Fußball WM ZDF heute Montag 21.11. im TV ** Wer überträgt die WM-Spiele? TV Übertragung & Kommentatoren

Am heutigen Montag gibt es drei WM-Spiele bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar.Dabei zeigt das ZDF alle drei Spiele im Free-TV, die Spiele laufen auch bei MagentaTV. Anpfif im ersten Stadion in Doha ist um 14 Uhr, wenn es England gegen den Iran heisst. Die Übertragung im ZDF startet um 13 Uhr mit Kathrin Müller-Hohenstein und Weltmeister Per Mertesacker. Um 17 Uhr geht es dann bei Senegal gegen die Niederlande in der WM Gruppe A weiter und um 20 Uhr ist Anpfiff bei USA gegen Wales aus der Gruppe B. Dann sind die ersten zwei Spieltage der WM Gruppen A und B schon Geschichte. Heute gibt es nur drei der vier Spiele, da das WM-Eröffnungsspiel ja schon gestern stattfand. Ab morgen freuen wir uns dann ab 11 Uhr auf insgesamt vier Spiele aus den WM Gruppen C und D.

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Die drei Länderspiele laufen alle heute im ZDF und bei MagentaTV. Dabei dürfen Oliver Schmidt, Martin Schneider und Claudia Neumann ans Mikrofon und die Spiele kommentieren. Wer etwas neues hören und sehen möchte, der schaltet MagentaTV ein (10 EUR im Monat!) und hört dann die Kommentare von Marco Hagemann, Markus Höhner und Jan Platte. Vor und nach den Länderspielen ist dann Sascha Bandermann und Johannes B. Kerner mit den Ex-Fußballern Tabea Kemme und Michael Ballack zu sehen. Im ZDF übernehmen dies Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer mit den Weltmeistern Mertesacker und Kramer.

Im ZDF startet das Sportstudio um 13 Uhr, bei MagentaTV geht es um 12 Uhr bereits ins Warmup. Um 13:50 Uhr geht dann die Berichterstattung los.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Das erste WM-Spiel der Engländer wird heute heiß erwartet, denn der England-Coach Gareth Southgate steht zu Hause unter Druck, er muss abliefern. Da scheint der Iran der beste Sparingspartner zu sein, der Favorit steht hier schon fest.

Update: Zur Halbzeit führt England mit 3:0! Die Tore: 1:0 Bellingham (35.), 2:0 Saka (43.), 3:0 Raheem Sterling (45.+1)

Wer moderiert und kommentiert England gegen Iran?

ZDF: Oliver Schmidt

Magenta TV: Marco Hagemann

Moderation (ZDF): Kathrin Müller-Hohenstein, Experte: Per Mertesacker

Moderation (Magenta TV): Sascha Bandermann, Expertin: Tabea Kemme

Senegal – Niederlande (ZDF 17.00 Uhr)

Das Topspiel der WM Gruppe A lautet Afrikameister Senegal gegen die Niederlande, diesjährigen großer Favorit auf den WM-Titel. Die Afrikaner sind geschwächt, Torkanone Mané fällt verletzt aus.

Wer moderiert und kommentiert Senegal gegen Niederlande?

ZDF: Martin Schneider, Experte: Hanno Balitsch

Magenta TV: Markus Höhner

Moderation (ZDF): Jochen Breyer, Experte: Christoph Kramer

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experten: Tabea Kemme und Michael Ballack

USA – Wales (ZDF 20.00 Uhr)

Die US-Amerikaner wollen heute den ersten DReier einfahren, Wales seid 1958 das erste Mal wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Ein enges Spiel!

Wer moderiert und kommentiert USA gegen Wales?

ZDF: Claudia Neumann

Magenta TV: Jan Platte

+Taktik-Feed: Benni Zander, Experte: Manuel Baum

Moderation (ZDF): Jochen Breyer, Experte: Christoph Kramer

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experte: Michael Ballack