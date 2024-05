Fußball heute live: Real Madrid gegen FC Bayern München Aufstellungen

Das hochspannende Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München verspricht Fußball auf höchstem Niveau. Die Ausgangslage nach dem 2:2 Unentschieden in München ist klar: Nur ein Sieg zählt für den Einzug ins Finale, welches am 1. Juni in Wembley stattfinden wird. Dort wartet Borussia Dortmund, die gestern gegen PSG mit 1:0 gewannen.

Die Fans erwarten mit großer Spannung das Match, das heute am Mittwoch, den 8. Mai, um 21:00 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu angepfiffen wird. Die Übertragung des Spiels erfolgt live und exklusiv über den Streamingdienst DAZN. Der Kampf um den Einzug ins Finale wird damit nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in den Medien mit großem Interesse verfolgt.

Wer zeigt heute Abend Real gegen Bayern?

Übertragungsbeginn:

– Ab 20:00 Uhr startet die Vorberichterstattung auf DAZN

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Moderation und Expertenanalyse:

– Durch den Abend führt Laura Wontorra

– Expertenmeinung bekommt sie von Michael Ballack

Kommentierung des Spiels:

– Ab 21:00 Uhr übernimmt Jan Platte das Kommentieren

– Daniel Herzog berichtet als Reporter vor Ort

Verfügbarkeit in Österreich:

– Neben DAZN zeigen Sky Sport Austria und ServusTV das Champions League Halbfinale im Free-TV

Die Übertragung des Champions League-Krachers zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München findet auf DAZN statt. Die Einstimmung auf das Duell beginnt eine Stunde vor Anpfiff mit Analysen, aktuellen Informationen und Interviews. Laura Wontorra moderiert die Sendung zusammen mit dem ehemaligen Profispieler und DAZN-Experten Michael Ballack. Jan Platte begleitet als Kommentator, unterstützt durch Daniel Herzog als Reporter, die Zuschauer live durch das Match. Fans in Österreich haben zudem die Möglichkeit, das Spiel live bei Sky Sport Austria und ServusTV mitzuverfolgen.

Die möglichen Aufstellungen

Im bevorstehenden Spiel werden die Münchner wahrscheinlich weiterhin ohne Bouna Sarr und Kingsley Coman antreten. Die Spieler de Ligt, Sané und Musiala sind trotz kleinerer Blessuren wohl einsatzbereit.

Update 20 Uhr die Aufstellungen: Trainer Thomas Tuchel verzichtet im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) auf Vize-Kapitän Thomas Müller und Mittelfeldmotor Leon Goretzka. Das Duo sitzt im Estadio Santiago Bernabeu zunächst auf der Bank.

München: Neuer – Kimmich, Dier, de Ligt, Mazraoui – Pavlovic, Laimer – Sane, Musiala, Gnabry – Kane

Madrid: Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Tchouameni, Kroos – Valverde, Bellingham, Rodrygo – Vinicius. – Trainer: Ancelotti

Real Madrid kann auf die Dienste von David Alaba dieses Mal nicht zählen. Die voraussichtliche Startelf setzt sich zusammen aus Lunin im Tor, flankiert von Mendy, Fernandez, Rüdiger und Vazquez in der Abwehr. Das Mittelfeld könnte von Kroos, Tchouameni, Bellingham und Valverde besetzt sein, während Rodrygo und Vinicius Jr. den Angriff anführen.

Bayern München plant möglicherweise mit Neuer im Tor und einer Viererkette bestehend aus Mazraoui, Dier, de Ligt und Kimmich. Das Mittelfeld könnte durch Laimer und Goretzka verstärkt werden, wobei auf den Flügeln Guerreiro und Sane zu finden sein dürften. Musiala könnte eine zentrale, offensive Rolle einnehmen, während Kane als Spitze fungiert.

Aktueller Leistungsstand und Gewinnchancen

In Erwartung des Halbfinal-Rückspiels der Champions League zwischen Real Madrid und Bayern München, zeigt sich das Duell ausgeglichen. Im Stadion von Real ist davon auszugehen, dass das Team, trotz des Hinspielergebnisses von 2:2, mit mehr Ballbesitz agieren wird. Die Wettanbieter sehen den spanischen Club leicht im Vorteil. Bet365 setzt die Quoten auf einen Sieg von Real Madrid bei 1.90, ein Unentschieden bei 3.80 und einen Triumph von Bayern München bei 3.60.

Real Madrid hat in den letzten Spielen gegen den deutschen Champion eine beeindruckende Serie ohne Niederlage hingelegt und ist aus den letzten acht Begegnungen stets als Sieger oder mit einem Remis hervorgegangen. Zudem haben die Münchner in sieben Duellen im Halbfinale der Champions League viermal das Finale erreicht. Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, bleibt in neun Partien gegen Bayern ungeschlagen, während sein Gegenüber, Thomas Tuchel, das Potenzial hat, mit einem Einzug ins Finale Geschichte zu schreiben. Er könnte der erste Coach werden, der mit drei verschiedenen Mannschaften das Endspiel erreicht.

Diese Daten und Statistiken bilden eine solide Grundlage für die anstehenden Wetten, mit leichten Präferenzen für die Madrilenen, aber keinesfalls unter Ausschluss der Erfolgschancen von Bayern. Wer wird sich für das prestigeträchtige Endspiel im Wembley-Stadion qualifizieren, bleibt bis zum Abpfiff spannend.