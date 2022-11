Fußball WM heute: Brasilien gegen Serbien – TV-Übertragung: Wer überträgt Brasilien – Serbien?

Mit dem Abendspiel am Donnerstag beendet die FIFA Fußball WM 2022 in Katar heute ihren ersten Spieltag der Gruppenphase. Ehre, wem Ehre gebührt: Der fünffache Champion aus Südamerika ist an der Reihe in der WM Gruppe G. Gut also, dass Brasilien gegen Serbien heute live im Free TV zu sehen sein wird. Das ZDF überträgt diese Partie im Fernsehen und gleichzeitig auch im Internet Stream der Online Mediathek.

Außerdem könnt ihr mit dem entsprechenden Abo auch Brasilien gegen Serbien live im Stream bei Magenta TV, einem Angebot der Deutschen Telekom, sehen. Angepfiffen wird die Partie aus der Gruppe G um 20 Uhr. Schauplatz für den fünffachen Weltmeister ist das Lusail Iconic Stadium.

1:0, 2:0 – lässt Brasilien gegen Serbien jetzt ein 3:0 folgen?

Dass die Selecao ohnehin als großer Favorit auf den sechsten Stern bei dieser FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar ins Rennen geht, sollte sich herumgesprochen haben. Die Südamerikaner sind also sowieso für diese Begegnung in der Gruppe H favorisiert. Allerdings auch noch aufgrund einiger anderer Daten.

Denn Brasilien gewann nicht nur ein erstes Duell in aller Freundschaft mit 1:0 gegen Serbien. Die Südamerikaner setzten sich auch vor vier Jahren bei der WM 2018 in Russland in der Gruppenphase mit 2:0 dank der Tore von Paulinho (36.) und Thiago Silva (68.) durch.

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 1:0 +1 3 🇧🇷 Brasilien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇷🇸 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0 4 🇨🇲 Kamerun 1 0 0 1 0:1 -1 0

Drückt Neymar bei Brasiliens Start dem Spiel seinen Stempel auf?

Bislang hat sich Brasilien vor der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar keinerlei Blöße gegeben. Die WM Quali in Südamerika beendete die Selecao als Gruppensieger mit 14 Siegen, drei Unentschieden sowie ohne eine einzige Niederlage absolut überzeugend. Weil Brasiliens Fußball Nationalmannschaft auch noch auf Kamerun trifft, testeten Neymar und Co. zwei Mal gegen afrikanische Teams.

Gegen Ghana gelang dabei ein deutliches 3:0. Und Tunesien wurde sogar mit 5:1 bezwungen. Drei Tore gingen in diesen zwei Begegnungen auf das Konto von Richarlison von Tottenham Hotspur, zwei Treffer erzielte Raphinha vom FC Barcelona.

Gruppensieg im Doppelpack: Schafft Serbien den auch bei der WM 2022?

Serbien darf sich durchaus Hoffnung machen, wenn das erste Spiel gegen Brasilien auf dem Programm steht. Zu verlieren haben die Spieler von Nationaltrainer Dragan Stojkovic ohnehin nichts. In der WM Qualifikation überzeugte die serbische Fußball Nationalmannschaft allerdings bereits.

Mit einem 2:1 in Portugal sicherte sie sich auf direktem Wege ihr WM 2022 Ticket. In der UEFA Nations League stieg Serbien zudem in die Liga 1 auf. In den letzten beiden Begegnungen wurden Schweden (4:1) und Norwegen (2:0) besiegt. Im Test gegen Bahrain präsentierten sich die Serben zudem beim 5:1 in sehr guter WM Form.

So wollen Brasilien gegen Serbien spielen: Mögliche Aufstellungen

Thiago Silva, der Torschütze zum 2:0 bei der WM 2018, steht erneut im WM 2022 Kader der Brasilianer. Allerdings kein Akteur aus der Bundesliga. Das ist im WM Aufgebot von Serbien anders. Hier hat Milos Veljkovic von Werder Bremen den Sprung nach Katar geschafft.

Brasilien: Alisson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Casemiro – Neymar, Lucas Paqueta – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior.

Serbien: V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic – Lazovic, Racic, Kostic – S. Milinkovic-Savic, Tadic – Vlahovic, A. Mitrovic.

Wer überträgt Brasilien gegen Serbien live in TV und Stream?

Das Topspiel am Donnerstag Abend überträgt aus der Gruppe H das ZDF im Free TV. Die Fernsehübertragung mit Vorberichten beginnt bereits um 19.25 Uhr, ehe das Match um 20 Uhr angepfiffen wird. Kathrin Müller-Hohenstein wird mit ihren Experten Christoph Kramer und Sandro Wagner die Begegnung aus dem Studio moderieren.

Parallel dazu können Fans Brasilien gegen Serbien heute live auch bei Magenta TV im Stream sehen. Hier führt Sascha Bandermann als Moderator zusammen mit Fredi Bobic durch die Sendung. Kommentieren wird Brasilien gegen Serbien im ZDF Urgestein Béla Réthy, für Magenta TV Christian Straßburger.