Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse * Türkei, Spanien & Schottland qualifiziert!

Türkei, Spanien & Schottland für die EM 2024 qualifiziert!

Der 8. Spieltag der EM 2024 Qualifikation beginnt am Sonntag – den 15. Oktober 2023 – mit 8 Spielen in den Gruppen A, D, E und I. Heute könnten sich Spanien, Schottland und Türkei für die EM qualifizieren. Außerdem könnten Kroatien und Schweiz einen großen Schritt Richtung EM 2024 machen. Weiterhin gibt es ein Fernduell zwischen Polen und Tschechien um den 2. Platz hinter Albanien – mit Außenseiterchancen für Moldau. Die Fußball-Länderspiele in der EM-Quali werden um 15, 18 und 20:45 Uhr angepfiffen. Man kann alle Spiele live auf DAZN sehen. Hier alle EM Quali Gruppen und der Stand der Tabellen.

Fußball heute – am 15.10.2023 – gibt es mit dem drittletzten Spieltag der UEFA European Qualifiers 2024 in 4 Gruppen. Im wichtigen Spiel Norwegen gegen Spanien geht es für beide Teams um etwas – Norwegen braucht dringend einen Sieg. Außerdem könnte Wales mit einem Sieg gegen Kroatien einen großen Sprung in der Tabelle machen. Mit Ausnahme von Georgien gegen Zypern geht es in allen Spielen um wichtige Punkte im Rennen um die begehrten Quali-Plätze 1 und 2.

Update 22:45 Uhr – Die Türken schalten einen Gang hoch – 4:0! Damit ist die EM-Quali geschafft! Spanien gewinnt 1:0 gegen Norwegen und schießt Schottland auch gleich zur EM-Teilnahme!

Update 22:00 Uhr – Die Türkei endlich mit dem 1:0. Da derzeit Wales mit 1:0 gegen Kroatien führt, hätte die Türkei 2 Spieltage vor Ende der EM-Quali 6 Punkte Vorsprung. Das wird reichen für die direkte Qualifikation!

Update 21:50 Uhr – Bei der Türkei gegen Lettland steht es noch 0:0, Spanien gelingt erst in der 51.Minute das 1:0 gegen Norwegen. Polen liegt hinten 0:1 und Rumänien führt!

Update 19:48 Uhr – Ein wildes Spiel: Die Schweiz liegt mit 2:3:gegen Weissrussland zurück, Amdouni gelingt in letzter Sekunde der ausgleich zum 3:3. Tschechien gewinnt 1:0 gegen die Färöer Inseln.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

8. Spieltag am 15.10.2023

Zum Auftakt des 8. Spieltag in der EM Qualifikation 2024 am 15.10.2023 geht es für 11 Teams um wichtige Punkte. Tschechien, Schweiz, Türkei, Polen und Rumänien ist heute ein einfacher Sieg zuzutrauen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

Am 8. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe A Georgien und Zypern sowie Norwegen und Spanien aufeinander. Tabellenführer Schottland könnte zwar die Tabellenführung an Spanien verlieren, jedoch wäre das Team dann ebenso wie Spanien sicher bei der EM 2024 dabei. Die norwegische Nationalmannschaft mit Stürmerstar Haaland wird alles versuchen, um die drohende Niederlage abzuwenden und die Chance auf die EM-Teilnahme zu bewahren.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In EM Qualifikationsgruppe D konnte die türkische Nationalmannschaft mit einem 0:1-Sieg gegen Kroatien die alleinige Tabellenführung übernehmen. Im heutigen Heimspiel gegen Lettland kann sich die Türkei mit einem Sieg bereits für die EM qualifizieren. Außerdem wäre Kroatien mit einem Auswärtssieg in Wales so gut wie sicher bei der EM dabei. Sollten jedoch heute die Außenseiter Lettland und Wales gewinnen, wird es in Gruppe D nochmal spannend.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In EM-Quali Gruppe E wird Tabellenführer Albanien dank eines Vier-Punkte-Vorsprungs auf Polen den 1. Platz verteidigen. Allerdings können Polen, Tschechien und Moldau (beide 8 Punkte) mit einem Sieg in der Tabelle aufholen. Vor allem Polen gegen Moldau wird interessant, denn dem Außenseiter gelang im Hinspiel ein sensationeller 3:2-Sieg – heute könnte Polen die Wiedergutmachung schaffen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Der Dreikampf in EM 2024 Qualifikationsgruppe I zwischen Schweiz, Rumänien und Israel kann heute nur teilweise fortgesetzt werden, da die Partie Kosovo gegen Israel verlegt werden musste. Weiterhin sind Schweiz gegen Belarus und Rumänien gegen Andorra eindeutige Favoriten, sodass sie sich in der Tabelle wahrscheinlich weiter absetzen werden. Jedoch könnten die Nachholspiele von Israel noch wichtig werden.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 15. Oktober 2023 beginnt der 8. Spieltag in den UEFA European Qualifiers 2023 mit insgesamt 8 Fußball-Länderspielen. Die Begegnungen starten um 15, 18 und 20:45 Uhr. Außerdem gibt es die Live-Übertragung auf DAZN, wo alle Spiele heute live gezeigt werden.