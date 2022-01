Fußball heute: Spielplan Afrika Cup 2022 am Donnerstag, 13.Januar: Gruppe A mit Kamerun

Fußball heute: Seit Sonntag Abend läuft die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am gestrigen Mittwoch standen die letzten Spiele des 1.Spieltages an. Dabei verlor Mitfavorit Tunesien mit 0:1 geen Mali. Das Spiel war von falschen Entscheidungen des Schiedsrichters überschattet, er pfiff das Spiel in der 86.Minute ab, merkte seinen Fehler und ließ weiter spielen. Als die Uhr bei 89:45 Minuten stand, pfiff er erneut ab, wieder zu früh. Im 2.Spiel der Gruppe gewann Gambia mit 1:0.



Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Spielplan Afrika Cup 2022 am Donnerstag, 13.Januar

Heute geht es in der Gruppe A und somit mit Gastgeber Kamerun in den 2.Spieltag des Afrika Cups. Dabei kann Kamerun mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Achtelfinale klar machen, ebenso wenn Kap Verde gewinnt. Morgen geht es dann in der Gruppe B weiter.

17:00 Uhr: Kamerun – Äthiopien (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

20:00 Uhr: Kap Verde – Burkina Faso (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

Alle drei Spiele sind auf DAZN und Sport Digital zu sehen!

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Ergebnisse der Afrika Cup Spiele am

Mittwoch, 12.Januar

Der 1.Spieltag ist vorbei, alle Nationalmannschaften haben nun einmal gespielt. Am letzten Tag gab es eine Überraschung: Tunesien verlor mit 0:1 gegen Mali. Aufreger in diesem Spiel war der Schiedsrichter, der das Spiel zweimal abpfiff und beide Male zu früh. Zunächst pfiff er in der 86. Minute beim Stand von 1:0 für Mali ab, bemerkte dann seinen Fehler nach Protesten der tunesischen Spieler, entschuldigte sich und ließ mit Schiedsrichterball weiterlaufen. Der endgültige Abpfiff der Begegnung dann nach 89:45 Minuten und damit 15 Sekunden zu früh.

14:00 Uhr: 0:1 (0:0) Tunesien – Mali (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

17:00 Uhr: 0:1 (0:1) Mauretanien – Gambia (Afrika-Cup, 1. Spieltag)

20:00 Uhr: 0:1 (0:1) Äquatorialguinea – Elfenbeinküste (Afrika-Cup, 1. Spieltag)