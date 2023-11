Das Fußball-Länderspiel Österreich gegen Deutschland kommt heute– am Dienstag, den 21. November 2023 – live auf ZDF im Fernsehen und im Internet. Der deutsch-österreichische Fußball-Klassiker wird zum wichtigen Gradmesser für beide Teams. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach dem Dämpfer gegen Türkei um etwas mehr, denn von einer positiven EM-Stimmung ist nun keine Rede mehr. Hingegen kann die österreichische Nationalmannschaft etwas gelassener an die Sache herangehen, auch wenn Deutschland laut Alaba über „Weltklasse-Einzelspieler“ verfügt.

Liveticker Deutschland – Österreich

19:30 Uhr – Die deutsche Aufstellung ist da! Im Vergleich zum Türkei-Spiel gibt es drei Änderungen: Kimmich, Henrichs und Wirtz sitzen auf der Bank., es kommen Jummels, Goretzks aund Gnabry von Anfang an!

Trapp – Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz – Goretzka, Gündogan – Brand, Gnabry, L. Sané, Füllkrug

Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Nagelsmann steht vor dem nächsten Testspiel gegen einen kniffligen Gegner. Beim Auswärtsspiel in Wien braucht die DFB-Elf einen etwas besseren Auftritt als zuletzt gegen die kämpferischen Türken, um die Fans wieder fürs Team zu begeistern – am besten geht das mit einem hohen Sieg. Allerdings wird es im Prestigeduell gegen Österreich nicht einfach, denn ÖFB-Trainer Rangnick und Spieler sind gut drauf und können sich eine Chance ausrechnen gegen die Topteams mitzuhalten. Das Live-Spiel im ZDF könnte ein intensives und spannendes Spiel werden.

Fußball-Länderspiel: Österreich vs. Deutschland, 21.11.2023

Fußball-Länderspiel: Österreich vs. Deutschland, 21.11.2023 Live auf ZDF, TV und Internet, Start: 20:15 Uhr

Live auf ZDF, TV und Internet, Start: 20:15 Uhr Moderation: Jochen Breyer, Experte: Per Mertesacker

Moderation: Jochen Breyer, Experte: Per Mertesacker Kommentator: Oliver Schmidt

Kommentator: Oliver Schmidt Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Wo kommt Österreich gegen Deutschland live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel Österreich gegen Deutschland wird am 21.11.2023 beim ZDF im TV und auf ZDF.de im Internet live übertragen. Die Live-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten zum Länderspiel. Der ZDF-Moderator ist Jochen Breyer und als Experte ist Per Mertesacker am Start. Das Länderspiel-Derby wird um 20:45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion angepfiffen. Der Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt.

Wer läuft für Deutschland gegen Österreich in der Startelf auf?

Bei der deutschen Startelf gegen Österreich gibt es zu viele Fragezeichen. Bundestrainer Nagelsmann sucht nach Innen- und Außenverteidigern, einer passenden Doppelsechs und einem funktionierenden Angriff. Im Mittelpunkt standen zuletzt die Nationalspieler Kimmich und Gündogan, die auf der Doppelsechs wegen zu ähnlicher Spielanlage nicht so gut harmonierten. Außerdem wäre Kimmich als Rechtsverteidiger auch gut aufgehoben. Weiterhin spielt Havertz eine besondere Rolle, weil er gegen die Türken auf der linken Außenbahn spielte und sich oft in eine Viererkette zurückfallen ließ. Heute könnte er wieder so spielen, denn Nagelsmann lobte den Auftritt von Havertz. Weiterhin sind heute Hummels und Gnabry potenzielle Kandidaten für einen Einsatz in der Startelf gegen Österreich. Wichtiger als Personal und Taktik sind allerdings Einsatzbereitschaft und Emotion der Spieler, 100 % zu geben und das Spiel gewinnen zu wollen.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

Trapp – Henrichs, Hummels, Rüdiger, Havertz – Kimmich, Gündogan – Sane, Wirtz, Gnabry – Füllkrug

Wer läuft für Österreich gegen Deutschland in der Startelf auf?

Bei der österreichischen Nationalmannschaft von ÖFB-Coach Rangnick gibt es viele Nationalspieler die aktuell in der deutschen Bundesliga spielen oder dort gespielt haben. Der Bekannteste ist wahrscheinlich Österreich Nationalspieler David Alaba von Real, der gleichzeitig der wertvollste Spieler im ÖFB-Kader ist. Alaba (Ex-FCB) spielt in der Viererkette mit den Bundesligaspielern Wöber (Gladbach) und Lienhart (Freiburg) sowie Posch zusammen. Außerdem besteht das gesamte Mittelfeld aus aktuellen Bundesligaspielern. Seiwald, Baumgartner und Schlager spielen gemeinsam bei RB Leipzig und könnten heute für Österreich auflaufen. Weiterhin sind Laimer von Bayern und Sabitzer von Dortmund mit dabei – Kainz (Köln) und Schmid (Bremen) wären weitere Variationen. Im Mittelsturm spielt wahrscheinlich Ex-Bremer Arnautovic statt Kalajdzic (Ex-Stuttgart) oder Gregoritsch (Freiburg). Österreich ist insgesamt gut besetzt und kann gegen Spitzenmannschaften durchaus mithalten.

Voraussichtliche Österreich Aufstellung

Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Wöber – Seiwald, Schlager – Laimer, Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

ZDF startet am heutigen Samstag, dem 21.11.2023, um 20:15 Uhr mit den Vorberichten zum Länderspiel Österreich gegen Deutschland. Das Spiel findet im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt –Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung des Länderspiels gibt es im TV und im Internet bei ZDF. Im Anschluss an das Deutschland-Spiel kommen Zusammenfassungen der EM-2024-Qualifikation. Die Sendung geht bis 23:30 Uhr.