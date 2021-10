Neue FIFA Weltrangliste ** Deutsche Fußballnationalmannschaft auf Platz 12

In der neuen FIFA-Weltrangliste verbesserte sich die deutsche Fußballnationalmannschaft nach den Pflichtspielsiegen gegen Rumänien (2:1) und in Nordmazedonien (4:0) um zwei Plätze auf nun Platz 12. Somit ist die deutsche Nationalelf seit dem Antritt des neuen Bundestrainers Hansi Flick auf dem Vormarsch – in den Top 10 der Welt findet man sich weiterhin aber nicht. Platz 1 ist nicht der amtierende Weltmeister Frankreich (Platz 3), sondern Belgien vor Brasilien. Das hat Konsequenzen für die WM Gruppenauslosung, schafft man es bis März 2022 nicht in die Top 10.



Deutschland auf Platz 12 der FIFA Weltrangliste

Nach den beiden gewonnenen WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien im Oktober konnte die deutsche Fußballnationalmannschaft erneut Punkte sammeln und stieg nun auf Platz 12 in der weltweiten Rangliste der FIFA. Im August 2021 stand man noch auf Platz 16, im September noch auf Platz 14. In den Top 10 war das deutsche Team zuletzt im Jahr 2018 vor der WM in Russland. Derzeit ist Deutschland in Europa nur die Nummer 9.

Dass den Trainern die FIFA-Weltrangliste nicht wichtig ist, gaben schon viele Nationaltrainer zum Besten, doch für die Fans ist dies doch ein Gradmesser. Auswirkungen hat die Platzierung in der Weltrangliste immer bei den Auslosungen für die Qualifikationen zur Europa- oder Weltmeisterschaften.

Belgien weiterhin die Nummer 1 der Welt

Spitzenreiter ist weiter Belgien vor Brasilien. Weltmeister Frankreich verbesserte sich auf den dritten Platz von Platz vier, danach folgt der Europameister Italien, der sich ebenfalls verbessern konnte.

Danach finden wir jedoch einige der bedeutendsten Veränderungen in dieser Ausgabe. Marokko (29., +4), Russland (33., +4), Ägypten (44., +4), Saudi-Arabien (49., +7) und Südafrika (66., +7) haben sich mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der Qualifikation für Katar 2022 verbessert.

Die FIFA-Weltrangliste

1. Belgien 1832,33 Punkte 2. Brasilien 1820,36

11. Niederlande 1652,01 12. Deutschland 1642,4

Was bedeutet die FIFA-Weltrangliste für die WM 2022 Auslosung der Gruppen am 1.April?

Deutschland qualifizierte sich als erstes Team neben dem Gastgeber Katar für die Endrunde der WM 2022. Am 1.April 2022 wird die Auslosung der Gruppen für die Endrunde stattfinden. In der Vorrunde wird Deutschland auf mindestens ein Top Team treffen, denn wir werden nur in Lostopf 2 sein. In Lostopf 1 werden neben Katar die besten sieben Teams laut der FIFA-Weltrangliste liegen, die dann als Gruppenkopf der acht WM-Gruppen fungieren. Danach werden die weiteren Teams den Gruppen zugelost, es gibt insgesamt 4 Lostöpfe, die nach der Stärke der Teams sortiert werden.