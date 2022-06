Internationale Pressestimmen Deutschland gegen Italien 2022

Heute Abend kommt es zum Fußball-Klassiker Deutschland gegen Italien. In Bologna trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf das EM-Europameister-Team aus Italien, die allerdings die WM-Qualifikation verpassten und zuletzt auch noch das Duell gegen den Südamerika-Meister Argentinien glatt mit 0:3 versemmelten. Wie wird Deutschland heute Abend sich zeigen? Wir haben die Pressestimmen zum Spiel etwas angeschaut.

(Die Sammlung wird laufend erweitert)

Nationale Pressestimmen zum Länderspiel Deutschland gegen Italien 2022

Bild am 4.6.: „Jetzt muss Flick auch die Großen kleinkriegen!“

Die Bilanz des Bundestrainers in seinem ersten Jahr: acht Siege und ein Unentschieden. Aber: Die Gegner hießen auch Armenien, Island oder Liechtenstein. Im einzigen Duell mit einem Top-Gegner gab es Ende März ein 1:1 gegen Holland.

Kicker, Ausgabe 45 vom 2.6.: „Kampf um Plätze und Prestige‘“

„Der Konkurrenzkampf ist groß, die Lust auf das Kräftemessen mit zwei Top-Nationen ebenso… Leon Goretzka hatte am Dienstag Platz genommen auf dem Podium im Presseraum in Herzogenaurach und ganz offen Verständnis eingeräumt, dass er auf der Doppelsechs vom Bundestrainer nicht automatisch als gesetzt bezeichnet wird. „Unsere Mannschaft“, sagt der 27-Jährige, „ist qualitativ so hochwertig besetzt, es wäre fatal vom Trainer, jemandem eine Startelf-Garantie zu geben. Als Trainer würde ich mir diese Handschellen auch nicht anlegen.“

Süddeutsche Zeitung am 3.Juni, „Mit Trommeln die Geister wecken“

Vor der WM 2022 in Katar wird es für die DFB-Elf kein echtes Trainingslager geben. Dem derzeit bezogenen Quartier in Herzogenaurach kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu… Flick muss in diesen Tagen in Herzogenaurach eine Aufgabenstellung bewältigen, die eigentlich nur eine gute Seite hat: Sie ist für alle Nationaltrainer dieser Welt gleich kompliziert.

FAZ online: Karim Adeyemis Aufstieg : „Wie weit sind wir in Deutschland hintendran?“

Internationale Pressestimmen zum Länderspiel Deutschland gegen Italien 2022

Corriere dello Sport, Italien:

Mattia Zaccagni und Manuel Lazzari haben gestern die Nationalmannschaft verlassen. Eine Entscheidung, die Trainer Roberto Mancini nicht gefiel: „Ihre Entscheidungen haben mich auch überrascht, ich dachte, sie wären in Ordnung, aber sie haben mir gestern gesagt, dass sie Probleme haben, und wir haben sie nach Hause geschickt. Körperliche Probleme waren der Grund für die Auswahl der beiden Lazio-Spieler. Am Morgen gab der Verein eine medizinische Mitteilung heraus: „Der medizinische Stab von S.S. Lazio teilt mit, dass bei den Spielern Manuel Lazzari und Mattia Zaccagni während der letzten Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft im technischen Zentrum von Coverciano eine Verschlimmerung bereits bestehender chronischer Probleme aufgetreten ist. Aus diesem Grund werden sie in den kommenden Tagen klinisch untersucht und gegebenenfalls instrumentell untersucht“.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.