Fußball heute Länderspiele am 08.09. ** WM 2022 Qualifikation Spielplan ** Wer spielt heute?

Heute am Mittwoch, den 8. September 2021, finden die letzten Partien des 6. Spieltags der European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt um 20:45 Uhr gegen Island – das Auswärtsspiel kommt live bei RTL. Weiterhin gibt es 11 Spiele auf DAZN. Gestern gab es den 1.Teil des 6.Spieltages. Die Nationalmannschaften von Spanien, Belgien, Italien und England sind um 20:45 Uhr am Start.

Fußball heute am 08.09. – Wer spielt heute?

Heute am 8. September 2021 findet um 18 Uhr statt. Mit Armenien und Liechtenstein stehen sich die beiden vorherigen Deutschland-Gegner gegenüber. Außerdem gibt es die Spiele Kosovo gegen Spanien, Italien gegen Litauen und Belgien gegen Belarus. Das Top-Spiel lautet Polen gegen England. Die Schweizer Nati hat heute ein Auswärtsspiel in Nordirland.

WM 2022 Gruppe B – Holt Schweden den nächsten Sieg?

In WM 2022 Quali-Gruppe B führt Spanien mit einem Punkt die Tabelle vor Verfolger Schweden an. Allerdings hat Spanien 2 Spiele mehr absolviert – die Furia Roja sollte daher gegen Kosovo auf Sieg spielen. Weiterhin hat Schweden in Griechenland die Chance auf den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Entscheidung könnte durch den Schweden-Sieg gegen Spanien sehr spannend werden.

WM 2022 Gruppe C – Wie geht es bei Italien weiter?

In WM 2022 Quali-Gruppe C ist Europameister Italien mit zwei Remis gegen Bulgarien und die Schweiz in die WM-Vorbereitung gestartet. Zwar konnten die Italiener die ungeschlagene Serie ausbauen, aber die Leistungen waren verbesserungswürdig. Heute könnte Italien gegen Litauen mal wieder gewinnen. Die Schweiz hat zwei Spiele weniger als Italien und nur 4 Punkte Rückstand. Mit einem Sieg heute in Nordirland könnten die Eidgenossen die Chance auf den Gruppensieg wahren.

WM 2022 Gruppe E – Wird Wales jetzt Tabellenzweiter?

Die belgische Nationalmannschaft ist mit 13 Punkten aus 5 Spielen weit vor den Gegnern in WM 2022 Quali-Gruppe E. Heute könnte Belgien in Belarus den nächsten Sieg einfahren. Außerdem spielt Wales nach dem Last-Minute-Sieg gegen Belarus heute gegen Estland. Wales würde mit einem Sieg an Tschechien vorbeiziehen.

WM 2022 Gruppe I – Verteidigt Polen den zweiten Platz?

In WM 2022 Quali-Gruppe I gibt es ein enges Rennen um den zweiten Platz hinter England. Das Top-Spiel zwischen Polen und England gibt den Ausschlag, ob sich die Tabellensituation heute verändert. Allerdings bleibt England selbst im Falle eines Punktverlusts auf jeden Fall Spitzenreiter. Albanien könnte mit einem Sieg gegen San Marino heute an Polen vorbeiziehen.

WM 2022 Gruppe J – Gibt es den Führungswechsel?

In der WM 2022 Quali-Gruppe J legt Armenien gegen Liechtenstein vor. Die Armenier könnten ab 18 Uhr kurzzeitig die Tabellenführung von Deutschland zurückerobern. Die deutsche Nationalmannschaft spielt live um 20:45 Uhr gegen Island in Reykjavik. Hier die mögliche deutsche Aufstellung.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen 11 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Belarus – Belgien: Flo Hauser

Italien – Litauen: Carsten Fuß

Nordirland – Schweiz: Guido Hüsgen

Polen – England: Max Gross

Kosovo – Spanien: Nico Seepe

Das Spiel Nordirland gegen Schweiz läuft ebenfalls live beim SRF zwei ab 20:10 Uhr. Kommentator ist Sascha Ruefer.