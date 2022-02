Fußball heute – Africa Cup 2022 am Mittwoch, 2.2. – Halbfinale Länderspiele heute

Fußball heute: Die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, geht in die entscheidene Phase, heute kommt es zum 1.Halbfinale zwischen Burkina Faso und dem Senegal, morgen wird dann der 2.Finalist zwischen Gastgeber Kamerun und Ägypten gesucht.



Am heutigen Mittwoch, den 2. Februar 2022, treffen Burkina Faso und Senegal in einem westafrikanischen Derby in Yaoundé aufeinander.

„Die Stallions“ und die „Teranga Lions“, die von ihrem ersten TotalEnergies Africa Cup of Nations-Titel träumen, werden am 6. Februar um den Einzug in das mit Spannung erwartete große Finale kämpfen.

Halbfinale heute: Burkina Faso gegen den Senegal

Burkina Faso – Geschichte schreiben

„Die Hengste“ von Burkina Faso haben seit Beginn des Wettbewerbs mit einem flüssigen, offensiven und nach vorne gerichteten Spiel beeindruckt.

Bei ihrem letzten Auftritt in Gabun 2017 belegten die Burkinaben den dritten Platz. Nachdem sie das letzte Turnier in Ägypten 2019 verpasst haben, wollen sie nun ihre beste AFCON-Bilanz verbessern, 2013 waren sie sogar im Finale, verloren dann aber.

„Das Spiel gegen den Senegal wird wie ein Finale sein. Wir werden alles geben, um ins Finale zu kommen und den Titel zu holen“, sagte Torhüter Hervé Koffi, einer der bisher besten Spieler der Mannschaft in Kamerun.

Senegal – Zum zweiten Mal in Folge im Finale

Trainer Aliou Cissé und sein Team haben zum zweiten Mal in Folge das AFCON-Halbfinale erreicht. Nach der Vizemeisterschaft in Ägypten 2019 strebt der Senegal einen Titel an, der ihm lange Zeit verwehrt blieb.

Die Teranga Lions starteten in Kamerun zaghaft in den Wettbewerb, doch seit dem Achtelfinale kommen sie immer besser in Fahrt. „Wir haben unsere Spieler nach und nach wiedergefunden, wir sind voll dabei“, sagt der senegalesische Trainer, ein ehemaliger Spieler von Paris Saint Germain.

Die Mannschaftskameraden von Sadio Mane träumen von einem Platz im Finale und nichts anderem als dem Titel, den sie zweimal knapp verpasst haben, als sie 2002 und 2019 das Finale verloren.

Halbfinale Spielplan Afrika Cup 2022 am Mittwoch, 02.Februar 2022

Heute um 20 Uhr spielen im Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaoundé Burkina Faso gegen den Senegal. Es ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen Burkina Faso und Senegal beim Afrikanischen Nationen-Pokal und das erste in der K.-o.-Runde, wobei Senegal in den beiden bisherigen Spielen der Gruppenphase ungeschlagen blieb – sie gewannen einmal und spielten einmal Unentschieden.

Burkina Faso bestreitet sein viertes Halbfinalspiel beim Afrikanischen Nationen-Pokal, nachdem es in zwei der letzten drei Partien ausgeschieden ist – zuletzt 2013 im Finale (3:2 nach Elfmeterschießen gegen Ghana).

Der Senegal hat fünf seiner letzten sechs K.-o.-Spiele beim Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen, dabei viermal die Null gehalten und nur zweimal ein Gegentor kassiert – die einzige Niederlage gab es im Finale 2019 gegen Algerien (0:1).

Datum Heim Erg. Ausw. 02.02., 20 Uhr 🇨🇲 Kamerun -:- 🇪🇬 Ägypten 03.02., 20 Uhr 🇧🇫 Burkina Faso -:- 🇸🇳 Senegal

Welche großen Teams sind schon ausgeschieden beim Africa Cup 2022?

Die Elfenbeinküste ist ebenso ausgeschieden wie der Titelverteidiger Algerien. Auch musste Gabun im Achtelfinale nach Hause fahren. Im Viertelfinale sind Marokko und Tunesien ausgeschieden.



Welche Mannschaften spielen beim Africa Cup 2022 im Halbfinale?

Burkina Faso – Senegal am Mittwoch, 2.2.2022

Kamerun – Ägypten am Donnerstag, 3.2.2022

Übertragung & Livestream: Wer zeigt den Afrika Cup 2022 im deutschen Fernsehen?

Sport Digital zeigt alle Spiele in ihrem Streaming-Dienst, ebenso zeigt DAZN die meisten Spiele! Bei Sport Digital kann man eine Woche kostenlos den Dienst testen, der komplette Monat kostet 4,99 EUR. Hier ausprobieren!

Bei zwei zeitgleichen Partien zeigt Sport Digital ein Spiel live auf dem Sender und das andere parallel im Live-Stream auf sportdigital.de sowie zu einem späteren Zeitpunkt im Re-Live auf dem Sender.

Wie funktioniert der Afrika Cup 2022?

Seit 2019 wird der Afrika-Cup mit 24 Mannschaften ausgetragen. Man trifft in sechs Vierer-Gruppen aufeinander. Für die K.o.-Phase, beginnend mit dem Achtelfinale, qualifizieren sich die beiden besten Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten. Das Finale findet am 6. Februar um 20 Uhr im Stade Paul Biya in Yaoundé statt. Titelverteidiger ist Algerien, das im Finale 2019 den Senegal mit 1:0 schlug.