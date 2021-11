Fußball heute live – Champions League: FC Bayern – Dynamo Kiew * DAZN & Amazon prime

Heute Abend beginnt der 5.Spieltag der UEFA Champions League mit vielen Vorentscheidungen bei dem es um den Einzug in die K.o.Runde der Champions League geht. Heute Abend um 18:45 Uhr ist Anstoß in der Ukraine, wenn die Bayern mit einem 15 Mann-Kader in Kiew antreten müssen. Um 21 Uhr dann geht es los mit Wolfsburg gegen FC Sevilla. Das Wolfsburg-Spiel wird bei amazon prime gezeigt, die anderen Matches laufen alle auf DAZN. Leipzig und der BVB spielen morgen.

Fußball heute live: FC Bayern München gegen Dynamo Kiew heute live auf DAZN

Abseits der Corona-Sorgen des Rekordmeisters geht es heute in die Ukraine. Trainer Nagelsmann reist mit nur 15 Mann nach Kiew. Für den vorzeitigen Gruppensieg reicht ein Unentschieden, mehr Hoffnungen macht man sich auch nicht, da der Trainer neben den Coronafällen auch wegen Geld-Sperre auf Upamecano verzichten muss. Im Parallelspiel empfängt der FC Barcelona Benfica Lissabon. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist das Weiterkommen bei einer Tordifferenz von 17:2 und 6 Punkten Vorsprung praktisch nicht mehr zu nehmen. Das Spiel wird ab 18:45 Uhr bei DAZN übertragen, Vorberichte gibt es ab 18:15 Uhr. Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Sebastian Kneißl / Reporter vor Ort: Max Siebald

Fußball heute live: FC Sevilla gegen den VfL Wolfsburg heute live auf Amazon Prime

Seit diesem Jahr überträgt Amazon Prime ein Dienstagspiel exklusiv, heute also Sevilla gegen Wolfsburg und nicht das Bayernspiel. Das Hinspiel endete 1:1, aber nur wegen einem unrechtmäßigem Freistoß, welches zum Ausgleich für Sevilla führte. Heute ist alles möglich, selbst der Gruppensieg mit einem Sieg heute und dem abschließendem Spiel gegen Lille ist greifbar. Der neue Trainer Kohlfeldt wird wohl auf eine Viererkette in der Abwehr zurückgreifen wie gegen Bielefeld in der letzten halben Stunde. Das Spiel startet um 21 Uhr, DAZN berichtet live mit dem Kommentator Ruben Zimmermann.

Fußball heute – Wer spielt heute?

Am heutigen Dienstag sind die CL Gruppen E bis H dran. In der Bayern-Gruppe E spielen noch der FC Barcelona gegen Benfica Lissabon, in der Gruppe F empfängt der FC Villareal Manchester United mit CR7. Und in der Gruppe H trifft Chelsea auf Turin und Malmö auf St.Petersburg.

Wer zeigt die Champions League live?

Das letzte CL-Finale lief noch auf Sky, das wird sich 2021/2022 ändern. Nach 21 Jahren wird es nun keine Live-Spiele mehr auf Sky in der Champions League geben. Denn der Streamingdienst DAZN hat sich nun die Rechte für die CL gesichert und wird bis 2023/24 die Spiele übertragen. Darin sind die Dienstag- und Mittwochspiele inklusive, lediglich ein Spiel pro Woche wird dort nicht gezeigt. Dann das Topspiel am Dienstagabend wird künftig Amazon Prime Video zeigen, der sich die Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert hat. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022, 2023 und 2024 parallel zu DAZN, egal ob ein deutsches Team es bis dahin geschafft hat oder nicht.