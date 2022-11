Fußball WM heute Liveticker * 3:3 Kamerun gegen Serbien * TV-Übertragung: Wer überträgt Kamerun gegen Serbien?

Heute am Montag, den 28. November 2022, spielen Kamerun und Serbien bei der FIFA WM 2022 in WM 2022 Gruppe G gegeneinander. Die kamerunische und die serbische Fußball-Nationalmannschaft haben am 1. Spieltag verloren und brauchen heute unbedingt Punkte, um Chancen noch aufs Achtelfinale zu haben, denn in der Gruppe liegen Brasilien und die Schweiz mit 3 Punkten vorne. Das Spiel Kamerun gegen Serbien im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah wird um 11 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung ist exklusiv bei Magenta TV im Livestream.

Liveticker Kamerun gegen Serbien Liveticker Kamerun gegen Serbien 3:3 1:0 Jean-Charles Castelletto (29.), 1:1 Strahinja Pavlovic (45.+1), 1:2 Sergej Milinkovic-Savic (45.+3), 1:3 Aleksandar Mitrovic (53.), 2:3 Vincent ABOUBAKAR (63.), 3:3 Choupo-Moting (65.)

12:29 Uhr – 3:2 nur noch! Vincent ABOUBAKAR kommt ins Spiel und macht eines der schönsten Tore dieser WM! Schneller Konter, er lässt noch einen Mitspieler linksm liegen und lupft den Ball über den Torwart. Sofort danach das 3:3 durch Choupo-Moting! 3:3? Wahnsinn!

12:17 Uhr – 3:1 das war zu leicht! Mitrovic mit seinem Tor!

12:15 Uhr – 2.Halbzeit geht los!

11:43 Uhr – In der Nachspielzeit der Ausgleich! Pavlovic per Kopfball! Und sofort dreht Milinkovic-Savic mit dem 2:1 das Spiel! Aus zentraler Position kann er frei schießen. 11:43 Uhr – Kamerun nochmals mit einem Konter, doch Kunde haut rechts vorbei. Noch drei Minuten plus Nachspielzeit. 11:40 Uhr – Serbien ist immer wieder zu langsam im Umschaltspiel, die Löwen können sich immer wieder gut organisieren bei spanischen Vorstößen. 11:30 Uhr – Aus heiterem Himmel fällt das 1:0 für Kamerun nach einem Chancenplus Serbiens. Castelletto mit einem Abstauber-Tor. 11:10 Uhr – Die Serben mit einem Knaller an den Innenpfosten! 1.Chance nach 8 Minuten! Wenig danach Mitrovic wieder mit einer Großchance, knapp links vorbei. Kamerun ist sehr unsortiert. 11:00 Uhr – Anstoß! Kamerun in den grünen Heimtrikots, Serbien in den weißen Heimtrikots. 10:15 Uhr -Die Aufstellung der Kamerun Mannschaft und der serbischen Nationalmannschaft: Kamerun: 16 Epassy – 19 Fai, 21 Castelletto, 3 Nkoulou, 25 Nouhou – 15 Kunde – 8 Anguissa, 18 Hongla – 20 Mbeumo, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi. – Trainer: Song Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic – 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic – 14 Zivkovic, 16 Lukic, 6 Maksimovic, 17 Kostic – 10 Tadic, 9 A. Mitrovic, 20 S. Milinkovic-Savic – Trainer: Stojkovic 10:15 Uhr – Kameruns Torhüter Andre Onana wird beim zweiten Spiel der Fußball-WM in Katar nicht im Tor seiner Mannschaft stehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der 26-Jährige von Inter Mailand wenige Stunden vor dem Duell mit Serbien von seinem Verband aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Stattdessen wird der gebürtige Franzose Devis Epassy (29) im Tor stehen. 10:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Mohammed Abdullah Mohammed (Vereinigte Arabische Emirate) – sein 2.WM Spiel bei dieser WM. 10:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

Wie gut sind Kamerun und Serbien im Vergleich?

Die Nationalmannschaften von Kamerun und Serbien könnten sich ein Duell auf Augenhöhe liefern. Allerdings hat Serbien eine etwas bessere Form und liegt auf der FIFA-Weltrangliste vor Kamerun. Serbien ist 21. und Kamerun ist 43. Außerdem hat Serbien den höheren Gesamtmarktwert von 359,5 Millionen Euro. Hingegen kommt Kamerun auf einen Gesamtmarktwert von 155 Millionen Euro. Bei den Wettquoten liegt Serbien ebenfalls vorne mit einer Quote von 1.70 auf Sieg – Kamerun hat eine 5.00. Bisher gabs ein Länderspiel zwischen Serbien und Kamerun in 2010, welches Serbien mit 4:3 gewinnen konnte.

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 1 1 0 0 2:0 +2 3 2 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇨🇲 Kamerun 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🇷🇸 Serbien 1 0 0 1 0:2 -2 0

Kann Kamerun den Negativlauf bei WMs heute beenden?

Die kamerunische Fußball-Nationalmannschaft hat bei WMs einen schlechten Lauf von 8 Niederlagen in Serie. Den letzten Sieg gabs am 6. Juni 2002 gegen Saudi-Arabien. Seitdem hat Kamerun bei den WMs 2002, 2010, 2014 und 2022 immer verloren. Es wird also Zeit, dass sich etwas daran ändert. Allerdings benötigt Kamerun heute eine bessere Leistung als am 1. Spieltag gegen die Schweiz, wo Kamerun unterlegen war. Lediglich Bayern-Stürmer Choupo-Moting hatte eine große Chance die Kameruner in Führung zu bringen. Kamerun braucht heute unbedingt einen Sieg, denn am 3. Spieltag wartet mit Brasilien der stärkste Vorrundengegner.

Bleibt Serbien auf dem letzten Platz der Vorrundengruppe?

Die serbische Fußball-Nationalmannschaft liegt nach der 2:0-Niederlage gegen Brasilien am 1. Spieltag auf dem letzten Platz. Mit einem Sieg könnte Serbien den letzten Platz verlassen und die Chance aufs Achtelfinale wahren. Allerdings muss sich dafür heute der nominell starke serbische Angriff steigern, gegen Brasilien haben die Serben lediglich 5 Torschüsse abgegeben. Besonders von Stürmerstar Dušan Vlahović könnte heute etwas kommen. Abgesehen vom Sportlichen gabs bei Serbien einen Skandal wegen einer nationalistischen Flagge in der Kabine. Die FIFA-Disziplinarkommission ermittelt. Zuvor wurde die FIFA vom kosovarischen Fußball-Verband FFK dazu aufgefordert Serbien zu sanktionieren.

Kamerun und Serbien – Die möglichen Aufstellungen

Die kamerunische Fußball-Nationalmannschaft von Coach Rigobert Song agiert in einem 4-3-3 mit dem Mittelfeldmotor Zambo Anguissa vom SSC Neapel und dem Mittelstürmer Choupo-Moting vom FC Bayern.

A. Onana – Fai, Castelletto, Nkoulou, Nouhou – Zambo Anguissa, Oum Gouet, Hongla – Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Die serbische Fußball-Nationalmannschaft von Coach Dragan Stojkovic spielt in einem 3-5-2, wobei die Positionen im Mittelfeld flexibel besetzt werden. Einer der wichtigsten Spieler ist der zentrale Mittelfeldspieler Milinkovic-Savic von Lazio Rom.

V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Lazovic, Lukic, Kostic – S. Milinkovic-Savic, Tadic – Vlahovic, A. Mitrovic

Wer überträgt Kamerun und Serbien live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Kamerun und Serbien wird heute am 28. November 2022 exklusiv bei Magenta TV im Livestream übertragen. Die Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 10 Uhr. Anpfiff zum Spiel im Al-Janoub Stadium ist um 11 Uhr. Die Moderatorin bei Magenta TV ist Anett Sattler. Weiterhin ist die ehemalige deutsche Fußballspielerin und 47-fache Nationalspielerin Tabea Kemme als Expertin dabei. Der Kommentator des Live-Spiels bei Magenta TV ist Jan Platte. Außerdem kommt das Spiel in Österreich bei ORF eins und in der Schweiz bei SRF zwei. Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Helge Payer (ORF eins) sowie Dani Kern (SRF zwei).