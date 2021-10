RTL live Fußball heute: Länderspiel Deutschland gegen Rumänien * Wo wird Deutschland gegen Rumänien übertragen? * RTL Livestream

Das Länderspiel Deutschland gegen Rumänien der Wm 2022 Qualifikation ist das erste von zwei Länderspielen Anfang Oktober 2021. Spielort ist das Volksparkstadion in Hamburg, 25.000 Zuschauer sind erlaubt. Das Spiel ist Teil des 7.Spieltags der European Qualifiers zur WM 2022 Quali-Gruppe J. Das Länderspiel wird heute am 8.10. um 20:45 Uhr angepfiffen und wird live auf RTL im Free-TV gezeigt, dort startet die Übertragung ab 20:15 Uhr.



Deutschland gegen Rumänien – Gruppenerster gegen den Gruppendritten. Deutschland könnte mit einem Sieg weitere drei wichtige Punkt auf dem Weg zur Endrunde der WM 2022 sammeln. Der Tabellenerste fährt sicher zur WM. Ein Sieg heute gegen Rumänien und am Montag gegen Nordmazedonien wäre ein wichtiger Schritt in Richtung direkter Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Nach drei Siegen bei den September-Spielen erwartet man von der deutschen Fußballnationalmannschaft nichts anderes als einen hohen Sieg.

Deutschland gegen Rumänien * Live-Übertragung bei RTL

Das Länderspiel Deutschland gegen Rumänien wird live bei RTL übertragen. Der Privatsender RTL hat die Exklusivrechte für die deutschen Länderspiele der WM 2022 Qualifikation. Daher laufen alle Deutschland-Spiele der European Qualifiers bei RTL.

Die Live-Übertragung der Partie Deutschland gegen Rumänien beginnt heute am 8.Oktober um 20:15 Uhr. Die Begegnung wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Nach der Partie gibt es ab 22:40 Uhr die Nachberichte zum 7. Spieltag. Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele werden bis 0:00 Uhr ausgestrahlt.

Wer kommentiert Deutschland gegen Rumänien bei RTL?

Das Spiel Deutschland gegen Rumänien wird exklusiv von RTL übertragen. Die Kommentatoren des Spiels sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Außerdem ist Experte Lothar Matthäus dabei.

Wer moderiert Deutschland gegen Armenien bei RTL?

Die Moderation beim Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein bei RTL übernehmen Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus. Die Moderatoren führen durch das Programm vom Countdown, über die Halbzeitanalyse, bis zu den Nachberichten. Florian König hat sich krank gemeldet und leidet an einer Herz-Kreislauf-Schwäche, meldet der Fernsehsender. Wann und ob Florian König wieder zurückkommt, ist derzeit ungewiss.

Kann man das Länderspiel im RTL Livestream sehen?

Das Länderspiel kann man auf TVNow.de im livestream sehen – leider nicht kostenlos, sondern man muss sich registrieren und mindestens das Premium-Angebot buchen.