Fußball heute ZDF am Freitag 2.12. im TV * Wer überträgt die WM-Spiele? WM Übertragung

Nach dem gestrigen Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft kommt es heute am Freitag, 2.12. zu den letzten Entscheidungen in der Vorrunde, das ZDF überträgt zwei Spiele der vier. Dabei sind Portugal und Brasilien schon fest qualifiziert für die nächste Runde, aber es geht um den Gruppensieg und den weiteren Verlauf im WM Turnierbaum. Um 16 Uhr spielen Südkorea gegen Portugal (ZDF live) sowie Ghana gegen Uruguay (MagentaTV) in der WM Gruppe H. CR7 ist in der nächsten Runde, Ghana kämpft im Spiel gegen Uruguay um das Weiterkommen, eine spannende Konstellation.

Um 20 Uhr dann die WM Gruppe G mit den Schweizern gegen Serbien (ZDF live) und die schon qualifizierten Brasilianer gegen Kamerun (MagentaTV). Hier geht es auch noch um den 2.Platz, lediglich die Schweiz kann bei einem Sieg noch die Gruppe gewinnen, aber auch nur bei einer Niederlage Brasiliens. Ein Unentschieden reicht der Schweiz nur, wenn Brasilien auch verliert.

Oliver Schmidt und Béla Réthy werden die bheiden WM-Spiele im ZDF heute kommentieren.

ZDF und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Im ZDF kommen heute nur zwei der vier Spiele, da die Gruppen ja parallel wieder spielen. Wie man gestern in der Deutschen Gruppe gesehen hat, kann das sehr spannende werden. Das ZDf zeigt das Spiel Ghana gegen Uruguay mit Oliver Schmidt am Mikrofon und Katrin Müller-Hohenstein mit ihren Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Hans Sarpei. Markus Höhner wird auf Magenta TV dieses spiel kommentieren und Jonas Friedrich das Exklusiv-Spiel.

Um 20 Uhr darf dann nochmals Béla Réthy im ZDF ran, Jochen Breyer wird mit seinen beiden Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer ins Spiel einführen. Sascha Bandermann, wird dies mit Fredi Bobic bei der Telekom machen.

Im ZDF startet das Sportstudio um 13:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Wer spielt heute & jetzt bei der Fußball WM 2022?

Ghana – Uruguay (16.00 Uhr)

Kommentatoren: Oliver Schmidt (ZDF) Markus Höhner (Magenta TV)

Moderation (ZDF): Katrin Müller-Hohenstein, Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker und Hans Sarpei

Südkorea – Portugal (16.00 Uhr)

Kommentatoren: Jonas Friedrich (Magenta TV), Christian Straßburger (Magenta TV) Die Konferenz

Moderation (Magenta TV): Sascha Bandermann, Experte: Fredi Bobic

Serbien – Schweiz (20.00 Uhr)

Kommentatoren: Béla Réthy (ZDF), Marco Hagemann (Magenta TV)

Moderation (ZDF): Jochen Breyer, Experten: Per Mertesacker und Christoph Kramer

Kamerun – Brasilien (20.00 Uhr)

Kommentatoren: Marco Hagemann (Magenta TV) , Benni Zander (Magenta TV) Die Konferenz

Moderation (Magenta TV): Sascha Bandermann, Experte: Fredi Bobic