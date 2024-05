Florian Wirtz bald bei Real Madrid?

Champions-League-Titelträger Real Madrid zeigt starkes Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Fußballnationalspielers Florian Wirtz. Laut einem Bericht der Sport Bild vom Mittwoch streben die Königlichen danach, den 21-Jährigen im nächsten Jahr von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Wirtz ist als Nachfolger für Toni Kroos gedacht, dessen Vertrag diesen Sommer endet, wobei Real plant, diesen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Wirtz, der bei Leverkusen einen Vertrag bis 2027 hat, hat sich mit herausragenden Leistungen in der aktuellen Meistersaison von Bayer (bisher 18 Tore und 19 Vorlagen in 45 Pflichtspielen) bei internationalen Spitzenklubs empfohlen. Auch der FC Bayern München zeigt großes Interesse an ihm. Nach der EM im eigenen Land plant Wirtz jedoch, zunächst eine weitere Saison mit Leverkusen in der Champions League zu spielen.

Florian Wirtz Statistiken diese Saison

Europa League 2023/2024 9 7 2 615′ 2 0 0 4 (0) 4 0 Bundesliga 2023/2024 31 26 5 2356′ 3 0 0 11 (1) 11 0 DFB Pokal 2023/2024 5 4 1 296′ 0 0 0 3 (1) 4 0 Gesamt: 45 37 8 3267′ 5 0 0 18 (2) 19 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 45 - Per Game In Startaufstellung 37 0.8 Per Game Minuten 3267 72.6 Per Game Tore 18 0.4 Per Game Assists 19 0.4 Per Game

Wirtz noch Chance auf Sieg in der Europa League

Am Donnerstag spielt Leverkusen um den Einzug in das Finale der Europa League. Zuhause geht es gegen den AS Rom, nachdem man das Hinspiel mit 2:0 gewonnen konnte. Florian Wirtz markierte das 1:0 in der 28.Spielminute – es war sein 4.Tor in der Europa League und sein 18.Tor Turnierübergreifend.