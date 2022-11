Fußball WM heute: Brasilien gegen die Schweiz– TV-Übertragung: Wer überträgt Brasilien – Schweiz?

Heute am Montag, 28.11. und somit dem 2. Spieltag der Vorrunde der FIFA Fußball WM 2022 in Katar treffen um 17:00 Uhr deutscher Zeit die Fußballnationalmannschaften Brasilien und die Schweiz aufeinander. Das Spiel wird im 974-Stadium in Doha stattfinden. Die beiden Mannschaften gelten als Favoriten in der WM 2022 Gruppe G und treten daher in einem spannenden Duell gegeneinander an. Im Auftaktspiel konnte die Schweiz gegen Kamerun mit 1:0 gewinnen, Brasilien startete mit einem 2:0-Sieg in der Partie gegen Serbien in die Katar-WM. Daher starten beide Mannschaften mit voller Motivation in das zweite Vorrundenspiel. Wenn sich eines der beiden Teams einen Sieg und damit drei weitere Punkte sichern kann, steht dem WM Achtelfinale der diesjährigen WM in Katar nichts mehr im Weg. Doch auch bei einer Niederlage stehen die Chancen für beide Teams gut, in die K.O.-Runde einzuziehen.

17:00 Uhr 2. Gruppenspiel Brasilien gegen Schweiz

17:00 Uhr 2. Gruppenspiel Brasilien gegen Schweiz heute live im Free-TV auf ARD und MagentaTV

heute live im Free-TV auf ARD und MagentaTV Auftaktspiel Brasilien: 2:0-Sieg gegen Serbien

Auftaktspiel Brasilien: 2:0-Sieg gegen Serbien Auftaktspiel der Schweiz: 1:0-Sieg gegen Kamerun

Kann der Rekord-Weltmeister Brasilien gegen die Schweiz gewinnen?

Seit 1950 standen sich die beiden Gruppenfavoriten insgesamt bei neun Spielen gegenüber (einschließlich Freundschaftsspielen). In vier Spielen trennten sich die Mannschaften mit einem Remis voneinander, drei Spiele konnte Brasilien gewinnen und die Schweiz sicherte sich zwei Siege. Daher wird die Begegnung der beiden Mannschaften auch heute spannend. Brasilien ist fünffacher Weltmeister und gilt als Titelfavorit der WM 2022. Im Auftaktspiel konnte sich Brasilien mit einem 2:0 gegen Serbien klar positionieren. Spieler des Tages war Stürmer Richarlison mit einem Doppelpack. Nach dem 1:0 lief es für die Brasilianer rund und Serbien hatte Glück, dass das Ergebnis letztendlich nicht noch höher ausfiel. Aber auch die Schweiz geht mit voller Motivation in das Spiel gegen Brasilien. Im Auftaktspiel besiegten sie Kamerun mit einem 1:0. Die Schweizer trafen bei allen letzten Duellen gegen Brasilien (2018 1:1, 1989 1:0, 1982: 1:1).

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 1 1 0 0 2:0 +2 3 2 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇨🇲 Kamerun 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🇷🇸 Serbien 1 0 0 1 0:2 -2 0

Schafft es Brasilien, den Erwartungen als WM-Favorit gerecht zu werden?

Der Schlüsselspieler Neymar verletzte sich beim 2:0 gegen Serbien am Knöchel und wird beim Spiel gegen die Schweiz ausfallen. Neben Neymar fällt auch Rechtsverteidiger Danilo aus. Trotz der beiden Ausfälle ist die brasilianische Mannschaft weiterhin mit Weltklasse-Akteuren besetzt. Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ist Rekordweltmeister und steht auch auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz 1. Brasilien zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit des Auftaktspiels gegen Serbien eine erstklassige Leistung. Damit blieb Brasilien im 16. Gruppenspiel bei einer WM in Folge ohne Niederlage. Mit dem 17. Gruppenspiel als Sieger in Folge würden Südamerikaner einen weiteren Rekord brechen. Allerdings gab es 16 von 18 Niederlagen bei einer WM von Brasilien gegen Mannschaften aus Europa – Hoffnung für die Eidgenossen.

Kann die Schweiz die brasilianische Nationalmannschaft bezwingen?

Die Schweiz verfügt über eine besonders starke Defensive. Allerdings geht Brasilien sehr zuversichtlich in das Spiel. Vor vier Jahren schaffte die Schweiz ein Unentschieden gegen den Rekord-Weltmeister Brasilien in Russland, nur knapp schrappte man an einem Sieg vorbei. Auch heute sollte man die Schweiz nicht unterschätzen. Nicht erst einmal stellten die Eidgenossen unter Beweis, dass sie in besonderen Spielen über sich hinauswachsen können. Im Auftaktspiel gegen Kamerun konnte sich die Schweiz mit einem 1:0 durchsetzen. Die Schweiz ist neben Frankreich und Belgien das einzige Land, das bei den letzten Welt- und Europameisterschaften stets die Gruppenphase überstand. Bei der letzten WM 2018 ging die Schweiz als Gruppenzweiter ins Achtelfinale, wurde dann überraschenderweise aber von Schweden aus dem Turnier geschmissen.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung der brasilianischen Nationalmannschaft besteht aus:

Alisson – Eder Militao, Marquinhos, Thiago, Silva, Alex Sandro – Lucas Paqueta, Casemiro – Raphinha, Antony, Vinicius Junior – Richarlison

Der brasilianische Superstar Neymar verletzte sich im ersten Gruppenspiel gegen Serbien und wird beim Spiel gegen die Schweiz fehlen.

Die Aufstellung der Schweiz sieht voraussichtlich folgendermaßen aus:

Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez – G. Xhaka, Freuler – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo

Wer überträgt Brasilien gegen die Schweiz live in TV und Stream?

Das Duell zwischen Brasilien und der Schweiz wird heute live im Free-TV in der ARD gezeigt. Wer möchte, kann die Partie auch auf Magenta TV streamen. Um 17:00 Uhr beginnt das Spiel der Gruppenfavoriten, um 16:15 Uhr gibt es bereits die Vorberichte. Als Experten werden im Studio Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger zu Gast sein. Gerd Gottlob kommentiert die Partie im 974-Stadium in Doha.