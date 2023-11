Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Österreich – Das musst du wissen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute – am Dienstag, den 21. November 2023 – auf die österreichische Nationalmannschaft beim Länderspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das deutsche Team läuft nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei Gefahr in einen Abwärtsstrudel zu geraten. Allerdings appellierte Nagelsmann, dass man nicht alles schwarzmalen soll, sondern weiter optimistisch Richtung Heim-EM 2024 schauen. Heute soll gegen Österreich einiges besser laufen als im letzten Spiel. Das Live-Fußballspiel Österreich gegen Deutschland startet um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung kann man ab 20:15 Uhr bei ZDF im Fernsehen und im Internet ansehen.

Rund sieben Monate vor dem EM-2024-Eröffnungsspiel steht die DFB-Nationalmannschaft vor einem wegweisenden Test, denn eine 2. Niederlage infolge würde die Moral weiter sinken lassen. Außerdem hat Bundestrainer Nagelsmann nicht mehr viel Zeit bis zur Europameisterschaft eine funktionierende Mannschaft zu bauen. Heute ist das letzte Spiel im Jahr 2023 und in 2024 gibt es nur noch zwischen 18. und 29. März sowie zwischen 3. und 14. Juni weitere Möglichkeiten für Testspiele.

Deutschland Länderspiel– Wo wird heute Fußball live übertragen?

Am 21.11.2023 wird das Fußball-Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland ab 20:15 live auf ZDF übertragen. Das Länderspiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Die Live-Berichterstattung zur Partie in Wien übernimmt Jochen Breyer, der durch den Abend führen wird, gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Per Mertesacker. Außerdem wird das wahrscheinlich emotionale und spannende Länderspiel von Oliver Schmidt kommentiert.

Im Anschluss ans Live-Spiel kommen Zusammenfassungen der EM-2024-Qualifikation. Weiterhin kommt heute das U21-Länderspiel Deutschland gegen Polen um 18 Uhr auf ProSieben MAXX.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Neben dem Fußballspiel Österreich gegen Deutschland finden am 21.11.23 noch 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. In 2 Spielen fallen noch Entscheidungen um die EM-Teilnahme – qualifiziert sich heute Kroatien oder Wales?

Länderspiel: Österreich gegen Deutschland

Die Nationalmannschaften von Österreich und Deutschland starten heute mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Nachbarschaftsduell. Während das ÖFB-Team mit Coach Rangnick auf einer Erfolgswelle schwimmt und sich stetig verbessert, ist die Stimmung bei der DFB-Mannschaft alles andere als gut. Nun sind die deutschen Nationalspieler gefordert wieder an die Leistungsgrenze zu gehen, um das Publikum zurückzugewinnen, anstatt wie zuletzt in Berlin ausgepfiffen zu werden. Gegen Österreich wird das heute eine Herausforderung, aber Deutschlands Team ist individuell besser besetzt und sollte solche Länderspiele eigentlich gewinnen.

Wer gewinnt Deutschland gegen Österreich?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei den Buchmachern mit einer Wettquote von 1.77 favorisiert. Hingegen bekommt Österreich lediglich eine 3.90. Weiterhin führt Deutschland (15.) auf der FIFA-Weltrangliste vor Österreich (26.). Zudem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert und die viel bessere Länderspielbilanz von 25 Siegen in 40 Spielen gegen Österreich.

Aufstellung: Wer spielt heute für Deutschland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll sich für die EM 2024 einspielen, sodass eher wenig Personalwechsel zu erwarten sind. Es soll sich eine Achse herausbilden, die aus Nationalspielern wie Rüdiger, Gündogan und Sané bestehen könnte. Insgesamt hat Bundestrainer Nagelsmann einige Optionen und einen gut besetzten Kader. Allerdings fehlt es noch an Matchpraxis und Einsatzbereitschaft.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Trapp – Tah, Hummels, Rüdiger, Henrichs – P. Groß, Gündogan – Hofmann, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Aufstellung: Wer spielt heute für Österreich?

Die österreichische Nationalmannschaft von Ralf Rangnick spielt meistens intensiven und eher schnellen Fußball. Damit stellt sie Mannschaften vor große Herausforderungen, die in Umschaltmomenten etwas langsamer sind. Außerdem sind im ÖFB-Kader einige bekannte Spieler der deutschen Bundesliga wie Laimer oder Sabitzer. Rekordnationalspieler Arnautovic ist am Start, ebenso wie Ösi-Superstar Alaba.

Mögliche Österreich Aufstellung

A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Wöber – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic

Österreichs Kader im Überblick

TOR: Niklas Hedl (Rapid/1 Länderspiel), Patrick Pentz (Bröndby/4), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/10)

ABWEHR: David Alaba (Real Madrid/101/15 Tore), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/0), Flavius Daniliuc (Salernitana/1/0), Kevin Danso (Lens/14/0), Philipp Lienhart (Freiburg/15/0), Stefan Posch (Bologna/26/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/10/1), Maximilian Wöber (Mönchengladbach/17/0)

MITTELFELD: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/29/10), Muhammed Cham (Clermont Foot/1/0), Florian Grillitsch (Hoffenheim/36/1), Marco Grüll (Rapid/4/0), Florian Kainz (Köln/25/1), Konrad Laimer (FC Bayern München/28/2), Dejan Ljubicic (Köln/9/1), Alexander Prass (Sturm Graz/1/0), Marcel Sabitzer (Dortmund/73/14), Xaver Schlager (RB Leipzig/37/3), Romano Schmid (Werder Bremen/4/0), Matthias Seidl (Rapid/1/0), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/16/0), Patrick Wimmer (Wolfsburg/6/0)

ANGRIFF: Michael Gregoritsch (Freiburg/49/12), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/14/4), Manprit Sarkaria (Sturm Graz/0)