Am heutigen Montag, 28.11.2022 kommt es zum 2.Spieltag in den Wm, Gruppen G und H bei der FIFA WM 2022 in Katar. Brasilien wird ohne seinen Topstar Neymar auskommen müssen und spielt heute ausgerechnet gegen die Schweiz, den stärksten Gegner in der Gruppe G. Portugal und CR7 greifen um 20 Uhr erneut ins Geschehen ein und spielen gegen die Uruguayer. Die WM Spiele heute werden in der ARD gezeigt, das erste Spiele der Kameruner gegen die Serben zeigt nur MagentaTV exklusiv. Jan Platte wird das Spiel der beiden Teams moderieren, die am 1.Spieltag beide verloren. Die Ard überträgt ab 13:05 Uhr, dann wird Christina Graf das Spiel kommentieren. Am Ende des Tages werden wir alle WM-Teilnehmer zwei Mal spielen gesehen haben.

12:45 Uhr – Zur Halbzeit steht es 1:2 zwischen Kamerun gegen Serbien! Nach 70 Minuten ein tolles Spiel: 3:3!

ARD und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Das erste Spiel von Kamerun gegen Serbien zeigt nur MagentaTV. Los geht es mit dem ersten Spiel und der Übertragung ab 10 Uhr mit Anett Sattler und Tabea Kemme in der Moderation. Jan Platte darf dann das Spiel der Serben moderieren. Christina Graf wird dann in der ARD das 2.Spiel der Südkoreaner gegen Ghana moderieren, Alex Klich übernimmt dies bei MagentaTV.

Gerd Gottlob darf in der ARD dann Brasilien gegen die Schweiz moderieren, um 20 Uhr macht dies Tom Bartels. Jessy Wellmer wird mit der Expertenrunde Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira auf der Couch Platz nehmen und die Spiele voarb kommentieren.

In der ARD startet die Sportschau um 13:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

