angeordnet, genauso wie die Buchstaben auf dem DFB-Logo.

Weiterhin hat das WM 2022 Away Trikot Deutschlands goldfarbene Logos und Prints. Die 3-Adidas-Streifen auf den Schultern sowie das Adidas-Logo auf der rechten Brust sind in Gold. Außerdem ist das DFB-Wappen mit den vier Sternen auf der linken Brust ebenfalls in Gold.

Wann kommen die DFB WM 2022 Away Trikot auf den Markt?

Die original WM 2022 Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden am 29. August veröffentlicht und können ab diesem Tag käuflich erstanden werden. Bald gibts auch alle weiteren Infos zum Preis, zu Shops und zu Ausführungen wie Authentic und Replica.

Wann trägt die Nationalmannschaft die WM 2022 Away Trikots?

Die DFB WM 2022 Trikots kommen bereits im September 2022 in den entscheidenden Spielen der UEFA Nations League zum Einsatz. Die Auswärtstrikots könnten bereits beim Auswärtsspiel in England zu sehen sein:

Fr., den 23.09.2022 gegen Ungarn in Leipzig

Mo., den 26.09.2022 gegen England

Weiterhin trägt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Trikots bei der Weltmeisterschaft 2022 selbst. Die drei Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung finden an diesen Tagen statt:

Mi., 23.11.2022 gegen Japan

So., den 27.11.2022 gegen Spanien

Do, den 01.12.2022 gegen Costa Rica

Welche Spieler werden im WM 2022 Away Trikot auflaufen?

In der deutschen Nationalmannschaft herrscht großer Konkurrenzkampf um die einzelnen Positionen und außer Kapitän Neuer hat fast kein Spieler seinen Platz in der Startelf sicher.

Aussichtsreiche Kandidaten sind die WM-Stars des FC Bayern München. Dazu zählen Spieler wie Müller, Gnabry, Kimmich, Goretzka und Sané. Einen weiteren großen Block an Nationalspielern haben der BVB und RB Leipzig. Aus Dortmund sind Süle, Schlotterbeck, Reus und Adeyemi am Start. Aus Leipzig kommen Werner, Raum, Halstenberg und Klostermann.

Außerdem gibt es ein paar Legionäre, die eine Chance haben, das neue Trikot bei der WM 2022 zu tragen. Diese Spieler sind vor allem Havertz (Chelsea), Gündogan (ManC) und Kehrer (PSG). Allerdings hat Kehrer bei PSG keinen Stammplatz mehr sicher und muss daher auch um eine WM-Teilnahme bangen. Das wäre besonders bitter, denn Kehrer stand unter Flick in 11 von 13 Spielen in der Startelf.

