Deutsche Nationalmannschaft startet EM-Jahr mit hochkarätigen Spielen

Im März finden endlich die beiden ersten DFB Länderspiele dieses Jahres 2024 statt. Es ist der Auftakt für Julian Nagelsmann und seine Nationalmannschaft im Jahr der Heim-EM im Sommer. Am 23. März 2024 findet das erste Fußball-Länderspiel 2024 zwischen Deutschland und Frankreich statt, das ZDF zeigt das Länderspiel aus dem französischen Nyon live im Free-TV, Anpfiff ist um 21 Uhr. Drei Tage später am 26.März dann das zweite Länderspiel gegen die Niederlande, welches in Frankfurt stattfinden wird und vom privaten Sender RTL im Free-TV gezeigt wird. Seitens des deutschen Nationalmannschaft zielt man darauf ab, die enttäuschenden Niederlagen gegen die Mannschaften aus der Türkei und Österreich im November 2023, hinter sich zu lassen. Ein letzter Triumph über Frankreich wurde am 12. September 2023 erreicht, als Deutschland in Dortmund einen 2:1-Sieg verzeichnen konnte.

23.März: Frankreich gegen Deutschland in Lyon/FR

23.März: Frankreich gegen Deutschland in Lyon/FR 26.März: Deutschland gegen die Niederlande in Frankfurt

26.März: Deutschland gegen die Niederlande in Frankfurt ZDF zeigt FR – DE mit TV-Übertragung ab 20.15 Uhr, Anstoß um 21 Uhr

ZDF zeigt FR – DE mit TV-Übertragung ab 20.15 Uhr, Anstoß um 21 Uhr RTL zeigt DE-NED mit Anstoß um 20:45 Uhr, Live-Übertragung ab 20:15 Uhr

RTL zeigt DE-NED mit Anstoß um 20:45 Uhr, Live-Übertragung ab 20:15 Uhr Erste Länderspiele des Jahres 2024 für Deutschland

Erste Länderspiele des Jahres 2024 für Deutschland Länderspieltickets für DE-NED kaufen

Nächstes Länderspiel am 23.März Deutschland gegen Frankreich

Am 23. März 2024 findet das 1. Fußball-Länderspiel des Jahres zwischen Deutschland und Frankreich statt, wobei die deutsche Mannschaft mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, auf den Vize-Weltmeister trifft. Diese Begegnung stellt den Auftakt zum EM-Jahr in Deutschland dar und wird live auf ZDF im „sportstudio live“ zu sehen sein wird. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde vor dem Spielbeginn um 21.00 Uhr.

Frankreich gilt bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 als einer der Hauptfavoriten auf den Titel. Das macht das erste Spiel im EM-Jahr für die deutsche Nationalmannschaft besonders anspruchsvoll, vor allem da sie zuletzt im November gegen die Türkei und Österreich verloren hat. Die Deutschen stehen also vor der Aufgabe, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ihr letzter Erfolg gegen Frankreich datiert aus dem vorherigen Jahr, als sie am 12. September 2023 in Dortmund mit 2:1 gewannen, mit dem französischen Weltmeister-Trainer Didier Deschamps und Rudi Völler als Interimstrainer der Deutschen.

Das bevorstehende Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland am Samstag, dem 23. März 2024, wird für Fußballbegeisterte auch online auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek live übertragen.

Länderspiel am 26.März gegen die Niederlande

Am 26. März ist es soweit: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das nächste Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Julian Nagelsmanns Team wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main auf die niederländische Auswahl treffen. Die Niederlande ist derzeit die Nummer 6 der FIFA-Weltrangliste und wird im weiteren Feld als EM-Favorit gehandelt. Das letzte Länderspiel gegen Holland fand am 29.03.2022 vor der WM statt, man trennte sich 1:1, Thomas Müller brachte das DFB-Team in der 45.Spielminute in Führung, ehe Bergwijn in der 68.Minute den Ausgleich erzielte.

Frankreich spielt bei der EM 2024 in Gruppe D gegen die Niederlande und Österreich sowie einen offenen Playoff-Gegner.

RTL und ZDF teilen sich die TV-Übertragungen

RTL und ZDF zeigen beide Länderspiel live im Free-TV. Die Anstoßzeiten weichen dabei voneinander ab, gegen Frankreich ist Anstoß um 21 Uhr, gegen die Niederlande schon um 20:45 Uhr. Die TV-Übertragungen gehen beide Male schon um 20:15 Uhr los.

FAQ’s

Wann und wo finden die ersten Länderspiele Deutschlands im Jahr 2024 statt? Die ersten beiden Länderspiele Deutschlands im Jahr 2024 sind am 23. März gegen Frankreich in Lyon und am 26. März gegen die Niederlande in Frankfurt. Das Spiel gegen Frankreich beginnt um 21 Uhr und wird von ZDF übertragen, während das Spiel gegen die Niederlande um 20:45 Uhr beginnt und von RTL gezeigt wird. Welche Bedeutung haben die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande für die deutsche Nationalmannschaft? Diese Spiele sind besonders wichtig für die deutsche Nationalmannschaft, da sie den Auftakt zum EM-Jahr 2024 darstellen. Die Mannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann sucht nach enttäuschenden Ergebnissen gegen die Türkei und Österreich im November 2023 nach Wiedergutmachung. Ein Sieg gegen Frankreich, einen der Hauptfavoriten der EM, wäre ein wichtiges Signal für die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Wie verlief das letzte Spiel zwischen Deutschland und Frankreich und wie steht es um die Begegnung gegen die Niederlande? Das letzte Spiel zwischen Deutschland und Frankreich fand am 12. September 2023 statt, bei dem Deutschland mit 2:1 gewann. Das bevorstehende Spiel gegen die Niederlande verspricht ebenfalls spannend zu werden, da die Niederlande als Nummer 6 der FIFA-Weltrangliste gilt und als EM-Favorit gehandelt wird. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1-Unentschieden.