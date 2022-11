Deutsche Fußballnationalmannschaft fliegt in den Oman *** Fahrplan bis zur Fußball WM – heute Länderspiel Deutschland – Oman

Am Sonntagabend hatten sich der DFB Tross mit den 26 Nationalspieler für die Mission Fünfter Stern in Katar in Frankfurt eingefunden. Vorgestern um 13:30 Uhr flog man mit der Lufthansa in den Oman nach Maskat, wo man ein kurzes Trainingslager abhalten wird. Am heutigen Mittwoch findet dort die Generalprobe für die WM in Katar statt, der Gegner für das letzte Länderspiel ist Oman, RTL überträgt das Spiel live. Am kommenden Sonntag, 20.11. findet dann das WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador statt. Es ist nur noch wenig Zeit für Bundestrainer Hansi Flick sein Team auf eine erfolgreiche Fußball-Weltmeisterschaft einzustimmen. Hier alle Fußball heute Spiele.



Flug ins WM-Trainingslager

Im Oman will man sich für die Fußball WM einspielen. DFB Kapitän Manuel Neuer will den Schwung aus dem Verein mitnehmen. Der Bayernblock besteht aus sieben Spielern, diese könnten sogar in einer Startaufstellung bei der WM zum Einsatz kommen. Der Torhüter hoffe selbst nach einer Schulterverletzung nun fit zu sein, es sei nur noch wenig Zeit in WM-Form zu kommen.

Um 13:30 Uhr flog man mit der Lufthansa in einer eigenes umlackierten A 330 nach Arabien. Der Schriftzug “Diversity Wins” wurde auf den Bauch des Flugzeugs geklebt. Lufthansa veröffentlichte bei Twitter ein entsprechendes Video. Zu sehen sind auf dem Bauch der Maschine gezeichnete Personen unterschiedlicher Herkunft, die Arm in Arm stehen. Ziel der Aktion sei es, “eine klare Botschaft an die Welt” zu senden.

Der Flug, mit dem die Nationalmannschaft in ihr Trainingslager reist, ist ein Linienflug, der über Maskat nach Dubai fliegt. Lufthansa begrüßt daher auf dieser Verbindung mit der Flugnummer LH 632 auch zahlreiche andere Gäste, die nicht zur DFB-Delegation gehören.

Im Oman trifft man auf perfekte Konditionen, so wie sie auch in Katar sein werden. Man wolle sich an die Tageszeit, das Wetter und die Temperaturen gewöhnen, ca. 25 Grad erwartet man tagsüber. Andere Nationalmannschaften wie Australien sind schon vorher nach Katar ins WM-Quartier geflogen.

Länderspiel Deutschland – Oman

Bundestrainer Flick wolle beim Länderspiel am Mittwoch den Spielern Einsatzzeit geben, die zuletzt pausieren mussten wie Real-Star Rüdiger oder Bayern-Ass Thomas Müller. Auch Leipzigs Lukas Klostermann auf rechts solle den Spielrythmus wieder aufnehmen.

Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022 Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022 14. November: Flug von Frankfurt/Main nach Maskat/Oman 16. November in Maskat: Länderspiel Oman – Deutschland (18.00 Uhr/RTL/Länderspiel) 17. November: Flug von Maskat nach Doha

Wann spielt Deutschland bei der WM 2022?

Deutschland spielt in der WM Gruppe E drei Mal, zunächst gegen Japan, dann gegen Spanien und am 3.Spieltag gegen Costa Rica. Gleichd as 1.Spiel gegen Japan wird Turnier wegweisend sein. Verliert man wie 2018 gegen Mexiko im Auftaktspiel, hat man im schweren Spiel gegen Spanien schon den Druch gewinnen zu müssen. Am 3.Spieltag kann ein alleiniger Sieg gegen Costa Rioca zu wenig sein. Die Vorrunde wird spannend!