Die Gruppenphase der EM-2024-Qualifikation endet heute – am Dienstag, den 21. November 2023 – mit dem 10. Spieltag in den Gruppen B, D und I. Heute sind 5 EM-Teilnehmer am Start. In Gruppe B könnte Frankreich den 8. Sieg im 8. Spiel holen. Außerdem geht es in Gruppe D im Fernduell zwischen Wales und Kroatien ums einzige EM-Ticket heute. Weiterhin gibt es in Gruppe I ein direktes Duell um den Gruppensieg. Heute gibt es 7 EM-Quali-Spiele live, die man um 20:45 Uhr auf DAZN sehen kann. Außerdem spielt Deutschland im Testspiel gegen Österreich in Wien (ZDF heute, ab 20:45 Uhr).

Am 21. November 2023, dem 10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, fällt noch in 2 Gruppen eine wichtige Entscheidung. Vor allem in Gruppe D könnte es heute noch mal spannend werden, weil es Veränderungen an der Tabellenspitze geben könnte. Dasselbe gilt für Gruppe I, wo die Schweiz mit einem Auswärtssieg noch Erster werden kann. Außerdem haben in Gruppe B die qualifizierten Teams Frankreich und Niederlande ein Auswärtsspiel.

10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 Entscheidung in Gruppe D

Entscheidung in Gruppe D 7 Spiele am 21.11.2023 in den Gruppen B, D, I

7 Spiele am 21.11.2023 in den Gruppen B, D, I Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Anstoßzeit: 20:45 Uhr Fußball heute mit Frankreich, Niederlande, Türkei, Schweiz

Fußball heute mit Frankreich, Niederlande, Türkei, Schweiz Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

10. Spieltag am 21.11.2023

Am 21.11.2023 gibt es 3 interessante Spiele – 2 Länderspiele in Gruppe D und das Spitzenspiel in Gruppe I zwischen Rumänien und der Schweizer Nati.

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In EM Qualifikationsgruppe B hat Tabellenführer Frankreich den 1. Platz sicher. Frankreich ist unangefochten durch die Gruppe gekommen und hat in den 7 Siegen lediglich 1 Gegentor kassiert. Ein 14:0 wie am letzten Spieltag wird es heute zwar wahrscheinlich nicht, aber Frankreich gilt als Favorit beim EM-Playoff-Teilnehmer Griechenland. Im 2. Spiel in Gruppe B empfängt Gibraltar die niederländische Elftal, die mit Sicherheit gewinnen wird.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Der Tabellenführer der Quali-Gruppe D Türkei könnte den 1. Platz heute noch verlieren, wenn sie gegen Wales verlieren und Kroatien im Parallelspiel gegen Armenien gewinnt. Allerdings ist die Türkei auf jeden Fall bei der EM 2024 dabei. Außerdem könnte Wales heute noch an Kroatien vorbei kommen und zur EM fahren, wenn sie gegen Türkei gewinnen und Kroatien verliert oder nur unentschieden spielt. Weiterhin kann Kroatien die EM-Qualifikation selbst klarmachen, wenn sie ihr Spiel gewinnen.

EM 2024 Quali Gruppe D Tabelle

Stand: 18.11.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇹🇷 Türkei 7 5 1 1 13:6 7 16 2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 7 4 1 2 9:9 0 11 3 🇭🇷 Kroatien 6 3 1 2 10:4 6 10 4 🇦🇲 Armenien 7 2 1 4 9:10 -1 8 5 🇱🇻 Lettland 7 1 0 6 5:17 -12 3

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Am 10. Spieltag in EM-Quali Gruppe I findet das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter zwischen Rumänien und der Schweiz statt. Rumänien führt auf der Tabelle mit 19 Punkten vor der Schweiz, die 17 Punkte haben. Daher braucht die Schweizer Nationalmannschaft heute einen Sieg in Rumänien, um die Gruppe noch zu gewinnen. Weiterhin spielt Israel, die sich noch über die Playoffs für die EM 2024 qualifizieren könnten, heute in Andorra.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 21. November 2023 um 20:45 Uhr finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Frankreich, Niederlande und anderen Nationalmannschaften ist auf DAZN. Die Zusammenfassung der Länderspiele gibt es außerdem auf ZDF im Anschluss an die Übertragung vom Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland.

DAZN-Kommentatoren am 21.11.2023 um 20:45 Uhr

Griechenland – Frankreich * Stefan Galler

Gibraltar – Niederlande * Michael Brandes

Wales – Türkei * Adrian Geiler

DFB-U21-Nationalmannschaft gegen Polen um 18 Uhr

Weiterhin trifft heute die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in einem wichtigen Spiel auf Polen. Deutschland könnte heute mit einem Sieg den ersten Platz von Polen erobern, die bisher 4 von 4 Spielen gewonnen haben. Die Live-Übertragung auf 7MAXX beginnt um 17:30 Uhr.