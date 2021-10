Fußball heute 09.10. ** WM Qualifikation 2022 * alle Länderspiele * Österreich * Schweiz * England

Heute, am 9. Oktober 2021, gibt es weitere Spiele der UEFA European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Der 7. Spieltag wird heute in den Gruppen A, B, C, D, F und I ausgespielt. Heute spielen England, Dänemark, Österreich und Schweiz. Die 4 Teilnehmer am Nations League Final Four Belgien, Frankreich, Spanien und Italien haben spielfrei. Die 14 Länderspiele werden bei live bei DAZN übertragen. Anstoßzeiten sind 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Fußball heute am 09.10. – Wer spielt heute?

Heute am 7. Spieltag der WM 2022 Qualifikation haben die Nationalmannschaften von England, Dänemark, Österreich und Schweiz vermeintlich leichte Aufgaben. Außerdem gibt es zweimal das Duell Tabellenzweiter gegen Tabellendritter: Finnland gegen Ukraine und Schottland gegen Israel.

WM 2022 Gruppe A – Serbien vor Sprung an die Tabellenspitze

In WM 2022 Quali-Gruppe A hat Tabellenführer Portugal spielfrei. Der Tabellenzweite Serbien hat gegen Luxemburg die Möglichkeit an Portugal vorbeizukommen. Vor dem 7. Spieltag liegt Serbien mit 11 Punkten hinter Portugal mit 13 Punkten. Beide Teams haben 5 Spiele absolviert.

WM 2022 Gruppe B – Schweden kann Platz 2 sichern

In WM 2022 Quali-Gruppe B liegt Spanien mit 4 Punkten vor Verfolger Schweden. Allerdings hat Schweden noch 2 Spiele weniger als die Spanier. Heute spielt Schweden gegen Kosovo und braucht dringend den Sieg, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Außerdem spielt Griechenland (6 Punkte) gegen Georgien.

WM 2022 Gruppe C – Schweiz mit Chancen auf den Gruppensieg

In WM 2022 Quali-Gruppe C ist Italien Spitzenreiter. Allerdings hat der Europameister 2021 Italien eine schwache Form. Die Schweiz hat noch Außenseiterchancen auf den Gruppensieg. Dafür brauchen die Eidgenossen aber heute einen sicheren Sieg gegen Nordirland.

WM 2022 Gruppe D – Ukraine und Finnland spielen um Platz 2

In WM 2022 Quali-Gruppe D liegt Frankreich weit vorne. Im Verfolgerduell treffen heute Finnland und Ukraine aufeinander. Die beiden Teams liegen punktgleich auf den Plätzen 2 und 3, allerdings hat die Ukraine bereits ein Spiel mehr absolviert.

WM 2022 Gruppe F – Wer holt sich den 2. Tabellenplatz?

In WM 2022 Quali-Gruppe F hat Dänemark das WM-Ticket so gut wie sicher – 6 Siege aus 6 Spielen ohne Gegentor. Hinter Dänemark wird es spannend. Schottland und Israel sind Favoriten auf den 2. Platz und spielen heute gegeneinander. Außerdem spielt Österreich gegen Färöer.

WM 2022 Gruppe I – England fast durch

In WM 2022 Quali-Gruppe I liegt England mit 4 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Heute spielen die Three Lions gegen Andorra. Außerdem gibt es das Spiel zwischen Ungarn und Albanien, die beide Chancen auf den 2. Platz haben. Polen könnte ebenfalls noch zweiter werden.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle 14 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Färörer – Österreich (20:45 Uhr): Guido Hüsgen

Andorra – England (20:45 Uhr): Uli Hebel

In Österreich laufen heute zwei Spiele bei ORF. Um 18 Uhr kommt Schottland gegen Israel, kommentiert von Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer. Und um 20:45 Uhr läuft Färöer gegen Österreich, kommentiert von Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich.

In der Schweiz kommt Schweiz gegen Nordirland um 20:45 Uhr bei SRF zwei. Kommentator ist Sascha Ruefer.