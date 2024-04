Fußball heute DFB Pokal Vorschau: ARD & ZDF zeigen beide Spiele live im Free-TV

Das DFB-Pokal Halbfinale zieht Fußballfans heute und morgen wieder in seinen Bann, während nur ein Bundesligist um den Einzug in das prestigeträchtige Finale kämpfen. Die Begegnungen im Pokal sind nicht nur auf dem Platz ein Highlight, sondern auch ein Fernsehereignis, bei dem sich die Anhänger versammeln, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Heute gibt es das Saarland-Pfalz Duell in Saarbrücken gegen den 1.FC Kaiserlautern, morgen Abend dann Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Die Ard zeigt heute das Spiel, morgen ist das ZDF an der Reihe.

Die Sendeanstalten ARD und Sky teilen sich die Rechte an den Spielen des DFB-Pokals und bieten dadurch den Zuschauern eine breite Palette an Übertragungsmöglichkeiten. Während die ARD das Spiel heute ab 20:15 Uhr im Free-TV präsentiert, stellt Sky ein umfangreicheres Angebot im Pay-TV bereit. Beide Sender sorgen mit Vor- und Nachberichterstattung sowie tiefgreifenden Analysen für ein umfassendes Erlebnis rund um das Halbfinale.

Wer überträgt die beiden Partien?

Am 2. April überträgt Das Erste das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern ab 20.15 Uhr live. Zusätzlich ist das Spiel über den Livestream und den Live-Ticker von sportschau.de verfügbar. Im Folgetag wird das Match zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf um 20.45 Uhr vom ZDF ausgestrahlt, mit einem weiteren Live-Ticker auf sportschau.de.

DFB Pokal 2023/2024

2.4.2024 DFB Pokal 1.FC Saarbrücken - - 1.FC Kaiserslautern 3.4.2024 DFB Pokal Bayer Leverkusen - - Fortuna Düsseldorf

Welche Hürden hat das Halbfinal-Quartett gemeistert?

Bayer Leverkusen startete mit einem beeindruckenden 8:0-Erfolg über Teutonia 05 Hamburg. Diesem folgten weitere Siege: Ein 5:2 gegen den SV Sandhausen, ein 3:1 gegen den SC Paderborn und ein knapper 3:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart.

Fortuna Düsseldorf begann mit einem soliden 3:1 beim FV Illertissen und setzte sich in einem aufreibenden 6:3 nach Verlängerung bei der SpVgg Unterhaching durch. Im Achtelfinale sicherte man sich mit einem späten 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg den Einzug ins Viertelfinale, um dann im Elfmeterschießen gegen den FC St. Pauli zu triumphieren.

Christos Tzolis beeindruckte besonders, als sein sicher verwandelter Panenka-Elfmeter Fortuna ins Halbfinale hob.

DFB Pokal Teutonia Ottensen 0 8 Bayer Leverkusen DFB Pokal SV Sandhausen 2 5 Bayer Leverkusen DFB Pokal Bayer Leverkusen 3 1 SC Paderborn 07 DFB Pokal Bayer Leverkusen 3 2 VfB Stuttgart DFB Pokal Bayer Leverkusen - - Fortuna Düsseldorf

Saarbrücken mit der größten Stressresistenz

Der 1. FC Saarbrücken bewies eine beeindruckende Stressresistenz im Wettbewerb. Der Verein startete mit einem 2:1-Erfolg über den Karlsruher SC und setzte seinen Erfolgsweg fort, indem er drei Bundesligisten besiegte. Dabei erwies sich der Drittligist gegen den Rekordpokalsieger FC Bayern München mit einem 2:1 als ebenbürtig. Ebenso wurden Eintracht Frankfurt mit 2:0 und Borussia Mönchengladbach mit 2:1 geschlagen, und all diese Siege wurden in der regulären Spielzeit erzielt.

Pokalheld Kai Brünker zeichnete sich besonders aus, indem er das entscheidende Siegtor im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach erzielte.

Im Vergleich startete Kaiserslautern mit einem klaren 5:0 gegen TuS Koblenz und setzte seinen Kurs mit einem 3:2 Sieg über den 1. FC Köln fort. In der weiteren Runde gelang dem Team ein 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg und ein überzeugendes 3:1 gegen Hertha BSC.

DFB Pokal 1.FC Saarbrücken 2 1 Karlsruher SC DFB Pokal 1.FC Saarbrücken 2 1 Bayern München DFB Pokal 1.FC Saarbrücken 2 0 Eintracht Frankfurt DFB Pokal 1.FC Saarbrücken 2 1 Borussia Mönchengladbach DFB Pokal 1.FC Saarbrücken - - 1.FC Kaiserslautern

Wer hat die größten Pokalerfolge vorzuweisen?

Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern haben in der Geschichte des deutschen Fußballs jeweils zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Der 1. FC Kaiserslautern siegte nach einigen Niederlagen in Endspielen schließlich 1990 und nochmals 1996. Interessant ist, dass der zweite Triumph des FCK unmittelbar nach dem Abstieg aus der Bundesliga erfolgte. Fortuna Düsseldorf konnte zwei Erfolge in direkter Folge verbuchen, und zwar 1979 und 1980. In diesen Jahren spielten bedeutende Akteure wie die Brüder Klaus und Thomas Allofs sowie Wolfgang Seel und Rudi Bommer entscheidende Rollen. Bayer Leverkusen erreichte den Pokaltriumph dagegen bisher ein einziges Mal, mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC im Jahr 1993, wobei Ulf Kirsten das Siegtor schoss.

Welchen Rekord hält der 1. FC Saarbrücken?

Im Jahr 2020 erreichte der 1. FC Saarbrücken als erster Viertligist das Halbfinale im DFB-Pokal. Torhüter Daniel Batz zeichnete sich im Viertelfinale gegen Düsseldorf aus, indem er fünf Elfmeter hielt. Im Halbfinale unterlag die Mannschaft jedoch mit 0:3 gegen Leverkusen.

Wo liegt Friedhelm Funkel in der Pokal-Historie?

Mit 65 Pokaleinsätzen als Trainer steht Friedhelm Funkel auf dem vierten Rang in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er hat dabei Trainerpersönlichkeiten wie Karl-Heinz „Kalli“ Feldkamp und Hennes Weisweiler, die jeweils 60 Spiele betreuten, hinter sich gelassen. Die vor ihm liegenden Trainerlegenden sind Udo Lattek (76 Einsätze), Jupp Heynckes (77 Einsätze) und der FCK-Ikone Otto Rehhagel mit beeindruckenden 92 Spielen.

Funkel hat seine Einsätze auf mehrere Clubs verteilt, wobei er die meisten Spiele, nämlich 18, als Trainer von Eintracht Frankfurt erlebte. Weitere Teams, die unter seiner Leitung standen, sind der MSV Duisburg und Bayer/KFC Uerdingen mit jeweils 13 Einsätzen, Fortuna Düsseldorf mit 9 Partien, der 1.FC Köln mit 7, Hansa Rostock und der VfL Bochum mit je 2 sowie 1860 München mit einem Einsatz. Funkel gilt als erfahrener Fachmann, dessen Kompetenz besonders in kritischen Phasen eines Vereins gefragt ist.

Wie läuft es in der Liga für das Halbfinal-Quartett?

Bayer Leverkusen, unter der Führung von Xabi Alonso, steht an der Spitze der ersten Bundesliga und ist auf einem vielversprechenden Weg, das begehrte Triple zu erreichen. Im europäischen Wettbewerb haben sie mit dem Einzug ins Viertelfinale gegen West Ham United bewiesen, dass ihre Titelambitionen berechtigt sind.

Fortuna Düsseldorf steht kurz vor dem Aufstieg in die erste Bundesliga und zeigt eine starke Form im Endspurt der zweiten Liga. Im Gegensatz dazu befindet sich Kaiserslautern in einem harten Kampf um den Klassenerhalt, wobei jeder Punkt entscheidend ist.

Der 1. FC Saarbrücken kann in der dritten Liga weder auf- noch absteigen, was es der Mannschaft ermöglicht, sich voll und ganz auf die Herausforderungen des Pokalwettbewerbs zu konzentrieren.