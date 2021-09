Fußball heute Länderspiele am 07.09. * WM 2022 Qualifikation * Wer spielt heute?

Heute am Dienstag, den 7. September 2021, startet die Rückrunde der European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Am 6. Spieltag gibt es insgesamt 13 Spiele in den Gruppen A, D, F, G und H. Unter anderem sind die Nationalmannschaften von Portugal, Frankreich, Dänemark und der Niederlande am Start. Die Spiele werden bei DAZN um 20:45 Uhr heute live übertragen. Lediglich Portugal spielt um 18 Uhr in Aserbaidschan. Deutschland spielt erst am Mittwoch gegen Island.



Fußball heute am 07.09. – Wer spielt heute?

Heute am 7. September 2021 startet das frühe Spiel Aserbaidschan gegen Portugal um 18 Uhr. Um 20:45 spielt Serbien gegen Irland – Portugal und Serbien sind punktgleich in Gruppe A. Weiterhin gibt es die Spiele Frankreich gegen Finnland und Dänemark gegen Israel. Österreich will gegen Schottland die Wiedergutmachung für die Schlappe gegen Israel. Das Top-Spiel heute lautet Niederlande gegen Türkei.

WM 2022 Gruppe A – Fernduell um die Tabellenführung

An WM 2022 Quali-Gruppe A liegen Serbien und Portugal mit 10 Punkten auf den ersten beiden Tabellenplätzen. Serbien ist dank des besseren Torverhältnisses Tabellenführer. Heute versucht Serbien die Spitzenposition in Irland zu verteidigen. Außerdem hat Portugal ein Auswärtsspiel in Baku/Aserbaidschan.

WM 2022 Gruppe D – Frankreich ohne Sieg seit der EM

Die französische Nationalmannschaft hat in den letzten beiden Spielen der WM 2022 Quali-Gruppe D gegen Bosnien-Herzegowina und Ukraine nur ein Unentschieden herausgeholt. Heute könnte Frankreich gegen Finnland endlich wieder einen Sieg holen. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2020 in Paris gewann Finnland allerdings mit 0:2.

WM 2022 Gruppe F – Dänemark mit weißer Weste

In WM 2022 Quali-Gruppe F ist Dänemark einsam an der Tabellenspitze. Nach 5 Spielen haben die Dänen 15 Punkte und ein Torverhältnis von 17:0. Gegner heute ist Israel, der Gruppenzweite, der zuletzt Österreich mit 5:2 düpierte. Österreich spielt gegen Schottland – beide Teams spielen noch um den zweiten Tabellenplatz für die WM 2022 Playoffs. Das Duell Schottland gegen Österreich im Glasgower Hampden Park im März 2021 endete leistungsgerecht mit 2:2.

WM 2022 Gruppe G – Top-Spiel der Spitzenreiter

In WM 2022 Quali-Gruppe G führt die Türkei mit 11 Punkten die Tabelle an. Dahinter kommt die niederländische Nationalmannschaft mit 10 Punkten. Die beiden Teams stehen sich heute in Amsterdam gegenüber. Weiterhin spielt Norwegen mit Erling Haaland gegen Gibraltar. Norwegen hat ebenfalls 10 Zähler auf dem Konto.

WM 2022 Gruppe H –Hält Russland den ersten Platz?

In WM 2022 Quali-Gruppe H ist die russische Nationalmannschaft am 5. Spieltag an Kroatien in der Tabelle vorbeigegangen und ist nun Tabellenführer. Russland hat daheim gegen Malta einen schwächeren Gegner und könnte den ersten Platz behalten. Die punktgleiche Nationalmannschaft Kroatiens hat ein Heimspiel gegen Verfolger Slowenien.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle 12 Spiele der European Qualifiers zur WM 2022 beim Streaming-Dienst DAZN. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Frankreich – Finnland (20:45 Uhr): Stefan Galler

Niederlande – Türkei (20:45 Uhr): Marcel Seufert

Österreich – Schottland (20:45 Uhr): Max Gross

Das Spiel Österreich gegen Schottland läuft live beim Sender ORF eins. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr. Kommentatoren sind Oliver Polzer und Roman Mählich.