Fußball WM heute: Schweiz gegen Kamerun – TV-Übertragung: MagentaTV exklusives Spiel

Mit einer Partie aus der WM 2022 Gruppe G startet die Fußball WM 2022 in Katar heute in den fünften Tag. Dabei wird die Paarung Schweiz gegen Kamerun nicht live im Free TV zu sehen sein. Magenta TV von der Deutschen Telekom überträgt diese Begegnung als eine von insgesamt 16 exklusiv und somit auch kostenpflichtig im Livestream.

Das ZDF beginnt seine Fernsehübertragung heute erst mit dem zweiten WM 2022 Spiel um 14 Uhr zwischen Uruguay und Südkorea aus der Gruppe H. Angepfiffen wird das Match Schweiz gegen Kamerun heute live um 11 Uhr. Gespielt wird im al-Janoub Stadium in al-Wakra, wo zuvor auch schon das Match zwischen Frankreich und Australien ausgetragen wurde.

Schweiz gegen Kamerun beginnt heute schon um 11 Uhr MEZ

Italiens Albtraum ist die Schweizer Hoffnung auf die K.-o.-Runde

Dass die Schweizer Fußball Nationalmannschaft sich für die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert hat, ist keine so große Überraschung. Sehr wohl aber, dass die Nati damit indirekt Italien schon vorzeitig aus dem Turnier kegelte. Denn weil es für die Squadra Azzurra nur zu Platz zwei in die Europa Qualifikation reichte, scheiterte der Europameister 2021 danach in den Playoffs sensationell an Nordmazedonien.

Derweil machen die Schweizer Fußballer das Dutzend voll. Die WM 2022 bedeutet ihre zwölfte Teilnahme an einer Endrunde. 2014 in Brasilien und 2018 in Russland erreichten sie jeweils das Achtelfinale. Wenn dies auch 2022 in Katar gelingen soll, braucht es im Match Schweiz gegen Kamerun heute unbedingt den ersten Dreier. Denn mit Brasilien und Serbien warten erst noch die richtig großen Gegner in der Gruppe G

WM 2022 Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇧🇷 Brasilien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇷🇸 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇭 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇲 Kamerun 0 0 0 0 0:0 0 0

Generalprobe gegen Ghana verpatzt: Wie gut ist die Schweiz wirklich?

Mit fünf Siegen und drei Unentschieden also beendete die Schweiz die WM Quali in Europa auf Platz eins, ließ Italien und das unbequeme Nordirland damit hinter sich. Allerdings sollten die Eidgenossen mehr als nur gewarnt sein. Denn vor der Partie Schweiz gegen Kamerun heute in der Gruppe G bestritt die Nati noch ein Testspiel gegen Ghana. Und das ging mit 0:2 verloren.

Aus der UEFA Nations League verabschiedeten sich die Schweizer Fußballer mit drei Siegen. Was wiederum belegt, was an einem guten Tag möglich sein kann – selbst gegen Serbien und vor allem Brasilien. Denn gegen Portugal (1:0), in Spanien (2:1) und gegen Tschechien (2:1) behielt die Schweizer Nationalmannschaft komplett die Oberhand.

Handzahme Löwen – oder trifft Chopupo-Moting gegen die Schweiz?

Kamerun absolvierte insgesamt vier Testspiele vor der Fußball WM 2022. Ende September verloren die Unzähmbaren Löwen mit 0:2 gegen Usbekistan und mit 0:1 gegen WM Teilnehmer Südkorea. Im November gab es zwei weitere Vorbereitungsspiele. Dort lief es zwar etwas besser, aber noch lange nicht befriedigend.

Denn Kameruns Nationalmannschaft kam sowohl gegen Jamaika wie auch danach gegen Panama nicht über ein 1:1 hinaus. Eric-Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München erzielte im Match gegen Panama übrigens die zwischenzeitliche 1:0-Führung. Er ist zudem eine der großen Hoffnungen in der kamerunischen Fußball Nationalelf.

So wollen Schweiz gegen Kamerun spielen: Mögliche Aufstellungen

Gleich sieben Akteure aus der 1. Bundesliga stehen im WM 2022 Aufgebot der Eidgenossen. Allen voran Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach im Tor. Bei Kamerun hat es neben Eric-Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern auch noch Gael Ondoua vom Zweitligist Hannover 96 in den WM 2022 Kader geschafft.

Wer überträgt Schweiz gegen Kamerun live in TV und Stream?

Dass die Begegnung Schweiz gegen Kamerun heute live nicht im Free TV zu sehen sein wird, ist ein kleiner Wermutstropfen für alle Fans. Ab 10 Uhr beginnt unterdessen das Streaming Angebote der Deutschen Telekom die Übertragung im Livestream. Auf Magenta TV ist Schweiz gegen Kamerun heute exklusiv zu sehen.

Die Partie beginnt um 11 Uhr und wird von Marco Hagemann kommentiert. Moderiert wird die Sendung von Anett Sattler, der als Expertin zunächst in diesem frühen Spiel Tabea Kemme zur Seite steht.