Nächste Länderspiele von Deutschland gegen Frankreich & die Niederlande

Die deutsche Fußballnationalmannschaft nimmt die Herausforderungen des EM-Jahres 2024 auf sich und stellt sich hochkarätigen Gegnern. Frankreich, der zweifache Europameister und derzeitige Vize-Weltmeister, wird der erste Prüfstein im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels sein, das in Lyon ausgetragen wird. Kurz darauf trifft das Team in Frankfurt auf einen weiteren bedeutenden europäischen Konkurrenten, die Niederlande, die ebenfalls zu den Teilnehmern der Europameisterschaften gehören. Die ersten beiden Länderspiele 2024 sind für den 23.März und den 26.März geplant.

„Zwei traditionsreiche Duelle gegen große Fußballnationen sind der perfekte Start in das EM-Jahr. Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel, auch mit den Niederlanden ist immer zu rechnen. Ich bin mir sicher, dass wir uns im vergangenen Jahr, mit dem wir alle nicht zufrieden sind, unter Wert verkauft haben. Wir haben viel Arbeit vor uns, um optimal vorbereitet in die ersten Länderspiele des Jahres und vor allem in das Turnier zu gehen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir sind heiß und freuen uns sehr auf diese Herausforderungen.“ Bundestrainer Julian Nagelsmann