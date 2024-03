UEFA/FIFA Fußball Länderspiele heute live – Welche Nationalmannschaften spielen heute am 23.3.?

In der noch bis Dienstag andauernden Länderspielpause spielt nicht nur Deutschland gegen Frankreich, sondern auch die meisten anderen Nationalmannschaften. Nach den EM-Playoffs sind dies alles Testspiele, dabei sind einige hochkarätige Mannschaften. Vor der Fußball EM, die ab 14.Juni beginnt haben die bisher fest stehenden 21 Teilnehmer nochmals Zeit ihre Kade rund Aufstellungen zu überdenken. Während das Deutschlandspiel heute im ZDF gezeigt wird, kommen viele andere Länderspiele nur auf DAZN. Hier alle Fußballspiele heute, morgen und gestern.

Die nächsten Länderspiele

Heute Nacht hat Argentinien schon mit 3:0 El Savador gewonnen und auch Peru konnte einen 2:0 Sieg gegen Nicaragua feiern. Der dritte deutsche EM-Vorrundengegner Schweiz spielt heute auswärts in Dänemark, nachdem Schottland gestern gegen die Niederlande verlor und Ungarn gegen die Türkei gewann. Somit haben wir einen ersten Eindruck der momentanen Verfassung der deutschen Gegner.

England gegen Brasilien

Topspiel ist heute aber in Wembley England gegen Brasilien. Bayern-Topspieler Harry Kane verpasst das Spiel und wird nur von der Tribüne verletzt zuschauen können. „Kein Harry Kane, kein Jordan Henderson, kein Cole Palmer“, sagte Southgate am Freitag mit Blick auf das Duell mit Brasilien. Henderson (Ajax Amsterdam) und Palmer (Chelsea) sind ebenfalls angeschlagen, haben laut Southgate aber „eine bessere Chance für das Belgien-Spiel als Harry.“ Kane hatte am vergangenen Wochenende im Bundesligaspiel bei Darmstadt 98 (5:2) eine nicht näher definierte Blessur am Knöchel erlitten und musste ausgewechselt werden.

Im Hintergrund des brasilianischen Fußballverbandes brodelt es. Das bedrückende Schweigen im brasilianischen Fußball bezüglich der Verurteilungen seiner ehemaligen Stars Dani Alves und Robinho wegen Vergewaltigung wurde nun gebrochen. Nationaltrainer Dorival Junior und der brasilianische Fußballverband (CBF) verurteilten die Verbrechen der früheren Copa-America-Sieger in ihren Stellungnahmen und drückten Mitgefühl und Solidarität mit den Opfern aus.

Spieler, Angehörige des Umfelds der brasilianischen Nationalmannschaft sowie der brasilianische Fußballverband (CBF) hatten lange Zeit zu beiden Fällen geschwiegen. Die Verwunderung in dem Land des fünfmaligen Weltmeisters nahm bis zuletzt zu.

Auch weitere EM-Teilnehmer testen, so spielt Irland zu Hause gegen Belgien und die Slowakei trifft auf Österreich. Und die Kroaten versuchen sich gegen Tunesien, auch kein leichter Gegner.

Fußball LÄNDERSPIELE heute

Länderspiele Irland - - Belgien Länderspiele Slowakei - - Österreich Länderspiele England - - Brazil Länderspiele Dänemark - - Schweiz Länderspiele Frankreich - - Deutschland Länderspiele Peru 2 0 Nicaragua Länderspiele Dominican Republic - - Aruba Länderspiele Kroatien - - Tunisia Länderspiele Argentina 3 0 El Salvador

Länderspiele gestern: Spanien verliert, Argentinien gewinnt ohne Messi

Schon gestern am 22.3. gab es allerhand Länderspiele. EM-Teilnehmer Tschechien gewinnt gegen Norwegen mit 2:1, die Niederlande zockt EM-Auftaktgegner Schottland mit 4:0 weg. Die Türkei verliert mit 0:1 gegen den 2.deutschen Gegner Ungarn.

Ohne den Superstar Lionel Messi errang die argentinische Fußballnationalmannschaft einen souveränen Sieg in einem Freundschaftsspiel. In Philadelphia besiegte das Team von Trainer Lionel Scaloni El Salvador mit 3:0 (2:0), wobei die in England spielenden Cristian Romero (16. Minute), Enzo Fernandez (42.) und Giovani Lo Celso (52.) die Tore erzielten.

Der Weltfußballer Messi (36, Inter Miami) konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht an der Länderspielreise teilnehmen. Argentinien, das aktuell die Tabelle der südamerikanischen Qualifikationsrunde für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada anführt, wird am Mittwoch in Los Angeles gegen Costa Rica ein weiteres Testspiel bestreiten.