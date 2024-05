Wieder ein Traumtor: Andrich drängt auf einen Platz in der EM-Startelf

Der eine mit einem Traumpass im Halbfinale der Champions League, der andere mit einem spektakulären Tor in der Vorschlussrunde der Europa League: Das ideale defensive Mittelfeld-Duo für die deutsche Nationalmannschaft bilden derzeit Toni Kroos von Real Madrid und Robert Andrich von Bayer Leverkusen. Andrich, der nach dem 2:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen AS Rom über seinen Einsatz scherzte, sagte: „Angesichts meiner Leistungen in den letzten Spielen hätte ich es verdient, mindestens dabei zu sein.“

In dieser Saison erzielte Andrich beeindruckende fünf Tore und gab fünf Assists. Zuletzt traf er am Samstag in letzter Minute zum 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und nun in der 73. Minute gegen Rom mit einem fantastischen Distanzschuss. „Das liegt mir“, kommentierte Andrich, dessen Vollspannschuss in den linken Winkel „sehr ansprechend aussah.“

Spiele, Tore & Statistiken: Robert Andrich

Europa League 2023/2024 10 8 2 736′ 2 0 0 1 (0) 2 0 Bundesliga 2023/2024 25 15 10 1418′ 4 0 0 3 (0) 2 0 DFB Pokal 2023/2024 5 4 1 388′ 1 0 0 1 (0) 1 0 Gesamt: 40 27 13 2542′ 7 0 0 5 (0) 5 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 40 - Per Game In Startaufstellung 27 0.7 Per Game Minuten 2542 63.6 Per Game Tore 5 0.1 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Mit einer möglichen Triple-Trophäe könnte der dynamische Mittelfeldspieler in diesem Sommer eine zentrale Rolle im DFB-Team spielen. „Wenn man solche Tore auf internationaler Bühne schießt, besteht natürlich der Wunsch, dabei zu sein“, sagte Andrich und fügte hinzu, dass er neben seinem Freund Kroos stehen möchte. „Ich versuche, meine beste Leistung zu bringen, und die ist momentan sehr stark. Dass jetzt viele Tore fallen, macht es umso besser.“

Die Saison verlief nicht immer nach Plan. In der Hinrunde war Andrich oft nur zweite Wahl, rückte aber während der Verletzung von Exequiel Palacios im Winter wieder in den Vordergrund und steht jetzt bei allen wichtigen Spielen in der Startelf von Bayer-Trainer Xabi Alonso. Bei der EM könnte er dann vielleicht auch in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen.

