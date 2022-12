Fußball heute ZDF am Montag 5.12. im TV – Wer überträgt die WM-Spiele? WM Übertragung

Am heutigen Montag, 5.12. kommt es zu den weiteren WM-Achtelfinalspielen Nummer 5 und 6, mit WM-Übertragung beim ZDF. Während sich die Niederlande, Argentinien, England und Frankreich schon fürs WM Viertelfinale qualifizieren konnten, will es heute der große WM-Favorit Brasilien – wieder mit Neymar Jr. in der Startaufstellung – gleichtun. Um 16 Uhr geht es los mit dem Match von Japan gegen Kroatien – der deutsche Vorrundengegner will eine Überraschung schaffen und die Kroaten nach Hause schicken. Das Spiel wird vom ZDF als auch von MagentaTV übertragen.

Ebenso übertragen im Free-TV beim ZDF als auch bei Magenta TV wird das 20 Uhr Spiel von Brasilien gegen Südkorea. Die Vorberichterstattungen gehen knapp eine Stunde vorher los.

Update 16:00 – Gleich geht es los im 1.Achtelfinale heute: Liveticker JPN – CRO

Update 18:45 – Im Elfmeterschießen gewinnt Kroatien wegen drei verschossenen Japan-Elfern!

Update 19:20 Uhr – Das 20 Uhr Spiel beginnt bald. Unser Liveticker BRA-KOR

Update 22:00 Uhr – Brasilien führt zur Halbzeit mit 4:0. Und gewinnt am Ende mit 4:1, steht verdient im Viertelfinale.

ZDF und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Anders als gestern kommen beide WM-Spiele heute im ZDF und somit kostenlos für alle Fußballfans. Das ZDF ist heute in der TV Übertragung beteiligt, morgen ist dann die ARD dran. Um 16 Uhr wird Claudia Neumann mit Co Hanno Balitsch das erste Spiel des Tages zwischen Japan und Kroatien kommentieren. Christina Rann darf auf Magenta TV ran ;-) Die ZDF WM Moderation übernimmt Jochen Breyer mit den ZDF Fußball Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Das 20 Uhr Spiel der Brasilianer gegen die Südkoreaner darf dann im ZDF Béla Réthy kommentieren, Kathrin Müller- Hohenstein wird dann mit den ZDF Fußball Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ab 19:05 Uhr aufs Spiel einstimmen.

Im ZDF startet das Sportstudio um 13:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



WM Spiele im TV am Montag, 5.12.

Japan – Kroatien (16.00 Uhr) auf Magenta TV & ZDF



Kommentator ZDF: Claudia Neumann mit Co Hanno Balitsch

Magenta TV : Christina Rann

ZDF WM Moderatoren: Jochen Breyer, ZDF Fußball Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker

Moderation: Johannes B. Kerner, Experte: Lars Stindl

Vorberichterstattung ab 15.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 15.05 Uhr (ZDF)

Brasilien – Südkorea (20.00 Uhr) auf Magenta TV & ZDF

Kommentator ZDF: Béla Réthy

Magenta TV: noch nicht bekannt

ZDF WM Moderatoren: Kathrin Müller- Hohenstein, ZDF Fußball Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experte: Lars Stindl

Vorberichterstattung ab 19.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 19.05 Uhr (ZDF)