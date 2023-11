Fußball heute EM Qualifikation am 19.11.2023 – Wer wird der nächste EM-Teilnehmer?

Die EM-2024-Qualifikation startet mit dem 10. und letzten Spieltag am heutigen Sonntag – den 19. November 2023 –in den Gruppen A, F, G und J. Insgesamt stehen bereits 16 der 24 EM-Teilnehmer fest, heute wird ein weiteres Ticket an Serbien oder Montenegro gehen. Weiterhin hat in den heuten Gruppen lediglich Portugal den 1. Platz sicher. Spanien, Österreich und Ungarn könnten ihn noch verlieren. Heute kommen 9 EM-Quali-Spiele live, die man um 15, 18 und 20:45 Uhr auf DAZN sehen kann.

Am 19. November 2023, dem 10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, gibt es in Gruppe G einen Dreikampf zwischen Ungarn, Serbien und Montenegro. Ungarn ist bereits qualifiziert, Montenegro kann noch 2. werden für Serbien geht es um die Plätze 1 bis 3. Weiterhin sind heute die EM-Teilnehmer Spanien, Schottland, Belgien, Portugal und Slowakei aktiv. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat spielfrei und bestreitet ein Testspiel gegen die DFB-Elf, welches am Dienstag, den 21.11.2023 stattfindet.

10. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

Am 19.11.2023 gibt es 2 Länderspiele in denen es noch um was geht – beide um 15 Uhr. Schottland gegen Norwegen könnte spannend werden. Weiterhin dürfte es heute viele Favoritensiege geben.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM Qualifikationsgruppe A kann Spanien heute wahrscheinlich mit einem einfachen Sieg gegen Georgien den Gruppensieg eintüten. Bei Spanien debütierte der Bayer-Verteidiger Grimaldo gegen Zypern. Er könnte heute wieder spielen. Im 2. Gruppenspiel zwischen der schottischen und der norwegischen Nationalmannschaft ist beiden Teams ein Sieg zuzutrauen. Norwegen muss auf Haaland verzichten.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Der Tabellenführer der Quali-Gruppe F Österreich wird heute den 1. Platz wahrscheinlich an Belgien verlieren, weil das Team bereits alle Spiele gemacht hat und stattdessen ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland austragen wird. Weiterhin braucht die belgische Nationalmannschaft einen Heimsieg gegen Aserbaidschan, um noch am ÖFB-Team vorbeizuziehen und Erster zu werden. Zudem kann heute Schweden die Wiedergutmachung für die 3:0-Niederlage am letzten Spieltag schaffen. Allerdings verpasste Schweden die EM-2024-Teilnahme.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Am 10. Spieltag in EM-Quali Gruppe G fällt die Entscheidung um die EM-Teilnahme zwischen Serbien und Montenegro. Allerdings braucht Montenegro einen unwahrscheinlichen Sieg von Bulgarien gegen Serbien. Außerdem wird es für Montenegro schwer in Ungarn zu gewinnen. Die Chancen stehen gut, dass die Tabellensituation am letzten Spieltag gleich bleibt. Die ungarische Nationalmannschaft mit Superstar Szoboszlai kann alles klar machen, wenn sie gegen Montenegro gewinnen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

In EM-Quali-Gruppe J stehen Portugal und Slowakei als EM-Teilnehmer bereits fest. Weiterhin kann die portugiesische Nationalmannschaft um CR7 gegen Island die perfekte Qualifikation mit 10 Siegen komplettieren. Die Slowakei hat ein schweres Auswärtsspiel und muss sich anstrengen, um nicht mit einem Misserfolg die Quali zu beenden. Außerdem stehen Luxemburg und Bosnien-Herzegowina bereits als Teilnehmer bei den EM-Playoffs fest – diese Teams haben im März 2024 noch die Chance sich die Endrundenteilnahme zu sichern.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 19. November 2023 finden 9 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt, die um 15, 18 und 20:45 Uhr starten. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Nationalmannschaften wie Portugal, Belgien und Spanien kommt bei DAZN. Die 2 Entscheidungsspiele starten um 15 Uhr in Budapest (Ungarn) und Leskovac (Serbien).