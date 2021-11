Fußball heute – aktuelle WM Qualifikation Tabelle – Wer qualifiziert sich für die WM 2022?

Welche Nationalmannschaften qualifizieren sich für die FIFA Fußball-WM 2022 in Katar? Während sich Deutschland bereits im Oktober (neben Dänemark) qualifizierte, begann gestern am 11.11. der 9.Spieltages in der WM-Qualifikation 2022 in vier Gruppen. Eine Vorentscheidung gab es erneut nicht, dabei müssen gleich drei Gruppen am letzten Spieltag am Sonntag in den Kampf um den Gruppensieg. Das wird spannend, wenn Portugal, Spanien und Kroatien um den Gruppensieg in ihren Gruppen kämpfen. Wir geben dir einen Überblick über die ausstehenden Entscheidungen. Heute geht es dann um 20:45 Uhr in den weiteren WM-Gruppen C, F und I weiter.

Stand nach dem gestrigen WM-Quali Spieltag

Wm Quali Gruppe A – Qualifiziert sich Portugal für die WM 2022?

Portugal patzte gestern beim 0:0 gegen Irland, den Tabellenletzten, ist aber dennoch Tabellenführer und punktgleich mit Serbien. Beim Spiel Luxemburg gegen Aserbaidschan (3:1) ging es um nichts, dennoch ein Ausrufezeichen des kleinen Luxemburgs! Am Sonntag gibt es die Entscheidung, wenn Protugal auf Serbien trifft – der Gewinner ist Tabellenführer, bei einem Unentschieden ist Portugal weiter, Serbien auf Platz 2.

Wm Quali Gruppe B – Qualifiziert sich Spanien für die WM 2022?

Auch in der WM-Gruppe B gibt es ein Herzschlagfinale! Denn Schweden patzte gestern mit 0:2 gegen Georgien, Spanien nutzte dies und zog auf Tabellenplatz 1. Am Sonntag kommt es nun zum direkten Vergleich! Bei einem Sieg ist Spanien durch, ebenso bei einem Unentschieden. Schweden ist zum Siegen verdammt. Dann wäre Spanien Zweiter und sowieso aufgrund des Nations-League Gruppensieges in den Playoffs.

Wm Quali Gruppe H – Qualifiziert sich Kroatien für die WM 2022?

Russland gewinnt 6:0 gegen Zypern und bleibt weiterhin Tabellenführer, auch Kroatien gewinnt mit 7:1 standesgemäß gegen Malta. Russland auf Platz 1 mit 22 Punkten, Kroatien auf Platz 2 mit 20 Punkten. Und auch hier in der Gruppe ein Finale am Sonntag, wenn Kroatien ein Heimspiel gegen Russland hat!

Wm Quali Gruppe J – Qualifiziert sich Portugal für die WM 2022?

In der deutschen Gruppe J ist Armenien, der nächste Gegner Deutschlands, bereits raus und hat keine Chance mehr auf Platz 2. Den machen Nordmazedonien und Rumänien im Fernduell aus, dabei hat Rumänien den leichteren Gegner mit Liechtenstein, Nordmazedonien empfängt Island.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele gestern