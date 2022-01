Fußball heute: WM-Quali Länderspiele 2022 – Aktueller Stand der WM Qualifikation 2022

Während Deutschland und die UEFA Nationen derzeit die Länderspielpause ohne Länderspiele und WM-Qualispiele genießen können, geht es im Rest der Welt rund – im wahrsten Sinne des Wortes. In Afrika steht demnächst das Halbfinale des Afrika Cup of Nations an, im Rest der Welt spielt man um die Teilnahme zur Endrunde der FIFA Fussballweltmeisterschaft 2022 in Katar. So spielt man in Südamerika den 16.Spieltag, in Nord- und Mittelamerika steht der 11.Spieltag an und in Asien steht der 8.Spieltag in der letzten Runde an. Zuletzt hat sich dort der Iran als erstes Team qualifiziert. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand der WM-Qualifikation und der nächsten Spiele. Hier alle WM-Teilnehmer und hier der WM Spielplan.



Die nächsten WM Länderspiele in der WM Quali 2022

Morgen am 1.2. geht es in Asien weiter, abends spielt Südamerika und am Tag danach geht es in Nord- und Mittelamerika weiter. Es kann sein, dass der ein- oder andere WM-Teilnehmer noch dazu kommt. Wir berichten hier natürlich von allen Länderspielen inklusive dem Geschehen beim Afrikacup 2022.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. Kontinent 01.02. 11:10 🇯🇵 Japan -:- 🇸🇦 Saudi-Arabien Asien 01.02. 13:00 🇱🇧 Libanon -:- 🇮🇶 Irak Asien 01.02. 13:00 🇻🇳 Vietnam -:- 🇨🇳 China Asien 01.02. 15:00 🇸🇾 Syrien -:- 🇰🇷 Südkorea Asien 01.02. 15:30 🇮🇷 Iran -:- 🇦🇪 VA Emirate Asien 01.02. 17:00 🇴🇲 Oman -:- 🇦🇺 Australien Asien 01.02. 21:00 🇧🇴 Bolivien -:- 🇨🇱 Chile Südamerika 02.02. 00:00 🇺🇾 Uruguay -:- 🇻🇪 Venezuela Südamerika 02.02. 00:30 🇦🇷 Argentinien -:- 🇨🇴 Kolumbien Südamerika 02.02. 01:30 🇧🇷 Brasilien -:- 🇵🇾 Paraguay Südamerika 02.02. 03:00 🇵🇪 Peru -:- 🇪🇨 Ecuador Südamerika 03.02. 01:00 🇯🇲 Jamaika -:- 🇨🇷 Costa Rica CONCACAF 03.02. 01:30 🇺🇲 USA -:- 🇭🇳 Honduras CONCACAF 03.02. 03:00 🇸🇻 El Salvador -:- 🇨🇦 Kanada CONCACAF 03.02. 04:00 🇲🇽 Mexiko -:- 🇵🇦 Panama CONCACAF

Aktueller Stand der WM-Qualifikation 2022

Qualifiziert sind folgende Nationalmannschaften: Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, IR Iran, Kroatien, Niederlande, Katar, Serbien, Spanien, Schweiz.

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Europa

Qualifiziert für die europäischen Play-offs – diese Spiele finden im März 2022 statt.

Österreich, Tschechische Republik, Italien, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Türkei, Ukraine und Wales.

13 Teams fahren nach Katar, zehn stehen als jeweilige Gruppensieger bereits fest.

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Afrika

Zehn Mannschaften haben die letzte Runde der afrikanischen Qualifikationsrunde erreicht. Die Sieger der fünf für März angesetzten Spiele mit Hin- und Rückspiel werden Afrika in Katar 2022 vertreten.

Qualifiziert für die letzte Runde der Afrika-Qualifikation:

Datum Zeit Team 1 Ergebnis Team 2 24.-26.03.22 🇪🇬 Ägypten -:- 🇸🇳 Senegal 24.-26.03.22 🇨🇲 Kamerun -:- 🇩🇿 Algerien 24.-26.03.22 🇬🇭 Ghana -:- 🇳🇬 Nigeria 24.-26.03.22 🇨🇩 Rep. Kongo -:- 🇲🇦 Marokko 24.-26.03.22 🇲🇱 Mali -:- 🇹🇳 Tunesien

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Asien & Australien

Fünf oder sechs Mannschaften werden die AFC in Katar vertreten. Der Iran ist qualifiziert.

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für Katar 2022. Die drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe treffen in einem einzigen Spiel aufeinander, um in einem interkontinentalen Playoff um einen Platz bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Darüber hinaus hat sich Katar als Gastgeber qualifiziert.

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Nordamerika

Drei oder vier Mannschaften werden Concacaf in Katar 2022 vertreten.

Die drei Erstplatzierten qualifizieren sich für Katar 2022. Die Drittplatzierten nehmen an einem interkontinentalen Playoff teil.

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Südamerika

Vier oder fünf Mannschaften werden die CONMEBOL in Katar 2022 vertreten. Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Die fünftplatzierten Mannschaften nehmen an einem interkontinentalen Endspiel teil. Brasilien und Argentinien sind bereits qualifiziert.

WM-Teilnehmer und WM Qualifikation in Ozeanien

Keine oder eine Mannschaft wird die OFC in Katar 2022 vertreten. Die Qualifikation findet zwischen dem 13. und 30. März in Katar statt. Die Sieger werden in einem interkontinentalen Playoff gegen eine Concacaf-Mannschaft um einen Platz in Katar 2022 spielen.