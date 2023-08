Fußball WM 2023 ** Frauen Nationalmannschaft ** Wie kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale?

Nach einem 6:0 gegen Marokko und einer 1:2 Pleite gegen Kolumbien steht nun am kommenden Donnerstag um 12 Uhr Deutscher Zeit das dritte WM-Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft in der WM Gruppe H bei der FIFA Fußball WM 2023 an. Kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale oder fährt man das erste Mal überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach der Vorrunde nach Hause? Nach den beiden Weltmeistertiteln 2003 und 2007 wartet man nun schon einige Jahre auf einen Erfolg, auch das letzten EM-Finale 2022 gegen England ging verloren. Dabei haben die deutschen Frauen einen echten Hype entwickelt, wohl auch, weil die Männer A-Nationalmannschaft die letzten Jahre keine Blumentöpfe gewonnen hat, geschweige denn einen wichtigen Pokal.

Über 10 Mio. Zuschauer sahen in der ARD das 2.Wm Spiel gegen Kolumbien, welches in allerletzten Minute mit 1:2 verloren ging. Das ist mehr als das letzte Länderspiel der Männer im Juni und auch mehr als der Tatort, die zweit erfolgreiche Sendung des Tages (5,55 Mio). Doch bei einem frühen Ausscheiden wäre der Hype schnell vorbei. Unter den großen Favoriten auf den WM-Titel hat es bisher Kanada erwischt – der letzte Olympiasieger ist bereits auf der Heimreise. Die US-Amerikanerinnen machten es heute auch spannend, nur ein Tor von Portugal und man wäre als Titelverteidiger ebenfalls raus. Die Amis sind also kein Maß aller Dinge mehr.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg genervt

Man sah es der Bundestrainerin an beim 1.Training nach der 1:2 Pleite: Sie war genervt. Der Druck steigt und man ging noch am Spielabend auf Fehlersuche. Immerhin geht es nun “nur” gegen Südkorea, die Mannschaft verlor beide Spiele bei dieser WM. Doch das macht die Asiaten gleich noch gefährlicher. Erinnern wir uns: Südkorea warf die Männer 2018 bei der WM in Russland in der Vorrunde raus.

Blicken wir auf das WM-Achtelfinale und wie die deutschen Chancen stehen ins WM-Achtelfinale einzuziehen.

WM Achtelfinale Spielplan 2023

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 05.08.2023 07:00 🇨🇭 Schweiz -:- 🇪🇸 Spanien Achtelfinale 05.08.2023 10:00 🇯🇵 Japan -:- 🇳🇴 Norwegen Achtelfinale 06.08.2023 04:00 🇳🇱 Niederlande -:- 🇿🇦 Südafrika Achtelfinale 06.08.2023 11:00 🇸🇪 Schweden -:- 🇺🇸 USA Achtelfinale 07.08.2023 09:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇳🇬 Nigeria Achtelfinale 07.08.2023 12:30 🇦🇺 Australien -:- 🇩🇰 Dänemark Achtelfinale 08.08.2023 10:00 Sieger Gruppe H -:- 🇯🇲 Jamaika Achtelfinale 08.08.2023 13:00 🇫🇷 Frankreich -:- Zweiter Gruppe H Achtelfinale

Nächstes WM Spiel Deutschlands:

Wie kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale?

Deutschland hat es selbst in der Hand weiterzukommen.

Sieg : Bei einem Sieg der Deutschen wäre man aufgrund der guten Tordifferenz von +5 wohl Gruppensieger. Kolumbien müsste ebenfalls gewinnen, mit mindestens drei Toren, wenn Deutschland nur mit einem Tor Unterschied gewinnt.

: Bei einem Sieg der Deutschen wäre man aufgrund der guten Tordifferenz von +5 wohl Gruppensieger. Kolumbien müsste ebenfalls gewinnen, mit mindestens drei Toren, wenn Deutschland nur mit einem Tor Unterschied gewinnt. Unentschieden : Bei einem Unentschieden beginnt die Rechnerei. Dann hätte man 4 Punkte. Spielen Marokko und Kolumbien auch unentschieden, wäre Deutschland weiter als Tabellenzweiter. Gewinnt Marokko gegen Kolumbien wäre Deutschland raus. Verliert Marokko, wäre Deutschland Zweiter.

: Bei einem Unentschieden beginnt die Rechnerei. Dann hätte man 4 Punkte. Spielen Marokko und Kolumbien auch unentschieden, wäre Deutschland weiter als Tabellenzweiter. Gewinnt Marokko gegen Kolumbien wäre Deutschland raus. Verliert Marokko, wäre Deutschland Zweiter. Niederlage: Verliert Deutschland, kommt es auf das 2.Spiel der Gruppe an: Gewinnt Kolumbien, wäre Deutschland auch weiter aufgrund der wahrscheinlicheren besseren Tordifferenz. Gewinnt Marokko gegen Kolumbien oder spielen diese unentschieden, wäre Deutschland ebenso ausgeschieden.

Wie sieht die Tabelle der deutschen WM Gruppe H nach 2 Spieltagen aus?

Deutschland ist Zweiter hinter Kolumbien, Marokko Dritter und Südkorea nach zwei Niederlagen nur Vierter. Aufgrund des ersten Spiels und dem 6:0 Sieg hat Deutschland weiterhion gute Chancen weiterzukommen.

Während des 2.Spiels DE-Kol # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇴 Kolumbien 2 2 0 0 4:1 +3 6 2 🇩🇪 Deutschland 2 1 0 1 7:2 +5 3 3 🇲🇦 Marokko 2 1 0 1 1:6 -5 3 4 🇰🇷 Südkorea 2 0 0 2 0:3 -2 0

Gegen wen würde Deutschland in einem WM-Achtelfinale spielen?

Derzeit stehen drei Nationalmannschaften aus der WM Gruppe F zur Wahl: Brasilien, Frankreich oder Jamaika. Das wird sich morgen am 2.8. ergeben, wenn Panama gegen Frankreich und Jamaika gegen Brasilien spielen wird. Derzeit ist Frankreich Tabellenführer, Jamaika auf Platz 2 und Brasilien nur auf Platz 3. Den Jamaikaner reicht also ein Unentschieden, bei einem Sieg könnte man sogar den Gruppensieg holen, wenn Frankreich nicht gewinnt.

Wann würde Deutschland im WM-Achtelfinale spielen?

Deutschland würde auf jeden Fall am Dienstag, 8.August 2023 spielen. Als Gruppensieger würde man um 10 Uhr spielen, ansonsten um 13 Uhr. Wir haben im WM Turnierbaum markiert, wann Deutschland spielen könnte: