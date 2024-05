Champions League 2024/2025 – Die halbe Liga träumt von Europa

Hoffenheim in der Champions League? Die halbe Bundesliga träumt von Europa

Die Bundesliga hat bereits fünf feste Plätze in der nächsten Champions-League-Saison, und ein sechster erscheint zunehmend wahrscheinlich – die Hälfte der Liga hegt noch Europa-Hoffnungen. Wenn Borussia Dortmund, nach einem 1:0 im Hinspiel des Halbfinales gegen Paris St. Germain, gute Chancen auf den Finaleinzug hat und in der Liga den fünften Platz belegt, könnte sich sogar der Sechstplatzierte für die Champions League qualifizieren.

Welche Mannschaften spielen nächstes Jahr international?

Von dieser Situation könnte aktuell Eintracht Frankfurt profitieren, aber auch Mannschaften wie SC Freiburg, FC Augsburg oder TSG Hoffenheim könnten so von der Teilnahme an der Königsklasse träumen. Ein möglicher sechster Platz ist direkt mit dem Erfolg von Borussia Dortmund verbunden. Sollten die Dortmunder mindestens Vierter werden und den Henkelpott gewinnen, würde der Qualifikationsplatz an die UEFA zurückfallen, und der nationale Meister mit dem höchsten Klub-Koeffizienten im Qualifikationsranking würde nachrücken.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle

Die Regeln der Qualifikation

In der Theorie könnten bis zu acht Bundesliga-Teams in der neuen Saison international spielen, abhängig vom Ausgang des DFB-Pokalfinales zwischen dem Meister Bayer Leverkusen und dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Gewinnt die Werkself, würde der eigentlich für den Pokalsieger reservierte Europa-League-Platz an den Siebtplatzierten gehen. Der Achte würde in die Play-off-Runde der Conference League einziehen. Dadurch könnten sich Mannschaften wie der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen, die den Klassenerhalt noch nicht mathematisch gesichert haben, berechtigte Hoffnungen auf einen europäischen Wettbewerb machen.

Drei Spieltage vor dem Saisonende bleibt dies alles theoretisch. Tatsache ist, dass der Neuntplatzierte unter keinen Umständen europäisch spielen wird, denn sollte der BVB die Champions League gewinnen und Fünfter bleiben, entfällt der eigentlich für diese Platzierung vorgesehene Europa-League-Platz. Zudem garantieren mindestens fünf gesicherte Teilnehmer an der Königsklasse, die Erweiterung der Champions League von 32 auf 36 Teams und die Umstrukturierung in ein Ligasystem mindestens 40 Spiele deutscher Klubs – und das noch vor Beginn der K.o.-Phase.