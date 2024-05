Leverkusen ist Meister – das sind die ungeschlagenen Fußballmeister im Überblick

Bayer Leverkusen hat den Titel bereits sicher und unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso strebt das Team nun eine „perfekte Saison“ ohne Niederlagen an. Drei Spieltage vor dem Ende ist Leverkusen noch ungeschlagen und entschlossen, diese Serie fortzuführen. Eine solche Leistung wäre in Deutschland ein Novum, in Europa jedoch nicht, da bereits über ein Dutzend Mannschaften die Meisterschaft ohne Niederlage erreicht haben.

Preston North End wurde 1889 als erster offizieller ungeschlagener Meister verzeichnet. Die längste Serie ohne Niederlage erzielte Steaua Bukarest von 1986 bis 1989 mit 104 Spielen.

Die letzten Spiele der Werkself

Die ungeschlagenen Meister der europäischen Topligen

Benfica Lissabon (1972/73): Angeführt vom ersten portugiesischen Superstar Eusebio, sicherte sich Benfica mit 28 Siegen und zwei Unentschieden die Meisterschaft 1973. Eusebio erzielte dabei 40 Tore und gewann den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas.

AC Mailand (1991/92): In der mit Stars besetzten Serie A ragte Milan besonders hervor. Mit Franco Baresi und Paolo Maldini in der Abwehr sowie dem niederländischen Trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten dominierte Milan die Liga mit 22 Siegen und zwölf Unentschieden und gewann die erste von drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften.

Ajax Amsterdam (1994/95): Drei Jahre nach Milan blieb Frank Rijkaard auch 1995 mit Ajax ungeschlagen. Neben vielen anderen niederländischen Ausnahmespielern wie Edwin van der Sar oder Patrick Kluivert gewann Ajax die Meisterschaft und dazu die Champions League.

FC Arsenal (2003/04): Die „Invincibles“ sind das prominenteste Beispiel dieser Liste. Mit Jens Lehmann im Tor und Thierry Henry im Sturm erreichten die Gunners 2004 den Höhepunkt der Ära Arsene Wenger. Nach 26 Siegen und zwölf Unentschieden erhielt der Verein die Premier-League-Trophäe in Gold.

FC Porto (2010/11): Nicolas Otamendi, James Rodriguez und Hulk, die später ihre Karrieren prägten, gewannen 2011 mit Porto die Liga ungeschlagen und holten zudem die Europa League. Hulk und sein Sturmpartner Falcao erzielten zusammen 74 Tore in allen Wettbewerben.

Juventus Turin (2011/12): Unter dem Motto „Abwehr gewinnt Meisterschaften“ spielte Juve 2011 eine starke Saison. Mit Gianluigi Buffon im Tor und einer Abwehr bestehend aus Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci ließ Juventus nur 20 Gegentore zu. Trotz 15 Unentschieden hatte Turin am Ende nur vier Punkte Vorsprung vor AC Mailand, die sechs Niederlagen verbuchten.