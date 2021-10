Fußball heute 07.10. ** Halbfinale der Nations League Belgien gegen Frankreich (DAZN live)

Bevor am Freitag der 7.Spieltag der WM-Qualifikation für die FIFA-WM 2022 in Katar weitergeht, gibt es heute das 2.Halbfinale der fast schon vergessenen UEFA Nationen Liga. Gestern Abend zog Spanien durch ein 2:1 gegen Europameister Italien ins Finale, welches am Sonntag stattfindet. Heute Abend geht dann das 2.Halbfinale in Turin über die Bühne zwischen Belgien und Frankreich. Preisgeld der Finalrunde: 4,5 Mio EUR und einen 7,5 Kilo schweren Silberpokal. Alle Länderspiele werden auf DAZN gezeigt, das Finale am Sonntag in der ARD.

2.Halbfinale der Nations League – Spielplan der Finalrunde

Eine hochkarätige Fußballbegegnung zwischen Belgien und Frankreich bekommen die Fußballfans heute zu sehen. DAZN überträgt heute am 7.10. das Spiel live im TV.Gestern schlug Spanien den amtierenden Europameister Italien mit 2:1 und steht im Finale der Final Four. Am Sonntag folgt dann zunächst das Spiel um Platz drei, danach wird der Sieger der Nations League 2021 gekrönt. Vor 2 Jahren gewann Portugal das Finale mit 1:0 gegen Holland.

Runde Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Halbfinale 06.10.21 20:45 DAZN 🇮🇹 Italien 1:2 🇪🇸 Spanien Halbfinale 07.10.21 20:45 DAZN 🇧🇪 Belgien -:- 🇫🇷 Frankreich Spiel um Platz 3 10.10.21 20:45 DAZN 🇮🇹 Italien -:- Finale 10.10.21 20:45 DAZN, ARD 🇪🇸 Spanien -:-

Wie spielten diese vier Teams in der Gruppenphase?

Die Gewinner der vier Nations-League Gruppen der Liga A (also der besten Mannschaften) spielen nun in der Finalrunde um den Pokal und 4,5 Mio EUR Preisgeld. Italien setzte sich u.a. gegen die Niederlande durch, Belgien gewann gegen England, Frankreich gegen den Titelverteidiger aus Portugal und Spanien gewann die deutsche Gruppe.

Wann ist Deutschland ausgeschieden?

Deutschland spielte in der Gruppe 4 der Liga A gegen Spanien – dort setzte es im Herbst die 0:6 Niederlage. Die weiteren Gegner waren die Ukraine und die Schweiz.

Wo wird gespielt?

Nachdem sich für die Finalrunde Italien, Polen und die Niederlande beworben hatten, bekam Italien den Zuschlag. Das 1.Halbfinale und das Finale werden im San Siro Stadion vom Mailand ausgetragen, das 2.Halbfinale und das Spiel um Platz 3 im Stadion von Juventus Turin.

Was bedeutet die Nations League für die WM Qualifikation 2022?

Die vier Teams der Nations League Finalrunde spielen in der WM-Quali in den Gruppe B bis F, also den Fünfergruppen und haben diese Länderspielphase kein WM-Qualifikationspiel. Der Zwischenstand: In der WM-Quali Gruppe B führt Spanien nach 6 Spielen, in der Gruppe C steht Italien vor der Schweiz ganz oben. Die WM Quali Gruppe D wird von Frankreich angeführt und Belgien führt die WM Quali Gruppe E an. Es sieht also alles danach aus, dass die Favoriten auch zur Endrunde der Fußball Weltmeisterschaft 2022 fahren.

Wo sind die Nations League Spiele im Fernsehen zu sehen?

Der Streaminganbieter DAZN zeigt alle vier Spiele live im Internet. Das Finale zeigt die ARD statt dem Tatort am kommenden Sonntag, 10.10. Gerd Gottlob wird das Spiel in der ARD kommentieren.