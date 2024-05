Gnabrys Verletzungspech setzt sich fort: Saison-Aus und EM-Enttäuschung

In einem entscheidenden Moment der Champions League, beim Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, hat Serge Gnabry, flinker Offensivakteur des FC Bayern München, erneut einen schweren Rückschlag erlebt. Gnabry zog sich einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zu und muss die restliche Saison sowie die Europameisterschaft von der Seitenlinie aus betrachten, das bestätigt der FC Bayern München. Von Bundestrainer Nagelsmann wurde er allerdings auch nicht in den Kader berufen.

Dies ist bereits der fünfte Verletzungsausfall für Gnabry in der laufenden Saison, was seine Chancen auf eine Berufung in den EM-Kader erheblich geschmälert hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn aufgrund der anhaltenden Fitnessprobleme bereits in seinen jüngsten taktischen Überlegungen außen vor gelassen. Die endgültige Entscheidung über den EM-Kader fällt am kommenden Donnerstag, den 16. Mai.

Die Verletzung erlitt Gnabry in der 27. Minute, nachdem er bereits im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal am 9. April eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte. Erst kürzlich war er zum Halbfinal-Hinspiel gegen Madrid zurückgekehrt, nur um erneut vom Verletzungspech heimgesucht zu werden.

Champions League 2023/2024 7 3 4 200′ 0 0 0 2 (0) 0 0 Bundesliga 2023/2024 10 5 5 434′ 0 0 0 3 (0) 1 0 DFB Pokal 2023/2024 2 1 1 41′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 19 9 10 675′ 0 0 0 5 (0) 1 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 19 - Per Game In Startaufstellung 9 0.5 Per Game Minuten 675 35.5 Per Game Tore 5 0.3 Per Game Assists 1 0.1 Per Game

Positive Nachrichten aus dem Mannschaftstraining der Bayern

Während Gnabry mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat, gibt es auch positive Neuigkeiten aus dem Trainingslager der Bayern. Sacha Boey und Bouna Sarr, die beide längere Zeit aufgrund von Verletzungen ausgefallen waren, kehrten am Freitag ins Mannschaftstraining zurück. Boey hatte seit März aufgrund einer Oberschenkelverletzung gefehlt, während Sarr seit November mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Ebenfalls gute Nachrichten gab es von Kingsley Coman, der nach einem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich diese Woche das Lauftraining wieder aufnahm.

Diese Entwicklungen kommen gerade rechtzeitig, da die Bayern sich auf ihr letztes Heimspiel der Saison vorbereiten, das am Sonntag um 17:30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg stattfinden wird.

FAQ’s

Was bedeutet Gnabrys Ausfall für die Nationalmannschaft? Mit Serge Gnabrys erneuter Verletzung verliert die deutsche Nationalmannschaft einen ihrer vielseitigsten Offensivspieler. Seine Fähigkeit, das Spiel zu beschleunigen und aus schwierigen Situationen Tore zu erzielen, wird definitiv fehlen, besonders bei einem so wichtigen Turnier wie der EM.

Wie wirkt sich die Rückkehr von Boey und Sarr auf die Bayern aus? Die Rückkehr von Sacha Boey und Bouna Sarr könnte für Bayern München eine wichtige Verstärkung in der Defensive bedeuten. Beide Spieler bieten frische Optionen für die Flügelverteidigung und könnten entscheidend sein, um die Saison stark zu beenden.

Könnte Gnabrys Verletzungshistorie seine Karriere beeinflussen? Langfristige und wiederholte Verletzungen können problematisch für jeden Spieler sein. Für Gnabry bedeutet es, dass er möglicherweise seine Trainingsroutine und Spielweise anpassen muss, um zukünftige Verletzungen zu vermeiden und seine Karriere auf hohem Niveau fortzusetzen.