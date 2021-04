Fußball Länderspiele heute * Deutschland – Nordmazedonien (Aufstellung) 1:2

Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Nordmazedonien

Heute Abend um 20:45 Uhr findet der Teil III dieser Länderspielphase und Abschiedstour von Bundestrainer Joachim Löw statt. In der WM 2022 Qualifikation geht es gegen den Fußballzwerg aus Nordmazedonien, der es aber dennoch zur EM Endrunde (dort Gruppe C) schaffte. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft heisst es heute diesen arg unter legenden Gegner zu nutzen um sich für die kommende Fußball-EM einzuspielen. Um 20:45 Uhr ist Anpfiff, RTL überträgt das Spiel wieder live. In den anderen WM-Quali-Gruppen spielt man ebenfalls, wir geben einen Blick auf die Spiele.

Fußball Länderspiel heute: DFB Kapitän wird heute Ilkay Gündogan sein. (Foto AFP)

Update 22:20 Uhr: Desolat! Es steht 2:1 für die Gäste durch Elmas. Auf einmal sind die Nordmazedonier vor dem deutschen Tor und finden eine Lücke, ter stegen ohne Chance.

Update 22:00 Uhr: Endlich das 1:1 durch Gündogan. Sané wird gefoult – Elfmeter! Inzwischen sind Younes und Werner für Gosens und Havertz im Spiel.

Update 21:30 Uhr: Zur Halbzeit liegt Deutschland 0:1 zurück! In der Nachspielzeit gelingt dem Rekord-Nationalspieler Goran Pandev das 1:0 für Nordmazedonien!

Update 19:15 Uhr: Die Aufstellung ist da. Statt Klostermann spielt Robin Gosens, ansonsten ist es die identische Aufstellung wie bei den letzten beiden Länderspielen!

Update 19 Uhr: Gleich kommt die Aufstellung der deutschen Mannschaft, wir sind gespannt und informieren euch hier Minuten genau! außerdem wissen wir noch gar nicht, in welchem DFB-Trikot die Mannschaft heute auflaufen wird. Heute wird im weißen DFB Trikot 2021 gespielt!

Die Nationalmannschaft im 3.Länderspiel 2021

Die deutsche Fußballnationalmannschaft will heute in Duisburg an die ersten beiden Erfolge gegen Island (3:0) und gegen Rumänien (1:0) anknüpfen und dem Nachfolger von Jogi Löw im Herbst den Grundstein der Qualifikation bereiten. Dabei ist die Mannschaft heute aus Nordmazedonien lediglich Trainingspartner. Und obwohl man gegen Rumänien nur knapp verlor und am 2.Spielt mit 5:0 über Liechtenstein triumphierte, wäre heute alles andere als ein hoher Sieg der Deutschen eine Überraschung. Der Bundestrainer verlangt weiterhin eine hohe Leistung über die vollen 90 Minuten, gegen Rumänien tat man sich da schon wieder relativ schwer.

Die mögliche DFB Aufstellung heute

In der DFB-PK verriet der Bundestrainer gestern, dass ter Stegen Manuel Neuer im Tor ersetzen wird. Ob dagegen Timo Werner in der Spitze spielen wird, ließ er offen. Gegen Island und Rumänien startete dieselbe Elf um eine gewisse Konstanz zu zeigen. Heute Abend wird es also definitiv eine andere deutsche Aufstellung geben. Denkbar wäre auch Robin Gosens, falls dieser fit wird. Fraglich ist immer wieder, ob das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird, vor allem hinsichtlich der jungen Musiala und Wirtz. Diese werden heute wohl kaum eine Chance haben auf einen Platz in der Startelf. Gündogan wird DFB-Kapitän und vertritt Neuer.

So könnte Deutschland heute Abend auflaufen:

Ter stegen – Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can – Goretzka, Kimmich, Gündogan – Havertz, Gnabry, Sané

Die Aufstellung Deutschland gegen Nordmazedonien bei der WM-Qualifikation (31.03.2021)

Unsere Startelf! 🇩🇪🇲🇰



22 ter Stegen

4 Ginter

6 Kimmich

7 Gosens

10 Havertz

16 Rüdiger

18 Goretzka

19 Sané

20 Gnabry

21 Gündogan (C)

Nordmazedonien ist Teilnehmer der Fußball EM 2021

Die Nationalelf von Nordmazedonien ist seit 1994 Mitglied in der UEFA, nun qualifizierte man sich das erste Mal für ein Endrundenturnier, die EM 2020/21 und spielt dort gegen die Niederlande, Ukraine und Österreich. In der FIFA-Weltrangliste steht man auf Platz 65, wir erwarten heute einen defensiv eingestellten und arg unterlegenen Gegner. Die EM-Qualifikation schaffte man nur über die Playoffs in letzter Minute, dazu eichte ein 2:1 gegen Kosovo und ein 1:0 gegen Georgien. Star der Mannschaft ist der 37jährige Goran Pandev, der das Team auch mit dem 1:0 gegen Georgien zur EM schoß. Dieser spielt seit 2001 in Italien beim CFC Genua und geht nach dem Sommer in Rente – mit dann über 120 Länderspielen für sein Heimatland. Das EM Trikot kommt übrigens von Hersteller Jako.

Das EM Trikot von Nordmazedonien

Die WM 2022 Qualifikation – Die Gegner

In der Qualifikation zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 trifft Deutschland in der Qualigruppe J heute auf Nordmazedonien (am 31.März). Gegen Island gewann man 3:0, gegen Rumänien mit 1:0. Die weiteren Gegner sind die Fußballzwerge ausArmenien und Liechtenstein. Die weiteren Spieltage finden von September bis November statt, schon mit einem neuen Bundestrainer dann. Heute müssen also die Punkte 7 bis 9 eingefahren werden. Am 1.Spieltag besiegte Rumänien Nordmazedonien (Immerhin Teilnehmer der EM 2021) mit 3:2.

Alles andere als ein Gruppensieg wäre eine Schmach, Deutschland ist die unangefochtene Nummer Eins dieser Gruppe.

Das Länderspiel im TV: RTL überträgt ab 20:15 Uhr

RTL hat sich weiterhin die Rechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gesichert. Um 20:15 Uhr geht die Übertragung los, um 20:45 Uhr ist Anpfiff. Wieder dabei: Uli Hoeneß, der mit Florian König heute Abend das dritte Mal in der RTL-Berichterstattung dabei ist. Beim ersten Mal am Mittwoch gegen Island kommentierte er ruhig und gelassen, doch seine Nähe zum FC Bayern München war nicht abzustreiten. Auch der DFB und seine Präsidenten bekamen etwas zu hören. Ansonsten ist er eher wortkarg, antwortet auf geschlossene Fragen mit Ja oder Nein. Die Kommentatoren werden Marco Hagemann und Steffen Freund sein.

Uli Hoeneß wird nun drei Mal als RTL-Experte fungieren, das Geld will er einem Guten Zwecke zukommen lassen und spenden.