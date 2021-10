Fußball heute 11.10. * WM Qualifikation 2022 *** alle Länderspiele * Deutschland gegen Nordmazedonien

Heute am 11. Oktober 2021 ist der nächste Spieltag UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Es ist der 8. Spieltag in den Gruppen E, G, H und J. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt heute gegen Nordmazedonien. Außerdem sind Niederlande, Türkei, Russland und Kroatien am Start. 11 Spiele laufen heute bei DAZN. Nordmazedonien gegen Deutschland kommt live bei RTL im TV. RTL überträgt ab 20:45 Uhr live.

Fußball heute am 11.10. – Wer spielt heute?

Heute am 8. Spieltag der WM 2022 Qualifikation kann sich Deutschland für die 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien revanchieren und sich für die WM 2022 qualifizieren. Außerdem könnte der neue Türkei-Trainer Stefan Kuntz gegen Lettland seinen ersten Sieg holen. Die Top-Spiele sind in Gruppe H Kroatien gegen Slowakei und Slowenien gegen Russland.

WM 2022 Gruppe E – Tschechien und Wales im Fernduell

In WM 2022 Quali-Gruppe E liegen Tschechien und Wales mit je 8 Punkten auf den Plätzen 2 und 3. Allerdings hat Tschechien ein Spiel mehr als Wales. Heute haben die beiden Nationalmannschaften ein Auswärtsspiel. Tschechien spielt in Belarus und Wales in Estland. Belgien ist mit 16 Punkten souveräner Spitzenreiter.

WM 2022 Gruppe G – Niederlande fast durch

In WM 2022 Quali-Gruppe G hat die Niederlande die beste Position. Heute wird die Elftal gegen Gibraltar den nächsten Sieg holen – das WM Ticket ist so gut wie sicher. Weiterhin sind Norwegen, Türkei und Montenegro Kandidaten für den 2. Tabellenplatz und eine Playoff-Teilnahme. Norwegen spielt heute gegen Montenegro und die Türkei trifft auf Lettland.

WM 2022 Gruppe H – Enges Rennen ums WM-Ticket

Die WM 2022 Quali-Gruppe H ist die spannendste Gruppe der UEFA European Qualifiers. Es ist vollkommen offen, ob sich Russland oder Kroatien direkt für die WM 2022 qualifiziert. Nach 7 Spielen haben die Nationalmannschaften je 16 Punkte. Kroatien hat das bessere Torverhältnis. Heute gibt es die Duelle mit den anderen guten Teams aus Gruppe H. Kroatien spielt gegen Slowakei und Russland gegen Slowenien. Slowakei und Slowenien haben ebenfalls noch rechnerisch die Möglichkeit erster oder zweiter zu werden.

WM 2022 Gruppe H – Deutschland kann sich qualifizieren

In WM 2022 Quali-Gruppe H hat die deutsche Nationalmannschaft 6 Punkte Vorsprung auf Nordmazedonien und Armenien. Die DFB-Mannschaft kann heute bereits das WM-Ticket lösen, wenn sie das Spiel gegen Nordmazedonien gewinnen. Außerdem müsste Armenien gegen Rumänien verlieren oder unentschieden spielen. Weiterhin muss sich Deutschland weiter gedulden, falls man gegen Nordmazedonien unentschieden spielt oder verliert und wenn Armenien gegen Rumänien gewinnt.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Das Spiel Nordmazedonien gegen Deutschland kommt heute live bei RTL. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr und das Spiel um 20:45 Uhr. Die Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem ist die Moderatorin Laura Papendick dabei, ebenso wie Experte Lothar Matthäus.

Heute laufen insgesamt 11 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Anstoßzeit ist 20:45 Uhr – lediglich Zypern gegen Malta kommt bereits um 18 Uhr: Dies sind die Kommentatoren der Spiele.