Fußball heute ** FC Bayern Champions League 2021/22 ** Salzburg gegen Wolfsburg * Wer spielt heute? Wo läuft live Fußball?

Heute am Mittwoch, den 20. Oktober, absolvieren die Gruppen E bis H den 3. Spieltag der Vorrunde der Champions League 2021/22. Mit Wolfsburg und Bayern sind zwei deutsche Teams beteiligt. Wolfsburg spielt um 18:45 Uhr in Salzburg und Bayern um 21 Uhr in Lissabon. Außerdem haben heute Barcelona, ManU, Juve und Chelsea ein Spiel. Die Champions-League-Spiele werden heute live bei DAZN im Stream übertragen. Gestern verloren Dortmund und Leipzig.



Champions League * Fußball heute * Anstoß-Uhrzeit und Live-Übertragung

Die Spiele in der Champions League heute werden um 18:45 Uhr und 21 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung bei DAZN beginnt um 20:30.

Die Begegnung RB Salzburg gegen VfL Wolfsburg findet in der Red Bull Arena Salzburg statt – Anstoß ist um 18:45 Uhr. Benfica Lissabon gegen Bayern München im Estádio da Luz beginnt um 21 Uhr.

Vorschau: Benfica gegen Bayern * Champions League Gruppe E

Im Vorrundenspiel Benfica gegen Bayern in Gruppe E treffen der Tabellenzweite und der Tabellenerste aufeinander. Nach 2 Spieltagen führen die Bayern mit 8:0 Toren und 6 Punkten vor Benfica mit 3:0 Toren und 4 Punkten. Allerdings gelten die Bayern diese Saison als eines der besten Teams in Europa und sind Favorit beim Auswärtsspiel in Portugal. Mit einem Sieg könnte Bayern den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen.

Bayern Coach Julian Nagelsmann muss auf Leon Goretzka und Anthony Davies verzichten. Daher könnte Marcel Sabitzer zu seinem ersten Startelfeinsatz bei den Bayern kommen. Insgesamt sind die Bayern gut drauf. Beim 1:5-Sieg in Leverkusen zeigte sich der Rekordmeister am vorigen Bundesligaspieltag in Top-Verfassung.

Bei Benfica hat der deutsche Mittelfeldspieler Julian Weigl eine wichtige Rolle – in 12 Saisonspielen 2021/22 erzielte er bereits 2 Tore und gab 4 Assists. Weigl sagte, seine Mannschaft habe eine große Chance gegen die Bayern. Zuletzt gewann Benfica am 2. CL-Spieltag mit 3:0 gegen Barcelona.

Wo wird Benfica gegen Bayern live übertragen?

Benfica Lissabon gegen Bayern München wird bei DAZN übertragen. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. DAZN ist ab 20:30 Uhr auf Sendung.

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren bei Benfica gegen Bayern?

Das Benfica gegen Bayern bei DAZN wird von Uli Hebel und Experte Sandro Wagner im Einzelspiel kommentiert. Der Kommentator in der Konferenz ist Michael Born. Außerdem sind Moderation Laura Wontorra und Field-Reporter Max Siebald dabei.

Vorschau: Salzburg gegen Wolfsburg * Champions League Gruppe G

Beim Spiel Salzburg gegen Wolfsburg geht es um die Tabellenführung Champions League Gruppe G. Spitzenreiter RB Salzburg möchte den ersten Platz verteidigen. Wolfsburg könnte mit dem ersten Sieg dieser Champions-League-Saison an Salzburg vorbeiziehen. Salzburg hat 4 Punkte in der Tabelle. Dahinter folgen Sevilla und Wolfsburg mit je 2 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis. Wolfsburg könnte sogar selbst die Tabellenführung übernehmen.

Der VfL Wolfsburg hat eigentlich eine machbare Gruppe, allerdings sind sie heute gefordert. Wolfsburgs Form zeigte nach 4 Siegen zum Saisonstart zuletzt eher nach unten: aus den letzten 6 Spielen gab es 3 Remis und 3 Niederlagen.

Gegen Salzburg muss Wölfe-Trainer van Bommel auf Weghorst verzichten. Der deutsche Nationalspieler Adeyemi bei RB Salzburg ist wieder fit und könnte spielen.

Wo wird Salzburg gegen Wolfsburg live übertragen?

Das Champions-League-Spiel Salzburg gegen Wolfsburg wird bei DAZN ab 18:30 Uhr übertragen. Das Spiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen.

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren bei Salzburg gegen Wolfsburg?

Der Kommentator des Einzelspiels Salzburg gegen Wolfsburg ist Lukas Schönmüller, gemeinsam mit Experte Benny Lauth. In der Konferenz kommentiert Max Gross die Begegnung. Die Moderation übernimmt Tobi Wahnschaffe. Außerdem ist Field-Reporterin Ann-Sophie Kimmel am Start.

Fußball heute * Champions League 2021/22 * Wer spielt noch?

Heute gibt es noch einige interessante Champions-League-Spiele. Unter anderem Chelsea gegen Malmö mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. In Gruppe E spielen der punkt- und torlose FC Barcelona gegen Kiew. Außerdem könnte Juve gegen Zenit den dritten Vorrundensieg holen.

Die Spiele bei DAZN gibt es im Einzelspiel und in der Konferenz. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr beziehungsweise 20:30 Uhr. Moderator ist Jan Lüdecke. Die weiteren Begegnungen und DAZN-Kommentatoren sind:

Barcelona gegen Dynamo Kiew in Gruppe E (18:45 Uhr)

Franz Büchner (Einzelspiel), Uwe Morawe (Konferenz)

ManU gegen Bergamo in Gruppe F (21 Uhr)

Carsten Fuß, Experte: Peter Hyballa (Einzelspiel), Jan Platte (Konferenz)

Young Boys gegen Villareal in Gruppe F (21 Uhr)

Tobi Fischbeck (Einzelspiel), Holger Pfandt (Konferenz)

Lille gegen Sevilla in Gruppe G (21 Uhr)

Stefan Galler (Einzelspiel), Oliver Forster (Konferenz)

Chelsea gegen Malmö in Gruppe D (21 Uhr)

Benni Zander, Experte: Lutz Pfannenstiel (Einzelspiel), Nico Seepe (Konferenz)

Zenit gegen Juve in Gruppe D (21 Uhr)

Marcel Seufert (Einzelspiel), Freddy Harder (Konferenz)