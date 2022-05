Fußball heute ZDF live: Real Madrid gewinnt gegen FC Liverpool 1:0

Liveticker heute

Madrid gewinnt das CL Finale mit 0:1

23:29 Uhr – 90.Minute! 5 Minuten gibt es obendrauf. Und Real mal vor dem generischen Tor, nimmt wichtige Sekunden von der Uhr. Gewinnt hier Real das 2.Finale gegen Liverpool?

23:21 Uhr – 82.Minute: Der 21.Torschuss für Liverpool, die mittlerweile mit vier Angreifern auf dem Platz stehen. Doch immer wieder steht der 2 Meter Hüne Courtois dazwischen.

23:09 Uhr – 71.Minute: Liverpool will es wissen, drängt und macht Dampf, aber immer noch kein Tor für Klopps Mannschaft. Noch knapp 20 lange Minuten haben die Reeds!

22:56 Uhr – 58.Minute:1.Torschuss, 1. Tor für Real Madrid! Vinicius Junior mit dem eiskalten Tor nach einem Konter!

22:53 Uhr – 56.Minute: Es geht munter weiter, Liverpool mit zwei guten Chancen!

22:43 Uhr – Es geht weiter! Keine Wechsel, das wird hier ein langer Abend. Mindestens noch 45 Minuten, dann wäre es halb 12.

22:25 Uhr – Halbzeit 0:0, Benzemas Tor zählte nicht, ansonsten hatte Liverpool mehr vom Spiel. Ein völlig offenes Spiel!

22:20 Uhr – 43.Spielminute: Benzema mit einem Tor, doch es wird vom Videoschiedsrichter geprüft. Bange Sekunden. Foul und Abseitstor werden gecheckt. Manuel Gräfe gibt sein Statement: Abseits und kein Tor. Und: das Tor zählt nicht. Weiter geht es noch 2 Minuten in der 1.Hälfte!

22:10 Uhr – 33 Minuten vorbei, Liverpool hat mehr Ballbesitz, doch Real kommt nun besser ins Spiel, gewinnt immer wieder wichtige Zweikämpfe. Doch Moh Salah mit einem guten Kopfball, Courtois, hat viel zu tun! Am meisten Ballkontakten haben Kroos bei Real, Thiago ist der Spielmacher bei Liverpool.

22:00 Uhr – Klare Dominanz der Klopp-Elf: Mané mit einer Großchance. Torschüsse nun 6:0 für Liverpool! Aber es steht noch 0:0, kein Tor gefallen!

21:55 Uhr – Erstes powerplay der Engländer, 2 Chancen von Salah, eine von Thiago, doch der belgische Nationalkeeper Courtois hat keine Probleme.

21:50 Uhr – 13 Minuten gespielt. Real ist etwas abwartend, Liverpool gibt das Tempo an und kommt immer wieder in den Strafraum der Königlichen.

21:38 Uhr – 38 Minuten verspätet geht es nun los. Liverpool in rot, Real in weißen Trikots.

21:30 Uhr – Die US-amerikanische Sängerin Camila Cabello heizt mit einer Bühnenshow ein, Feuerwerk zeigen, dass es gleich los geht!

21:25 Uhr – Die Eröffnungsshow beginnt, Anpfiff soll nun um 21:36 Uhr sein. So eine krumme Anstoßzeit gab es auch noch nie!

21:17 Uhr – Die nächste Info gibt es erst um 21:30 Uhr. Die Teams sind wieder draußen beim warm laufen. Anscheinend sind zu viele Liverpool Fans im Stadion, auch ohne Tickets. Viele Plätze im Block der Reds sind noch leer.

21:05 Uhr – Thiago kann wohl nun doch von Anfang an loslegen. Gleich geht die Eröffnungsfeier los – aber alle warten auf den Startschuß!

20:49 Uhr – Wie Bela Rethy gerade kommentiert, beginnt das Spiel erst 15 Minuten später, weil zu viele Zuschauer noch auf dem Weg sind und nicht pünktlich ins Stadion kommen.

„Konaté ist ein bisschen schneller, also machte es Sinn. Wir wissen alles über Real Madrid, wir erwarten eine sehr starke Mannschaft, aber wir werden versuchen, ihnen ein bisschen weh zu tun. Wir wollen die besten Mannschaften der Welt schlagen.“ Jürgen Klopp, Liverpools Trainer, im Gespräch mit BT Sport

19:50 Uhr – Die Aufstellung vom FC Liverpool ist nun da! Interessant, dass Konaté in der Innenverteidigung den Vorzug vor Matip erhält. Man muss davon ausgehen, dass er in der Verteidigung gegen Vinícius Júnior auf dieser Seite mehr Tempo bieten kann. Madrid wird jedoch der Meinung sein, dass sie ihn unter Druck setzen können, da er am Ball nicht so versiert ist wie der kamerunische Nationalspieler, könnte man meinen.

FC Liverpool Aufstellung:

Alisson – Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Thiago – Salah, Sané, Diaz

19:15 Uhr – Die Aufstellung von Real Madrid ist schon da. Alles wie gedacht und fast wie im Halbfinale. Lediglich Nacho wird durch Alaba ersetzt.

Real Madrid Aufstellung:

Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Kroos, Casemiro – Modric, Valverde – Vinisius Jr., Benzema