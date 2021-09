Länderspiel heute: Wann spielt Deutschland wieder? * DFB WM Quali 2022 * Länderspiel gegen Island

Nach zwei von drei Länderspielen 2021 in kurzen Abständen ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder Tabellenführer in WM 2022 Quali-Gruppe J. Durch den verdienten 6:0-Sieg gegen Armenien ist die DFB-Elf auf dem besten Weg zur direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Am 8. September 2021 folgt das Auswärtsspiel in und gegen Island. Fans können das Spiel daheim im TV bei RTL live verfolgen.

Das Heimdebüt von Bundestrainer Hansi Flick in Stuttgart war eine Gala-Vorstellung. Beim eindrucksvollen 6:0-Sieg gegen Armenien war das DFB-Team richtig gut aufgelegt. Die Änderungen von Bundestrainer Flick funktionierten richtig gut. Deutschland kann gegen Island direkt nachlegen und die Tabellenführung weiter ausbauen.

Deutschland gegen Armenien vom 05.09. – Wie war das Spiel?

Die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft wurde im Vergleich zum Spiel gegen Liechtenstein auf sechs Positionen verändert. Kapitän Neuer kehrte ins Team zurück. Außerdem rückte Kehrer von der Innenverteidigung auf die linke Abwehrseite. Rüdiger übernahm seine Position. Weiterhin spielte Hofmann als Rechtsverteidiger. Für Gündogan, Havertz und Musiala kamen Goretzka, Reus und Gnabry neu ins Team.

Deutschland begann druckvoll und spielte direkt nach vorne. Der frühe Doppelpack von Gnabry (6. und 15. Spielminute) verschaffte dem Team Sicherheit. Vor der Hälfte erhöhten Reus (35.) und Werner (44.) auf 4:0 und das Spiel war praktisch entschieden. In der zweiten Hälfte erzielten Hofmann (52.) und Debütant Adeyemi (90.+1) zwei weitere Tore. Insgesamt präsentierte sich die DFB-Elf sehr selbstbewusst – viele Spielzüge wirkten einstudiert.

Das Spiel Island gegen Deutschland wird am Mittwoch, den 8. September 2021, um 20:45 Uhr angepfiffen. Spielort der Begegnung ist das Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavik. Das Hinspiel am 25. März 2021 in Duisburg gewann Deutschland mit 3:0.

Die bisherige Länderspielbilanz gegen Island ist hervorragend. Von fünf Spielen konnte Deutschland vier Spiele gewinnen. Das einzige Remis gab es 2003 – damals folgte der legendäre Ausraster des damaligen Bundestrainers Rudi Völler.

Baut Deutschland gegen Island den Lauf aus?

Deutschland ist gegen Island favorisiert. Deutschland ist Tabellenführer in Gruppe J. Hingegen ist Island mit nur 4 Punkten Vorletzter in Gruppe J.

Außerdem hat das deutsche Team den wesentlich höheren Marktwert: 882 Millionen Euro für Deutschland und 27,9 Millionen für Island.

Auf der FIFA-Weltrangliste ist Deutschland ebenfalls höher positioniert. Deutschland ist 16. und Island ist 53.

Bei den Wettquoten ist Deutschland der Favorit: 1.25 gibt es für einen Deutschland-Sieg und 12.50 für einen Island-Sieg.

Mit welcher Aufstellung könnte Deutschland auflaufen?

An der taktischen Marschrichtung wird sich voraussichtlich wenig ändern. Aus dem 4-2-3-1 heraus wird das deutsche Team versuchen, das Spiel zu bestimmen und den Gegner zu kontrollieren. Es könnten sich abermals personelle Änderungen ergeben. Havertz ist wieder fit. Dahoud, Klostermann, Schlotterbeck und Neuhaus haben unter Flick noch nicht gespielt.

Deutschland gegen Island live im TV * RTL exklusiv

Das Spiel Deutschland gegen Island wird von RTL ab 20:15 Uhr übertragen. Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Im Anschluss gibt es Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele.