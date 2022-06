Fußball heute Länderspiel Deutschland gegen England UEFA Nations League

Heute Abend um 20:45 Uhr tritt die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen England an. Das Duell der beiden Mannschaften wird in der ausverkauften Allianz Arena in München ausgetragen und ist somit ein Heimspiel für die deutsche Nationalelf. Auf ZDF kann man das Länderspiel Deutschland gegen England live im Free-TV sehen, die Übertragung geht um 20:15 Uhr los, um 20:45 Uhr ist Anpfiff. Deutschland spielte am 1.Spieltag 1:1 gegen Italien, die Engländer verloren gegen Ungarn. Deutschland kann sich für das Aus bei der EM 2021 im Achtelfinale revanchieren.



Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Italien muss sich die deutsche Nationalelf im nächsten Spiel gegen England auf jeden Fall beweisen, um sich in der Gruppenhase der Gruppe A3 gegen seine Konkurrenten durchsetzen zu können. Auch England konnte beim Auftaktspiel der Nations League nicht überzeugen und musste sich 1:0 gegen Ungarn geschlagen geben.

Die Auftaktspiele der beiden Länder

Beide Teams hatten bereits ihr erstes Auftaktspiel der UEFA Nations League 2022. Wie sind die Ausgangslage und die Stimmung der beiden Mannschaften vor dem Duell?

Deutschland in der UEFA Nations League

Nachdem die deutsche Nationalelf ein eher durchwachsendes Ergebnis im Auftaktspiel gegen Italien zeigte, bekommt Deutschland jetzt die Chance sich gegen die Three Lions besser aufzustellen und wieder von der besten Seite zu präsentieren. Nachdem der italienische Torschütze Pellegrini in der 70. Minute das 1:0 gegen Deutschland erzielte, konnte der Bayern-Star Joshua Kimmich nur drei Minuten später zum 1:1 ausgleichen.

Die Enttäuschung nach dem Unentschieden war den deutschen Nationalspielern dennoch sichtlich anzusehen. Nun haben sie die Chance, sich gegen England zu behaupten und wieder zu alter Form zurückzufinden. Bundestrainer Hansi Flick ist dennoch davon überzeugt, dass sein DFB- Kader „richtig gut“ ist. Mit dem Zitat „Wir wollen Dinge besser machen, wir können Dinge besser machen“, schöpft Deutschland Hoffnung für das nächste Spiel der Nations League gegen England.

England in der UEFA Nations League

Die englische Nationalmannschaft verlor im Auftaktspiel der UEFA Nations League mit einem 1:0 überraschend gegen Ungarn. Seit 1962 war dies der erste Sieg der ungarischen Nationalelf gegen die Three Lions. Während der amtierende Vize-Europameister England bei der Partie keine Chancen nutzte, zeigte Ungarn das ganze Spiel über eine souveräne Leistung.

Mit dem 1:0 Sieg gegen England legt Ungarn in der Gruppe A3 der Nations League vor. Der englische Trainer Gareth Southgate freut sich trotz der Niederlage gegen Ungarn auf das kommende Spiel gegen die deutsche Nationalelf. Seiner Meinung nach ist das „genau die Art von Test, die wir brauchen“ und er sieht das Duell somit als gute Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Aufstellung heute beim Länderspiel Deutschland gegen England

Ob die Aufstellung der deutschen Startelf genauso aussieht, wie bei dem Auftaktspiel der UEFA Nations League ist noch unklar. Coach Flick tendiert zu einem Startplatzwechsel, vor allem Leroy Sané zeigte keine Leistung und könnte durch seinen Vereinskameraden Jamal Musiala ersetzt werden. Dieser hat englische Wurzeln, entschied sich aber für das DFB-Trikot und nicht für die Three Lions.

Deutschland beim Länderspiel heute

Die Aufstellung beim Spiel gegen Italien bestand aus folgender 4-2-3-1-Formation:

Neuer – Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer – Goretzka, Kimmich, Gnabry – Müller, Sané – Werner

Hansi Flick könnte erneut seiner Startelf eine Chance geben. Allerdings zeigten einige Nationalspieler beim Duell gegen Italien eher mäßige Leistungen, weshalb sich die Aufstellung auch ändern könnte. Insbesondere im Offensiven haben Werner und Sane wohl keinen in Stein gemeißelten Stammplatz.

England beim Länderspiel heute

Die Aufstellung der Three Lions besteht wahrscheinlich erneut aus einem 3-4-3-System mit folgenden Akteuren:

Pickford – Walker, Maguire, Coady – Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin – Bowen, Kane, Mount

Länderspiel-Historie: Die letzten Spiele von Deutschland gegen England

Wie sieht die Bilanz der letzten Duelle Deutschland gegen England aus?

Insgesamt lieferten sich die Mannschaften in der Historie 34 Länderspiele mit einer knappen Gewinnbilanz von 16:14 für Deutschland. Im letzten Spiel gewann die englische Nationalmannschaft mit einem klaren 2:0 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021. Die beiden Mannschaften wirkten in den vielen Duellen der letzten Jahre gegeneinander sehr ausgeglichen. In der Nations League konnten bisher beide Mannschaften nicht wirklich herausragen. Somit steigen die Spannung und Vorfreude auf das heutige Spiel umso mehr.

Länderspiel heute Deutschland gegen England im TV auf ZDF

Das Duell Deutschland gegen England wird im öffentlich-rechtlichen ZDF übertragen. Anpfiff des Spiels ist am Dienstag, den 7. Juni um 20:45 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Kommentator Béla Réthy und Experte Christoph Kramer werden live vor Ort in der Allianz Arena sein, um bereits ab 20.15 Uhr vom Länderspiel zu berichten.

