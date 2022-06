Fußball heute: Aufstellung Deutschland gegen Italien – Welche Nationalspieler spielen heute?

Am heutigen Samstag, dem 4. Juni, steht das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Gruppe A3 der UEFA Nations League 2022 an. Im Auftaktspiel trifft Deutschland auf den amtierenden Europameister Italien. Während sich Deutschland für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar erfolgreich qualifizieren konnte, schied die italienische Nationalmannschaft in den Play-Offs gegen Nordmazedonien unglücklicherweise aus. Das spannende Duell der beiden Traditionsmannschaften wird heute um 20:45 Uhr angepfiffen und live im Free-TV auf RTL übertragen. Mit Spannung erwarten Fußballfans den Auftakt der deutschen Elf. Wir sagen dir hier im Folgenden alles zur deutschen Aufstellung heute.

Bundestrainer Hansi Flick wird mit der deutschen Nationalelf in einer 4-2-3-1- Formation anfangen. Die Nummer 1 bleibt weiterhin Manuel Neuer (FC Bayern München). Der 36-Jährige zählt zu den besten Torhütern weltweit und spielte bereits über 100 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft.

In der Innenverteidigung stehen höchstwahrscheinlich Thilo Kehrer (FC Paris-Saint-Germain), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern München) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) auf dem Platz.

Das Mittelfeld und den Sturm bilden voraussichtlich Leon Goretzka (FC Bayern München), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München) und Serge Gnabry (FC Bayern München). Alleinige Spitze der deutschen Nationalelf wird voraussichtlich der 26-jährige Timo Werner (FC Chelsea) sein.

Da viele der deutschen Nationalspieler bereits in der Bundesliga zusammenspielen, verstehen sich die Spieler blind. Durch den Bayern-Block hat die deutsche Nationalmannschaft einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zu anderen Mannschaften, die sich erst zusammenfinden und einspielen müssen.

Aufstellung heute von Deutschland Welche Nationalspieler spielen heute gegen Italien? Neuer (C) – Kehrer, Rüdiger, Süle, Hofmann – Goretzka, Kimmich – Sané, Müller, Gnabry – Werner

Die deutsche Aufstellung: Spannende Duelle um die Stammplätze

Wie immer gibt es aber auch Positionen in der Stammaufstellung, die besonders hart umkämpft sind. Die beiden Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bilden das zukünftige Abwehr-Duo der Dortmunder Bundesligamannschaft. Um den Stammplatz bei der Nations League kämpfen sie aber auch gegeneinander. Süle hat aufgrund seiner langjährigen Erfahrung zwar bisher die Nase vorne, Schlotterbeck überzeugte jedoch mit seiner fußballerischen Leistung in den vergangenen Spielen. Der ehemalige Freiburger ist wohl eines der größten Talente in der deutschen Verteidigung.

Spannend wird es auch im Sturm der deutschen Nationalmannschaft. Während Timo Werner die naheliegende Wahl wäre, kommt auch Kai Havertz für die Position in Frage. Beide Nationalspieler stehen bei FC Chelsea unter Vertrag. Obwohl Timo Werner bislang mehr Einsätze in Länderspielen bekam, konnte sich Havertz der Premier League besser präsentieren. Timo Werner saß häufig nur auf der Bank, während Havertz viele Spiele absolvieren konnte.

Das Mittelfeld wird voraussichtlich vom Bayern-Block aus Goretzka, Kimmich, Sané, Müller und Gnabry dominiert. Der englische Meister Ilkay Gündogan wäre allerdings eine spannende Alternative. Zuletzt überzeugte er bei Manchester City mit starken Leistungen. Hansi Flick sagt selbst, dass Gündgan sowohl auf defensiven als auch offensiven Positionen im Mittelfeld einsatzbar wäre.

Vielleicht kommt es bei der Nations League 2022 noch zu Überraschungen in der Aufstellung, mit denen keiner rechnet. Denn trotz aller Ernsthaftigkeit, mit denen der Nationaltrainer die Spiele angehen möchte, dürfte der Fokus auf der WM 2022 liegen.

Eine Stunde vor Spielbeginn gibt es wie immer Informationen zur tatsächlichen Aufstellung.

